Keine Atempause, es geht voran: Trotz des Shutdowns wird am Bettenhaus weitergebaut. (Focke Strangmann)

Während der Betonmischer auf dem Gelände der Aller-Weser-Klinik in Verden Material für das obere Geschoss des Bettenhausneubaus liefert, haben außen bereits die Klinkerarbeiten begonnen. Der Rohbau nimmt genau ein Jahr nach dem ersten Spatenstich immer mehr Gestalt an. Auch in Zeiten von Corona gehen die Arbeiten auf der Baustelle weiter, denn das Ziel ist klar definiert: Im Sommer 2022 soll der Bettenhausneubau bezugsfertig sein.

Alle Mitarbeiter der beteiligten Firmen seien sensibilisiert und arbeiteten unter den vorgegebenen Hygienemaßnahmen, betont die Klinikleitung. Nach und nach wachse so das Gebäude in die Höhe und nehme Gestalt an. „Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Arbeiten an der Außenfassade parallel zur Fertigstellung der Geschosse laufen. Wir freuen uns sehr, dass an weiten Teilen des Gebäudes schon der Klinker zu sehen ist, der den Bettenhausneubau später schmücken wird“, berichtet AWK-Geschäftsführerin Marianne Baehr.

Der hellgraue Klinker wurde bereits an der Außenfassade auf Seiten der Straße Am Burgberg angebracht. Im Inneren geht es unterdessen mit dem Rohbau weiter: Säulen stützen die Geschossdecken, bis hier der Beton völlig ausgehärtet ist. „Wenn wir über die Baustelle laufen, lassen sich schon genauere Strukturen erkennen. So ist der Schacht für die Aufzüge bereits fertig, und erste Wände für spätere Räumlichkeiten stehen auch schon. Es ist spannend, den Ablauf hier täglich mitzuverfolgen“, ergänzt Verwaltungsdirektorin Daniela Aevermann. Ein besonderes Highlight in dieser Zeit der sozialen Isolation und des Shutdown ist die Baustellenkamera, die auf dem Dach des Altbaus der Klinik angebracht wurde. Sie dokumentiert seit Beginn der Bauarbeiten das Geschehen. Interessierte können so täglich im Internet auf der Website des Krankenhauses den Baufortschritt verfolgen. „Die Zeit bis zur Grundsteinlegung im September haben wir als Film anfertigen lassen. Die Fortschritte der vergangenen Monate im Zeitraffer zu sehen, ist imposant für uns alle“, erklärt Daniela Aevermann.

60 000 Steine verbaut

Wie weit der Baufortschritt gediehen ist, machen auch diese Zahlen deutlich: So wurden zu Beginn 8000 Kubikmeter Boden ausgehoben, damit der Bau überhaupt starten konnte. Insgesamt 3400 Quadratmeter Stahlbetonwände wurden bis dato verbaut und insgesamt 20 000 Cobiax-Hohlkörper in den Decken. Rund 900 Quadratmeter des Neubaus werden mit Klinkern verblendet. Bis jetzt wurden schon 60 000 Steine an die Fassade des Gebäudes angebracht. Beim Bau der Geschossdecken kommt, wie berichtet, eine neuartige Hohlkörpertechnologie zum Einsatz. Dabei werden runde Kunststoffhalbschalen zusammengesteckt und in einer Gittervorrichtung nebeneinander auf ein Konstrukt von Eisenstangen gelegt. Anschließend wird diese Schicht mit Beton ausgegossen. Dieser legt sich um die Hohlkörper und bildet, fest geworden, eine Einheit, die stabil und zugleich leicht ist. Nachhaltig wird die Bauart durch den geringen Einsatz von Beton. Dadurch, dass nur der Zwischenraum der Kunststoffkugeln mit Beton ausgegossen wird, würden bis zu 35 Prozent weniger davon benötigt.

„Die genannten Zahlen sind eindrucksvoll und kaum vorstellbar“, sagt die Geschäftsführerin. „Wenn wir allerdings von außen sehen, wie groß der Neubau tatsächlich ist, dann leuchten sie ein.“ Trotz erneutem Lockdown dürften die Arbeiten am Bettenhausneubau in Verden fortgesetzt werden. „Darüber sind wir mehr als froh. Wir planen, im späten Frühjahr unser Richtfest zu feiern, und es sieht alles danach aus, dass wir es schaffen“, erzählt Daniela Aevermann erfreut. Falls es der Pandemieverlauf zulässt: Die Feier zur Grundsteinlegung im Frühjahr musste verschoben werden und fand erst Anfang September statt.

Angepeilt werden Investitionen in Höhe von 38 Millionen Euro. Davon übernimmt das Land Niedersachsen 30 Millionen Euro, die restlichen acht Millionen Euro teilen sich Stadt und Landkreis Verden. Durch den Neubau entstehen 20 Betten mehr, die Anzahl steigt auf 150. Zentraler Punkt ist auch ein neuer OP-Trakt mit vier Sälen und einem Aufwachbereich.