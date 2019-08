Sammler Horst Teuber präsentiert nur einen kleinen Teil seiner historischen Feuerwehrutensilien und Fahrzeuge. (Björn Hake)

Verden. Mehr als 90 Feuerwehr-Oldtimer und zahlreiche Handdruckspritzen aus dem vergangenen Jahrhundert werden erwartet, wenn die Feuerwehr Dauelsen am Sonntag, 8. September, im Gewerbegebiet Verden-Nord ihr 75-jähriges Bestehen feiert. Im Zentrum steht eine große Oldtimerschau, aber wie bereits in den vergangenen Jahren wird es von 9 bis 17 Uhr ein buntes Rahmenprogramm mit Attraktionen für Alt und Jung geben. Unter anderem ist es möglich, die Veranstaltung während einer Fahrt in einer Krangondel von oben aus zu betrachten. Zudem gibt es Ausstellungen und Vorführungen anderer Hilfsorganisationen sowie einen Handdruckspritzenwettbewerb. Die ansässigen Firmen haben ebenfalls geöffnet.

Horst Teuber ist nicht nur Vorsitzender des Fördervereins für die Dauelser Wehr, sondern auch passionierter Sammler historischer Feuerwehrvehikel. „Diesmal stelle ich nur einen Löschanhänger aus“, sagt er. Dieser sogenannte TSA – perfekt restauriert – stammt aus der ehemaligen DDR und wurde 1959 in Görlitz gebaut. „Ich wollte unbedingt ein TSA mit einer Schlauchhaspel an der Seite haben. Deshalb habe ich den Anhänger 2005 aus Sachsen geholt“, erinnert er sich. Das zweirädrige Gefährt ist auch für den Handzug geeignet und wurde in früheren Zeiten an einen Traktor oder eine andere Zugmaschine angehängt. „Dazu gehörten neun Mann Besatzung, die aber zu Fuß gehen oder mit dem Rad hinterherfahren mussten“, sagt Teuber. Zu dem TSA gehört neben den beiden Wasserschläuchen rechts und links auch eine motorgetriebene Wasserpumpe, die im Inneren mitgeführt wurde. Zum Einsatz kommt der Anhänger laut Teuber aber nur noch bei Ausstellungen oder Oldtimertreffen. Am 8. September ist es dann wieder soweit.

Die Dauelser Feuerwehr zeigt ebenfalls die Stücke aus ihrer historischen Sammlung. Dabei ist eine Handdruckspritze von 1937, wie Sprecher Dennis Meinke ankündigt, außerdem ist im Bestand ein Opel Blitz, Baujahr 1972. „Die Aussteller kommen hauptsächlich aus ganz Norddeutschland, aber auch aus dem ganzen Bundesgebiet sind Teilnehmer dabei“, sagt Meinke. Vor vier Jahren sei der weiteste Aussteller aus Siegen nach Verden gekommen.

Das wohl älteste Ausstellungsstück ist eine Handdruckspritze von 1847. „Voll funktionstüchtig“, wie Meinke betont. Ob dieses Sammlerstück auch beim Wettkampf der Handdruckspritzen zum Einsatz kommen wird, bleibt abzuwarten. „Dabei geht es darum in einer bestimmten Zeit möglichst viele Ziele zu treffen“, wie Horst Teuber die Regeln erklärt. Insgesamt werden etwa 16 alte Spritzen am Start sein, zudem ist eine Vorführung mit einer alten Motorspritze geplant. Dabei ist die Altersabteilung der Feuerwehr im Einsatz. Waren bei den vergangenen Veranstaltungen etwa 5000 Besucher in Dauelsen, hoffen die Organisatoren in diesem Jahr wegen des Jubiläums auf noch mehr Zuspruch. Wegen der vielen Arbeit bei der Vorbereitung hat Horst Teuber bereits angekündigt, sich selbst nur eingeschränkt an dem Oldtimertreffen zu beteiligen.

Bei der Suche nach dem ältesten Zeugnis einer örtlichen Feuerwache in Dauelsen sind die Chronisten im niedersächsischen Staatsarchiv in Stade fündig geworden. In den Quellen heißt es: „Im Jahre 1829 waren im Dorf Dauelsen 58 Feuerstellen vorhanden, nachdem es im Jahre 1766 nur 22 gewesen waren. Es gab Feuergeschworene, die im Dorf umhergingen und wechselweise ihre Dienste verrichteten. Seit den 1930er-Jahren gab es in Dauelsen eine Pflichtfeuerwehr, der 80 Personen angehörten. Damals gab es lediglich zwei Feuerlöschteiche, einen Feuerbrunnen, die Halse und einige Privatbrunnen als Wasserentnahmestelle im Ort, daher wurde Anfang 1932 der Antrag für einen Wasserwagen für Dauelsen gestellt. 1937 gab es Bestrebungen, nach einer Besichtigung der vorhandenen Feuerlöscheinrichtungen durch die Landschaftlichen Brandkasse Hannover, eine neue Handdruckspritze zu beschaffen. Diese wurde kurze Zeit später in Dienst gestellt und befindet sich noch heute im Besitz der Ortsfeuerwehr Dauelsen.

1944 wurde schließlich die Freiwillige Feuerwehr Dauelsen mit rund 30 Ehrenamtlichen gegründet. Mittlerweile gab es neben der Handdruckspritze auch eine Motorspritze und 120 Meter Schläuche, jedoch keine Fahrzeuge. In den nächsten Jahren wurden aufgrund steigender Einwohnerzahlen und der Ansiedlung mehrerer Großbetriebe immer mehr Wasserentnahmestellen angelegt.