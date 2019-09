Björn Callsen (links) und Reinhard Höllwarth von der Mey & Andres GmbH aus Oyten betraten am Dienstagabend mit dem Azubi-Speeddating Neuland. (Michael Galian)

Die Mey & Andres GmbH ist ein erfahrener Ausbildungsbetrieb. Seit 20 Jahren hilft das Industrieunternehmen aus Oyten jungen Menschen beim Sprung von der Schule in das Berufsleben, nun ist es Zeit für das erste "Speeddating". Doch das Motiv ist wenig romantisch: Mey & Andres fehlt der Nachwuchs. "Früher mussten wir uns diese Arbeit nicht machen, aber die Zahl der Bewerbungen ist zuletzt immer weiter gesunken", sagt Reinhard Höllwarth. Auf der Ausbildungsplatzbörse der Berufsbildenden Schulen (BBS) Verden beteiligt sich Mey & Andres am Dienstagabend deshalb am Azubi-Speeddating, wie auch 18 andere Arbeitgeber aus dem Landkreis Verden.

Die Idee hinter dem Format ist schnell erklärt. Anstatt lange auf die Einladung zu einem Bewerbungsgespräch zu warten, können die Jugendlichen in einem zehnminütigen Kurzgespräch direkt auf der Messe einen positiven Eindruck machen. Laut Agentur für Arbeit kamen am Dienstag insgesamt 72 „Dates“ zustande, deutlich mehr als noch im vergangenen Jahr.

„Viele wissen gar nicht, wie gut sie in der Industrie verdienen können“, sagt Höllwarth. Bei einem Zerspanungsmechaniker würden viele immer noch an einen schmutzigen Arbeitsplatz denken. „Heute ist aber auch der Computer im Einsatz. Die Facharbeiter programmieren auch“, erklärt Höllwarth. Gute Sprachkenntnisse seien bei Mey und Andres nicht gefragt. In einem Bereich kennt er aber kein Pardon: „Die Noten in Mathe müssen stimmen.“

An einem anderen Tisch warten Vivian Teetz und Christian Below auf die Jugendlichen. Sie sind selber Auszubildende im zweiten Lehrjahr und können so aus erster Hand berichten, wie es ihnen bei Buss Fertiggerichte ergangen ist. „Bei uns ist Teamorientierung wichtig. Auch abseits der Arbeit planen wir gemeinsame Aktivitäten, so wachsen wir Azubis zusammen“, sagt Teetz. Sie lässt sich zur Industriekauffrau ausbilden. Das Ottersberger Unternehmen produziert Fertiggerichte im großen Stil: ob in der Konserve oder in der Plastikschale für die Mikrowelle. Verteilt auf die Lehrjahre bildet der Betrieb derzeit 25 junge Menschen aus. Einer von ihnen ist auch Christian Below, angehende Fachkraft für Lebensmitteltechnik. „Wir haben uns für die Messe freiwillig gemeldet. Das ist für uns eine spannende neue Erfahrung“, erklärt er. Below und Teetz haben auch einen kleinen Einfluss auf das Bewerbungsverfahren. Sie geben ihren Eindruck vom Kurzgespräch an ihre Chefs weiter, sodass dann aus dem „Date“ schnell eine Einladung zum richtigen Bewerbungsgespräch werden kann.

Auf diesen Effekt setzt der Abiturient Fabian Klaus aus Achim. „Zwei Gespräche hatte ich schon und vier kommen noch“, berichtet er. Gerade hat er einen Moment zum Durchatmen im Wartebereich, doch schon in wenigen Augenblicken wird es für ihn wieder darum gehen, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Anders als im Alltag trägt er heute ein Hemd. „Das gehört einfach dazu“, meint er. Das Speeddating nutzt der 18-Jährige, um seine Chancen im Bewerbungsprozess zu erhöhen. Er geht zu jenen Betrieben, die schon seine Bewerbung erhalten haben. „Das ist auch eine tolle Vorbereitung für die richtigen Bewerbungsgespräche“, betont er. Sein Ziel ist es, Industriekaufmann zu werden.

Klaus beweist Engagement und Cleverness, doch ein neuer Bewerber ist er für die Unternehmen nicht. Aber ist nicht gerade dies das Ziel des Speeddatings, mehr Bewerbungen auf die Schreibtische der Personalabteilungen zu zaubern? „Am Ende zählt es für die Unternehmen, dass auch tatsächlich ein Ausbildungsverhältnis zustande kommt. Das ist unbezahlbar, dann hat sich der Aufwand gelohnt“, erläutert Daniela Westerhoff von der Industrie- und Handelskammer (IHK). Die IHK veranstaltet das Speeddating gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und der Fachkräfteoffensive des Landkreises Verden. Das Format war ursprünglich dafür gedacht, kurz vor dem Beginn des Ausbildungsjahres die letzten freien Plätze zu besetzen. Zum zweiten Mal gibt es auf der Ausbildungsplatzbörse in den BBS Verden aber auch die Variante für „Frühstarter“, fast ein ganzes Jahr vor dem neuen Ausbildungsjahr.