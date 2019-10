Schade kämpft um seine Reputation

Will keine Kompromisse eingehen: Werner Schade mit seiner Anwältin Heike Ahrens-Kulenkampff. (Michael Galian)

Der Rechtsstreit zwischen dem geschassten Geschäftsführer und Zuchtleiter Werner Schade und dem Hannoveraner Verband ist noch nicht ausgefochten. Mit äußerster Akribie hat das Arbeitsgericht Verden untersucht, ob die Voraussetzungen für eine wirksame Kündigung vorliegen. Der Großteil der vom Verband geltend gemachten Gründe sieht das Gericht als nicht ausreichend an. Vergleichsvorschläge wollte Schade nicht akzeptieren.

Im Kampf gegen seine Mitte Mai zunächst fristlose, dann fristgerecht zum Jahresende ausgesprochene Kündigung will Werner Schade (57) keine Kompromisse eingehen. Darauf ließen schon in einem frühen Stadium der über vierstündigen Verhandlung die Ausführungen seiner Anwältin Heike Ahrens-Kulenkampff schließen. Ihrem Mandaten gehe es um die „Reputation, die zerstört wurde“. Für ihn sei es „von hoher Bedeutung“, dass alle Vorwürfe entkräftet würden, und dies wolle man schriftlich haben, durch ein Urteil. Die Bremer Fachanwältin für Arbeitsrecht reagierte damit auf die von der Gegenseite signalisierte Bereitschaft, „Einigungsgespräche“ zu führen. Dies sei auch bereits vor dem aktuellen Termin bekannt gewesen, erklärte der Anwalt des Verbandes, Nils Bulling (Bremen), an der Seite des Vorstandsvorsitzenden Hans-Henning von der Decken. „Aber wenn der Kläger nicht will…“ Vorsitzender Richter Klaus Rinck hatte zuvor auch darauf hingewiesen, dass der Verband zusätzlich einen Auflösungsantrag zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses gestellt habe. Der obligatorische Gütetermin im Juni war gescheitert.

Anwalt Bulling betonte mehrmals, man habe „einen ganzen Strauß“ von Gründen für die Kündigung Schades angeführt; an anderer Stelle sprach er dezidiert von „sechs Pflichtverletzungen“. Das Gericht habe bei der Prüfung, welcher Grund die Kündigung stützten könnte, „nur einen nennenswerten Komplex“ ausmachen können, so Rinck. Dieser beziehe sich auf den „Abwicklungsvertrag“, der im Januar mit der Käuferin des Hengstes Dario geschlossen worden sei. Der „Haken“ an dem Dokument dürfte sein, dass es die gescannte Unterschrift von der Deckens aufweist, nicht seine eigenhändige.

Die Verwendung des Faksimile hatte Werner Schade veranlasst. Der langjährige Geschäftsführer und Zuchtleiter räumte dies während der ausführlichen „Parteieneinvernahme“ zu dem strittigen Fall unumwunden ein. Er sei seinerzeit sicher gewesen, dass der Verbandsvorsitzende, mit dem ihn ein besonderes Vertrauensverhältnis verbunden habe, mit dem ausgehandelten Vertrag und dessen Abschluss einverstanden gewesen sei. Schade widersprach – auch – der Darstellung von der Deckens, wonach das seit 2017 vorliegende Faksimile nur für Grußkarten oder Einladungen vorgesehen sei, nicht für Schriftstücke mit rechtlichem Belang.

Die gesamten Umstände des Zustandekommens des Vertrages sowie den Umgang damit schilderten Schade und von der Decken ohnehin höchst unterschiedlich. Für Richter Rinck blieb indes die gescannte Unterschrift der springende Punkt. Er sprach von einem „rechtlich problematischen Vorgang“ auch aus möglicher haftungsrechtlicher Sicht. Von krimineller Energie könne allerdings keinesfalls die Rede sein. Überhaupt habe Schade einen „aufrechten, ehrlichen Eindruck“ gemacht. Dieser wiederum vermutet, dass die Angelegenheit Dario-Vertrag nur ein „vorgeschobener Grund“ für seine Kündigung gewesen sein könnte.

Damit wurde dann in der Verhandlung noch ein weiteres Fass aufgemacht: Es ging um eine diffizile Pferderückkaufsvereinbarung mit einem ehemaligen Vorstandsmitglied, die Schade nicht unterschreiben wollte. „Ich bin davon ausgegangen, dass ich korrekt und im Sinne des Verbandes handelte“. Dass von der Decken sich für diese Verweigerung womöglich habe rächen wollen, konnte Richter Rinck nicht nachvollziehen: „Eine Rache-Kündigung ist nicht greifbar“.

Im Übrigen hätten die vom Verband vorgebrachten Kündigungsgründe „allenfalls für Abmahnungen“ gereicht. Dem größten deutschen Pferdezuchtverband gab Rinck mit auf den Weg, die Satzung müsse „nachgebessert“ werden. Arbeitsweisen und Reglements seien teilweise nicht geklärt. Es bestünden „erhebliche organisatorische Defizite struktureller Art“.