Nachwuchshoffnung: die dreijährige Cornetta Crisp. (Tammo Ernst)

Es gab zwar keinen Oscar für Oscar D, doch dieser Hengst hätte den Preis als bester Hauptdarsteller beim hannoverschen Freispringwettbewerb durchaus verdient. Unter den insgesamt 74 Pferden der Geburtsjahrgänge 2018 und 2017, die in der Verdener Niedersachsenhalle die Hindernisse mehr oder weniger gewandt überwanden, kassierte der vierjährige Überflieger die höchste Bewertung des Tages. Nach Meinung der Fachleute überzeugte der junge Jumper bei seiner Darbietung besonders durch „seine Lässigkeit und sein großes Vermögen“.

Vermögen, Manier sowie Gesamteindruck/Springintelligenz bilden beim Freispringen die zu bewertenden Kriterien. Der Wettbewerb basiert auf dem 1993 ins Leben gerufenen Programm Hannoveraner Springpferdezucht (PHS). Mit diesem Förderprogramm soll laut Verband der Zucht von Springpferden neue Impulse gegeben werden. Ein Teil des hannoverschen Zuchtpferdestandes sei speziell auf die Zucht überdurchschnittlicher Springpferde ausgerichtet. Der seit 1997 regelmäßig im Frühjahr ausgetragene Wettstreit im Freispringen gilt als „Schaufenster der drei- und vierjährigen Talente“.

In der Verdener Halle sollen schon „zahlreiche Karrieren“ begonnen haben. Nicht auszuschließen, dass dies nun auch auf den neuen Jahrgangschampion Oscar D zutrifft, eine Zukunftshoffnung aus der Zucht und im Besitz des Ausbildungsstalles Duchac in Hannoversch Münden. Der Sprössling des belgischen Hengstes Ogano avancierte nicht nur zum souveränen Sieger unter den 33 Startern seiner Altersklasse, sondern auch zur Nummer eins unter allen Kandidaten. Die beiden Juroren Mario Stevens und Thomas Schönig ließen unterm Strich 27, 7 Punkte springen.

Oscar D hatte seinen tadellosen Auftritt in der „Sprunggasse“ mit drei Hindernissen schon hinter sich, als die Stute Chica Bonita v. Chacoon Blue an der Reihe war und für einen Doppelsieg des Stalles Duchac sorgte. Die Wertnotensumme von 27, 1 bedeutete den ersten Rang in der zweiten Abteilung. Für Claus v. Cristallo I (Springpferdezucht Wiese, Ottersberg) reichte es trotz beachtlicher 25, 3 Punkte nicht ganz für eine Platzierung in einer der beiden Siebener-Gruppen.

Zwei Nachwuchspferde lagen in der Endabrechnung der Dreijährigen mit 26,6 Punkten gleichauf: Cherobinio v. Chacfly PS (Ekke und Egest Thaden, Butjadingen) und Cornetta Crisp PJ v. Cornet Obolensky (Pferdezucht Jakobs, Bierbergen). Sie führten die erste beziehungsweise zweite der drei nach Leistung formierten Abteilungen an. In der dritten dominierte mit 26,4 ein bislang noch namenloser Hengst v. Cup Cooper aus dem Bestand des Niedersächsischen Landgestüts Celle, gezogen von Alois Naver (Saterland). Immerhin 24,0 Zähler sprangen für Captain Claus v. Chacoon Blue (Claus Luessen, Kirchlinteln-Bendingbostel) heraus, platziert wurde der Wallach damit aber nicht.

Im Gegensatz zu den vielen Zuschauern, die das Freispringen Corona-bedingt „nur“ live im Internet verfolgen konnten, waren die Richter direkt vor Ort, als die Youngster auf ihre Springbegabung überprüft wurden. Mit Mario Stevens und Thomas Schönig bewerteten zwei ausgewiesene Experten die vielversprechenden Pferde. Der im Kreis Cloppenburg ansässige Stevens, deutscher Meister der Springreiter 2018, kennt sich auch in Verdener gut aus und hat hier schon zweimal (2015 und 2017) den Großen Preis beim Hallenturnier gewonnen.

Die Niedersachsenhalle ist für Thomas Schönig eine vertraute Wirkungsstätte. In 20 Jahren hat er als versierter Auktionsreiter rund 1600 Pferde unter dem Sattel gehabt. Der renommierte Trainer und Ausbilder ist inzwischen beim Verband als Kundenberater tätig. Beim Freispringwettbewerb stellten Schönig und Stevens übereinstimmend fest, dass vor allem die Vierjährigen ein „starkes Feld“ bildeten, „mit vielen auch aus Sportreitersicht interessanten Teilnehmern“.