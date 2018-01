Der Rathaus-Brandstifter beim Prozessauftakt vor dem Amtsgericht in Verden: Der 47-jährige Angeklagte muss in Haft. (Björn Hake)

Nur sechs Stunden nach Prozessbeginn hat der Rathaus-Raser am Montag das Urteil vernommen: drei Jahre und drei Monate Haft wegen vorsätzlicher Brandstiftung und versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Eine Bewährungsstrafe, wie vom Verteidiger des 47-jährigen Verdeners erbeten, kam für das Amtsgericht Verden nicht in Betracht. Es sei auf den Angeklagten, aber präventiv auch auf mögliche Nachahmer einzuwirken, betonte Richter Christoph Neelsen.

Der stark sehbehinderte Mann, der durch seine sonntägliche Schreckenstat im April vergangenen Jahres bundesweit Aufsehen erregt hatte, hörte sich auch die Entscheidung und Begründung des Schöffengerichts ohne sichtliche Betroffenheit an. Es sei „keinerlei Form von Reue oder Einsicht“ erkennbar gewesen, sagte Neelsen. In dieser Hinsicht hätte sich das sogenannte letzte Wort als klassische Chance angeboten, so der Richter, „und wäre zu Ihren Gunsten gewertet worden“. Als Motiv für die Tat nahm das Gericht letztlich die anhaltende Verärgerung des Mannes über den Bau eines Mehrfamilienhauses auf dem Nachbargrundstück seines 2004 erworbenen Hauses an. Das Areal lag lange brach, früher befand sich dort eine Tankstelle. Als er im Frühjahr 2016 eine Kopie der erteilten Baugenehmigung (samt Rechtsmittelbelehrung) bekommen habe, sei es dem Mann möglich gewesen, der Bebauung zu widersprechen. Neelsen: „Man muss als Nachbar nicht alles klaglos hinnehmen“.

Den „falschen Weg“ eingeschlagen

Doch von dieser Möglichkeit habe der Angeklagte keinen Gebrauch gemacht. Vielmehr habe er, über ein Jahr später, einen „völlig falschen Weg“ eingeschlagen und Selbstjustiz verübt. Das Gericht blieb mit dem Strafmaß etwas unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Es sah es aber ebenfalls als erwiesen an, dass der 47-jährige gelernte Autoschlosser entgegen seiner Behauptung sehr wohl vorgehabt habe, im neuen Trakt des Rathauses eine Gasexplosion herbeizuführen. Auch Oberstaatsanwalt Jann Scheerer hatte in seinem Plädoyer die Überzeugung geäußert, der Angeklagte habe die Propangasflasche „bewusst mitgenommen“, als er die Vorbereitungen für seine fatale Tour traf.

Scheerer hatte dreieinhalb Jahre Freiheitsentzug gefordert, auf jeden Fall eine „spürbare, scharfe“ Strafe. Das „weitgehende Geständnis“ und die Tatsache, dass der Mann zuvor nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei, wertete Scheerer positiv. Dagegen stehe aber vor allem der „immense Schaden“, der entstanden sei. In der Anklageschrift war der Staatsanwalt von einem Gesamtschaden von rund 1,6 Millionen Euro ausgegangen. Mittlerweile beliefen sich die Schätzungen aber auf über vier Millionen.

In der von Verteidiger Jörk Matthäi verlesenen Erklärung hatte der Angeklagte zum Auftakt verlauten lassen, es habe sich an jenem Morgen um „eine Art Kurzschlusshandlung“ gehandelt. Gleichwohl räumte der 47-Jährige später auf Nachfrage ein, zuvor „schon länger überlegt“ zu haben, etwas zu unternehmen. „Ideen gab es mehrere“. Was die Alternativen gewesen wäre, wollte er aber nicht kundtun. Er habe „auf keinen Fall Menschen gefährden“ wollen. „Sie haben die Gefahr nicht unbedingt gewollt, aber billigend in Kauf genommen“, befand dazu das Gericht.

Von seinem Vorgehen habe er sich erhofft, dass der Bau nebenan „gestoppt“ werde, „oder dass da zumindest eine Überprüfung“ erfolge, hatte der Frührentner noch erläutert. „Begreifbar ist das alles nicht“, fasste der Verteidiger zusammen, was wohl alle Anwesenden, darunter rund 15 Zuhörer, dachten. Der psychiatrische Sachverständige hat bei dem Angeklagten keine Auffälligkeiten festgestellt. Für die Tatzeit sei von „voll erhaltener Einsichts- und Steuerungsfähigkeit“ auszugehen.“ Auf den als fast blind geltenden Mann kommen zivilrechtlich hohe Schadensersatzforderungen der Stadt Verden zu. „Sie werden finanziell Ihr Leben lang auf keinen grünen Zweig mehr kommen“, prophezeite der Richter.