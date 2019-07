Ihr Revier ist der Oyter See: die Wasserwacht des DRK-Kreisverbandes Verden. (FR)

Sebastian Reinbott, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Verden, steht am Allerufer und blickt aufs Wasser. „Die Aller gehört zu den schnellsten Flüssen Deutschlands“, sagt er im Hinblick auf die hohe Strömungsgeschwindigkeit. Deswegen rät er allen „Wasserratten“, die in Verden gerne von der sogenannten Schwarzen Lagune aus in den Fluss steigen, immer nur mit der Strömung zu schwimmen. Aber auch die Weser habe so ihre Tücken. Aufgrund seiner wasserführenden Infrastruktur mit den Flüssen und den insgesamt vier Badeseen zählt das Kreisgebiet eben zu den besonderen Gefahrenschwerpunkten in Bezug auf Badeunfälle.

Mussten die Lebensretter aus Verden vor einigen Jahren noch im Schnitt zu vier Einsätzen pro Jahr ausrücken, hat sich die Zahl der Badeunfälle inzwischen verdoppelt. Am Otterstedter See, wo die hiesige DLRG-Ortsgruppe eine Wachstation betreibt, sieht es hingegen anders aus. „Toi, toi, toi, ist bei uns noch niemand ertrunken“, erzählt Vorsitzender Olaf Jürgens. Im Gegensatz zu einem Baggersee handele es sich beim Otterstedter See um einen natürlichen See ohne Abbruchkanten. Allein deshalb sei das Gewässer schon deutlich sicherer.

Während sich die Verdener Lebensretter vornehmlich um den Südkreis kümmern, sind die Otterstedter folglich für den Nordkreis zuständig. Das Revier der Wasserwacht des DRK-Kreisverbandes ist hingegen der Oyter See. Auch sie verzeichnet steigende Einsatzzahlen. „Immer wieder ertrinken Menschen beim Schwimmen. Wadenkrämpfe, Herz-Kreislauf-Versagen, aber auch die unterschätzte Kraft des Wassers können dafür Auslöser sein“, erläutert Jörg Bergmann, Leiter der Wasserwacht. Kurzum: In den meisten Fällen habe Ertrinken etwas mit körperlicher Erschöpfung zu tun. Weil die Natur nun einmal ihre eigenen Gesetze hat und an den beiden unbewachten Badeseen in Blender und Stedebergen niemand Aufsicht macht, ist Vorsicht dort eben umso mehr die Mutter der Porzellankiste. Obwohl die Verdener DLRG ihren Ursprung am Stedeberger See hat, könnten die Lebensretter dort aus Zeitgründen keinen ehrenamtlich organisierten Wachdienst organisieren.

Kommt es zum Badeunfall, sind viele Menschen hilflos und wissen nicht, was zu tun ist. „Wer einen in Not geratenen Menschen entdeckt, sollte sofort die 112 wählen und sich genau merken, wo er sich befindet“, betont Reinbott. Wer sich hingegen zur Rettung entscheidet, sollte dem Opfer nach Aussage der Experten immer einen Gegenstand statt einer Hand reichen, und zwar um zu verhindern, das der ertrinkende Mensch seinen Retter nicht panisch mit unter Wasser zieht.

Nach der Alarmierung treffen sich die Verdener Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft meist am Vereinsheim und rücken von dort aus zum jeweiligen Einsatzort aus. Mit ihren beiden Schlauchbooten „cruisen“ sie dann auf dem Wasser, während die Laufstreife den Böschungsbereich absucht. „Bei uns kann jeder alles“, spielt Reinbott auf die kombinierte Ausbildung zum Bootsführer und Taucher an. Haben die Lebensretter das Unfallopfer an Land gezogen, übergeben sie es dann in die Hände der Rotkreuzler, die sofort mit der Versorgung beginnen. Neben der körperlichen Hilfe ist auch Trösten bei einem Notfall extrem wichtig, wissen die Einsatzkräfte.

Rund 600 Mitglieder zählt die Ortsgruppe Verden der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, die Otterstedter sind ungefähr ein Drittel so stark. Der 38-jährige Sebastian Reinbott aus Langwedel ist bereits seit 1990 in der DLRG aktiv. Damals konnte noch fast jedes Kind schwimmen. Heutzutage ist das längst nicht mehr der Fall. In der Tat, Schwimmkurse kosten Geld, aber neben dem finanziellen Aspekt hat sich auch die Badekultur verändert. Reinbott weiß, dass viele Jugendliche inzwischen lieber ihre Zeit mit dem Smartphone verdaddeln statt einen Nachmittag im Freibad zu verbringen. „Uns fällt auch am See immer mehr auf, dass viele Eltern ihre Augen lieber auf dem Display statt auf ihren Kindern haben. Das ist eine sehr kritische Entwicklung“, sagt Olaf Jürgens von der DLRG-Ortsgruppe Otterstedt.

Da bundesweit außerdem immer mehr Bäder aus Kostengründen ihre Pforten schließen und somit auch den Schulen nicht mehr für den Schwimmunterricht zur Verfügung stehen, verlernen schlichtweg viele Kids Armzug und Beinschlag. „Kinder sind aber von Natur aus widerstandsfähiger und haben unter Wasser eine größere Überlebenschance als Erwachsene“, weiß Reinbott. In diesem Sommer wurde seine Ortsgruppe noch nicht zu einem Badeunfall alarmiert, 2018 musste sie allerdings gleich sieben Mal ausrücken.

„Verden ist eine richtige Wasserstadt“, erzählt der Mann von der DLRG. Seinen Schätzungen zufolge schwimmen dort täglich zwischen 20 und 30 Menschen in der Aller, lassen sich auf dem Fluss von der Schwarzen Lagune bis zum Bollwerk treiben. „Das dauert gut eine Viertelstunde“, rechnet er vor. Wenn der Langwedeler im Sommer Wachdienst an der Küste schiebt, fühlt er sich nicht wie David Hasselhoff, sondern wie in einer großen Familie. Genau die ist die DLRG nämlich für ihn.