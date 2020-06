Für Wolfgang Meinken ging es in den vergangenen drei Tagen Schlag auf Schlag. Am Freitag ist der Justizamtsinspektor und langjährige Leiter der Strafgeschäftsstelle des Landgerichts Verden in den wohlverdienten beruflichen Ruhestand entlassen worden. Am Sonnabend durfte der eingefleischte Werder-Bremen-Fan neue Hoffnung schöpfen, dass die Top-Fußballer seiner Heimatstadt doch noch vom drohenden Bundesliga-Ruhestand verschont bleiben. Und am Sonntag schließlich hat Meinken seinen 65. Geburtstag gefeiert.

Corona-bedingt war die Anzahl der Menschen überschaubar, die sich direkt im luftigen kleinen Innenhof des Gerichtsgebäudes versammelt hatten, um Wolfgang Meinken gebührend zu verabschieden. Allerdings gab es eine Vielzahl von quasi Zaungästen: Weit geöffnete Fenster der Büroräume ermöglichten es vielen Kollegen, die Zeremonie zu verfolgen. In deren Verlauf überreichte Landgerichtspräsident Gerhard Otto, Ordnung muss sein, die offizielle Entlassungsurkunde nach 33-jähriger Tätigkeit – stets in der Strafabteilung und am selben Platz im ersten Stock.

Bevor Meinken das Dokument des Landesjustizministeriums in Empfang nehmen konnte, musste er aber erst einmal befürchten, kurz vor dem Abpfiff seines Arbeitsfinales noch eine eilige Akte beackern zu müssen. Dafür sorgte die 1. große Strafkammer, für die Meinken lange Zeit zuständig und unentbehrlich war, wie Vorsitzender Richter Volker Stronczyk in seiner launigen Laudatio betonte. Meinken und er selbst seien ja schon „wie ein altes Ehepaar“ gewesen. Aus dem Geschenkpapier schälte der Mann, den alle vermissen werden, tatsächlich eine dicke Mappe heraus, deren rosa-graue Pappdeckel auf eine Strafsache schließen ließen. Doch die Übergabe des Ordners mit der Aufschrift “Wolfgangs letzte Akte“ erwies sich als symbolischer Akt.

Mit Können, Kompetenz und Humor

Doch dass der (Bundesbahn-) Dauerpendler zwischen Bremen und Verden in die berufliche Verlängerung gehen möge, brachte speziell Stronczyk zum Ausdruck, und sprach damit aus, was alle Anwesenden begrüßt hätten – wenngleich sie der „Seele“ und dem „ruhenden Pol“ der Strafgeschäftsstelle den Ruhestand von Herzen gönnen. Können, Kompetenz und Humor, Erfahrung, Einfühlungsvermögen und manches mehr wurde Wolfgang Meinken von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reichlich bescheinigt. Und stets den sprichwörtlichen kühlen Kopf bewahrt zu haben, auch wenn es, was nicht selten war, hektisch zuging und auch Personalknappheit zu beklagen war.

Dies sei besonders in den vergangenen Jahren zunehmend der Fall gewesen und werde wahrscheinlich vorerst so bleiben, meint Meinken. Zur Justiz ist der gebürtige Bremer mit Wohnsitz im Norden der Hansestadt über Umwege gelangt. Nach dem Schulabschluss erlernte er erst den Beruf des Groß- und Außenhandelskaufmann. Nach dreijähriger Ausbildung und einjähriger Arbeit zog es ihn zur Bundeswehr. In zwölf Jahren als Zeitsoldat war er an den Standorten Bremen-Grohn und Schwanewede als Fahrlehrer und Ausbilder im Einsatz. Danach wäre aus dem Oberfeldwebel gern ein Zollfahnder geworden, aber mit der nächsten Ausbildung beim Amtsgericht Stade war Wolfgang Meinken dem Justizwesen gewonnen.

Im September 1987 trat er als Justizassistent beim Landgericht Verden an. Er favorisierte die Strafabteilung, und weil da just jemand fehlte, gelangte er prompt an die Wunschstelle. Über die Jahre gab es vielerlei Veränderungen, vor allem durch die Umstellung auf Computer, und reichlich Wechsel im Mitarbeiterkreis – Meinken blieb, stieg stetig auf und war über die Jahre mit wenigen zeitweisen Ausnahmen auch der einzige Mann im Team. Was ihm auch die wohlwollende Bezeichnung „Frauenbeauftragter“ eingebracht hat. „Die Arbeit hat mir immer viel Spaß gemacht“, sagt Meinken, „aber nun ist auch genug“. Er freut sich auf stressfreie Betätigung in Haus und Garten und ausgiebige (Schiffs-)Reisen mit der Ehefrau. Außerdem hat der Sport das Wort: Meinken ist leidenschaftlicher Tischtennisspieler und muss mit seinem Team vom SV Grambke-Oslebshausen nicht um den Klassenerhalt (Kreisliga) fürchten. Anders als Werder Bremen. Aber den Grün-Weißen wird er auch die Treue halten, wenn es abwärts gehen sollte – was er aber nicht glaubt.