Das Schild durchschlug die Frontscheibe des Baggers und klemmte den Fahrer ein. (Christian Butt)

Ein Baggerfahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Arbeitsunfall auf der A27 von einem umfallenden Schild in seinem Führerhaus eingeklemmt worden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers demontierten Arbeiter Leitplanken und Schilder auf dem Mittelstreifen im Bereich der Ausfahrt Verden-Ost. Dabei kippte ein Schild um, dessen Betonsockel bereits auf dem Mittelstreifen stand, und stürzte in das Führerhaus des Baggers, wo der Fahrer eingeklemmt wurde.

Die Feuerwehr barg den Mann, der zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Für die Bergung wurden die linken Fahrstreifen in beide Richtungen gesperrt, es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen.