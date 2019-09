Bei strahlender Sonne und sommerlichen Temperaturen hätten wohl auch T-Shirts und Tops ihre Käufer gefunden. Im Fokus des Flohmarktes stand aber Herbstmode. (Jonas Kako)

Wenn sich auf etlichen Verkaufstischen Porzellanteller, Babystrampler und Brettspiele reihen, weiß ein jeder Verdener: Der Herbstflohmarkt findet wieder statt. Dieser erstreckte sich an diesem Sonnabend wie gewohnt über die Große Straße, die Herrlichkeit und den Norderstädtischen Markt bis hin zum Johanniswall.

Noch vor Morgengrauen finden sich viele Verkäufer in der Innenstadt ein, um ihre Stände aufzubauen und ihren Krimskrams für kleines Geld loszuwerden. Der Herbstflohmarkt hat kein festes Ende, gegen 16 Uhr beginnen die meisten Verkäufer aber, ihre Stände abzubauen. Unerwünscht sind neuwertige Produkte. Auch der Verkauf von Spirituosen, Tieren und Waffen ist auf dem Markt verboten. Verkauft werden hauptsächlich gebrauchte Gegenstände wie Nippes, Kleidung oder Spielzeug – eben alles, was beim Entrümpeln der eigenen vier Wände anfällt, für die Mülltonne aber viel zu schade ist.

Und die meisten Verkäufer sind nicht unerfahren: Christiane Rüsch verkauft bereits seit 25 Jahren regelmäßig auf Flohmärkten. Auf die Idee, am Verdener Herbstflohmarkt teilzunehmen, kam sie durch ihre Schwester, die in der Reiterstadt wohnt. Gemeinsam haben sie einen Verkaufsstand aufgebaut. „Kleidung ist am schwersten zu verkaufen“, meint sie. „Deswegen bieten wir vor allem Dekoration und Kultsachen an. Damit hat man meistens Erfolg“.

Manko: Hohe Parkgebühr für Verkäufer

Ein Manko des Herbstflohmarktes ist für die Verkäuferin die Organisation. Die Standgebühr von zwei Euro je angefangenem Meter sei zwar in Ordnung, aber 20 Euro für das Abstellen von Fahrzeugen und Anhängern empfindet Rüsch als zu teuer. Auch die Tatsache, dass man sich nicht im Voraus anmelden kann und keinen Platz mieten kann, stört die Verkäuferin. „Für Menschen wie mich, die von weiter wegkommen, wäre es mit einem festen Standort einfacher, am Flohmarkt teilzunehmen“ findet sie. „Viele in meiner Situation gehen erst gar nicht zu solchen Flohmärkten, um nicht erst früh aufstehen und einen Platz suchen zu müssen“.

Für Stephanie Clasen-Walter, die zum dritten Mal am Herbstflohmarkt teilnimmt, habe sich die Suche nach einer geeigneten Stelle für ihren Stand hingegen immer als unproblematisch erwiesen. Die Voraussetzung dafür sei aber, früh genug aufzustehen. Denn bei den Plätzen auf dem Flohmarkt gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Auch sie ist der Meinung, dass eine Anmeldepflicht für Verkäufer den Aufbau wesentlich entspannter gestalten könnte. Sie setzt im Gegensatz zu den meisten Verkäufern nicht auf Dekoration oder Kitsch: „Ich verkaufe jedes Jahr hauptsächlich Kindersachen und habe damit immer Erfolg“.

Dem gleichen Prinzip geht Katharina Schröder nach, die ebenfalls Kinderspielzeug anbietet. Auch sie hat die Erfahrung gemacht, dass Kleidungsstücke schwer zu verkaufen sind, hat aber einen Tipp, um alte Kleider doch noch an den Mann zu bringen: „Die größten Chancen hat man, wenn man eine saisongerechte Auswahl anbietet und sich nach dem Wetter richtet“. So habe auch sie vor zwei Jahren bei regnerischem Wetter zahlreiche „Matschklamotten“ verkaufen können. Trotz ihres Erfolges bemerkt sie aber, dass die Ansprüche der Käufer mit jedem Jahr höher werden. „Die Flohmarktgänger achten immer mehr auf Qualität und versuchen, den Preis so weit wie möglich zu drücken.“ Jedoch weiß sie mit diesem Verhalten umzugehen: „Es ist wichtig, den Kaufpreis hoch anzusetzen und nette Gespräche mit den Kunden zu führen“, verrät sie. „Locker bleiben ist das Wichtigste“.

Die meisten Schnäppchenjäger loben die Größe des Verdener Herbstflohmarktes und seine Auswahl. So auch die 18-jährige Marie-Sophie Renz, die auf klassische Art, nämlich durch eine Broschüre auf den Herbstflohmarkt aufmerksam wurde. „Ich war bereits fünf Mal als Verkäuferin beim Flohmarkt am Landkreis“, erzählt sie. „Der Herbstflohmarkt ist viel größer und hat eine bessere Auswahl“. Positiv fällt vielen außerdem auf, dass in diesem Jahr weniger kommerzielle Verkäufer anzutreffen sind.

Trotz einiger Kritikpunkte sind sich die meisten Teilnehmer sicher: Sie werden auch nächstes Jahr wieder beim Herbstflohmarkt dabei sein, um ihren Trödel an einen neuen Besitzer abzutreten oder selbst auf Schnäppchenjagd zu gehen.