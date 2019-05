Jochen Münzer auf dem Gelände des THW: Der Verdener weiß, dass er mit seinem Auslandeinsatz zwar nicht die Welt retten kann, zumindest aber die Not lindern kann. (Jonas Kako)

Jochen Münzer vom Technischen Hilfswerk (THW) war im Einsatz für sauberes Trinkwasser in Mosambik. Nach Ostern ist er wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Normalerweise lebt er in Verden, hat eine Familie und ist auch hauptberuflich beim THW in Verden beschäftigt. Doch Münzer ist eben auch qualifizierter Einsatzhelfer und hilft nach eigener Aussage gerne im Ausland. Mitte März hat der Zyklon „Idai“ in dem Staat im Süden Afrikas eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Von der mosambikanischen Regierung erging ein Hilfeersuch an die Vereinten Nationen. Das THW war dann im Zuge der EU-Katastrophenschutzhilfe sofort zur Stelle.

Gemeinsam mit einem Team freiwilliger Helfer aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Schleswig-Holstein ist Jochen Münzer also in das siebtärmste Land der Welt geflogen und hat dort in der Ortschaft Nhangau die beschädigten Brunnen wieder instand gesetzt. Die Arbeiten reichten vom Tausch defekter Pumpen über die Reinigung bis hin zur baulichen Anpassungen wie etwa Abdeckungen. „Wir haben dann neben der Schule in Nhangau unser Camp aufgebaut“, erinnert er sich.

Neben der Brunnenrehabilitation lag der Fokus der Helferinnen und Helfer aber auch auf der Instandsetzung von Latrinen. Eine Latrine ist eine Toilette oder eine noch einfachere Einrichtung, die als Toilette innerhalb eines Abwassersystems verwendet wird (Anm. d. Red.). Durch intakte Latrinen kann nach Angaben des THW die Verbreitung von Krankheiten maßgeblich reduziert werden. „Es waren Hilfskräfte von Norderstedt bis nach Bayern bei unserem Einsatz mit dabei“, sagt Münzer.

Der Zyklon „Idai“ war am 14. März mit bis zu 190 Kilometern pro Stunde in Südostafrika auf Land getroffen. Am stärksten getroffen wurde die 500 000-Einwohner-Stadt Beira nahe Nhangau.

Der Familienvater, für das Foto in seinem THW-Outfit gekleidet, schaut nachdenklich. „Wir waren lediglich zweieinhalb Wochen nach ,Idai' in Nhangau. Die Zerstörung haben wir wirklich gesehen“, sagt er. Von umgeknickten Strommasten, Bäumen und zerstörten Hütten ist die Rede. Von der Schule sei die Hälfte des Daches zerstört worden. Dennoch sei der Unterricht dort weiter gegangen. „Durch die Überschwemmungen bricht auch wieder die Malaria aus“, weiß Münzer. Einen Anstieg von Cholera-Fällen gebe es ebenfalls.

Bevor Münzer, der im zweiten Einsatzteam war, nach Beira geflogen ist, war direkt am 21. März die Schnell-Einsatz-Einheit Wasser Ausland (SEEWA) des THW nach Mosambik geschickt worden. Die SEEWA war mit zwölf Tonnen Ausstattung gekommen, darunter zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen. Damit konnten die Helfer ab Ende März Trinkwasser an die 12 000 Einwohner des Orts Nhangau ausgeben. Zur Ausstattung der SEEWA gehören nach Angaben des THW Trinkwasseraufbereitungsanlagen, Wasserlabore und Materialien für die Instandsetzung von Brunnen und die Reparatur beschädigter Wasserleitungen. Der Medical Officer des SEEWA-Teams hatte die Bevölkerung von Nhangau übrigens auch gegen Cholera zu geimpft.

„So ein armes Land wie Mosambik ist wirklich auf die Hilfe angewiesen“, sagt Jochen Münzer. Allerdings müsse man sich auch immer vor Augen führen, dass man mit so einem Einsatz nicht die Welt retten, zumindest aber die Not etwas lindern könne. Einheimische seien bei der Instandsetzung der Brunnen übrigens auch als Helfer beteiligt gewesen. „Sie sind als Tagesarbeiter angestellt worden“, sagt Münzer.

Er wirkt dankbar dafür, dass er helfen konnte. „Ich habe großen Respekt vor den freiwilligen Helfern. Und bin auch den Familien und Arbeitgebern dankbar.“ Mosambik benötige immer noch Hilfe, das Land habe Menschen, die sich engagieren und Spenden nach wie vor dringend nötig. Nur einen guten Monat später, am 21. April, wütete dann auch noch der Wirbelsturm „Kenneth“. „Die Menschen hungern aufgrund der Ernteverluste durch die Wirbelstürme“, sagt Münzer.

Wer Auslandshelfer beim Technischen Hilfswerk werden möchte, muss übrigens diverse Lehrgänge besuchen. Voraussetzung ist neben Englischkenntnissen auch ein Mindestalter von 25 Jahren.