Vor einer Gaststätte an der Lindhooper Straße in Verden ist es am frühen Sonnabendmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, an der nach bisherigem Stand der Ermittlungen der Polizei Verden etwa zehn Personen beteiligt gewesen sind. Kurz vor 5 Uhr meldete ein Zeuge die Schlägerei, die sich aus bislang unbekannten Gründen zunächst innerhalb des Lokals entwickelt und im weiteren Verlauf in den Außenbereich vor der Gaststätte verlagert hatte. Hier kam es laut Polizei zwischen den Parteien zu der Auseinandersetzung, bei der Stangen und, einer Stichverletzung bei einem 18-jährigen Mann zufolge, ein bislang unbekannter spitzer Gegenstand verwendet wurden. Als die alarmierte Polizei mit mehreren Fahrzeugen eintraf, flüchteten einige Beteiligte vom Tatort unerkannt. Die Polizei war vorsorglich mit einem Großaufgebot am Einsatzort, neben den Beamten aus Verden waren Polizisten aus Achim und Langwedel sowie Diensthundführer vor Ort.

Insgesamt wurden drei Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren leicht verletzt. Der Heranwachsende wurde aufgrund seiner Stichverletzung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren, Lebensgefahr besteht nicht. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz geführt. Mögliche Zeugen, die die tumultartigen Szenen sowie verdächtig davonlaufende Personen im Umfeld des Bahnhofs wahrgenommen haben, werden gebeten, sich 0 42 31/ 80 60 bei der Polizei zu melden.