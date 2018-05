Die Flammen hinterließen eine Schneise der Verwüstung. Durch Trockenheit und Wind breitete sich das Feuer rasant aus. (Christian Butt)

Etliche Feuer haben am Freitagnachmittag entlang der Bahnstrecke zwischen Bremen und Hannover gewütet. Auf mehreren Kilometern Länge standen auch im Landkreis Verden Büsche und Gras in Flammen. Die Feuerwehr war mit rund 500 bis 600 Einsatzkräften an der Bahnstrecke sowie an der Autobahn 27 im Dauereinsatz.

Der Zugverkehr zwischen Bremen und Verden stand über Stunden still. Die Autobahn musste zeitweise für Löscharbeiten gesperrt werden, ein kilometerlanger Stau bildete sich. Auch der Verdener Stadtverkehr war von den Bränden betroffen. Auf der Bundesstraße 215 (Hamburger Straße) in Dauelsen etwa ging zeitweise nichts mehr, weil die Feuerwehr Schlauchleitungen auf die Fahrbahn legen musste. Nach Angaben der Polizei befanden sich die Brände insbesondere an der Bahnstrecke in Verden, parallel zur Hamburger Straße.

Die Feuerwehr war mit Hunderten Rettern im Einsatz. (Christian Butt)

Die Feuerwehren im Landkreis Verden bekamen Verstärkung von ihren Kameraden aus den Landkreisen Rotenburg und Nienburg. "Die Wehren im Landkreis Verden halten noch Reserven für andere Einsätze zurück, der Großteil ist jedoch im Einsatz", sagte Feuerwehrsprecher Dennis Köhler am späten Nachmittag. Gegen 19 Uhr waren Köhler zufolge bereits eine Vielzahl der Brandnester gelöscht.

Feuerwehr musste Geschäfte und Häuser evakuieren

Das Feuer hatte teilweise Grünflächen entlang der Bahnstrecke erfasst. Die Feuerwehr musste Häuser und Geschäfte evakuieren. Das Wetter und die teils abgelegenen Feuer stellten die Brandschützer zusätzlich vor große Herausforderungen. "Aufgrund der enormen Trockenheit haben wir massive Probleme, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen", konnte Köhler rund zwei Stunden nach der Alarmierung noch keine Entwarnung geben.

Landwirte halfen tatkräftig mit, die Flammen einzudämmen. Einige beförderten Wasser in Güllefässern zu den Brandstellen. "Das hilft uns enorm", sagte Köhler. Doch nicht überall gab es so große Hilfsbereitschaft. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz rief über den Kurznachrichtendienst Twitter auf, die Einsatzkräfte nicht bei ihrer Arbeit zu behindern.

Bemerkt worden war der Brand zunächst gegen 14.40 Uhr am Bahndamm im Bereich Verden-Nord, wie ein Polizeisprecher erklärte. Als Brandursache machte Polizeihauptkommissar Jörg Ristow von der Bundespolizeidirektion Hannover einen sogenannten "Heißläufer" bei einem Bauzug der Deutschen Bahn aus. Darunter versteht man eine unzulässig hohe Erwärmung des Radsatzlagers bei einem Schienenfahrzeug.

"Durch Funkenflug sind dann mehrere Brände entstanden", erläuterte der Sprecher der Bundespolizei. Auf Höhe Eystrup (Landkreis Nienburg) sei der Bauzug schließlich angehalten worden. "Der betroffene Waggon wurde abgekoppelt", sagte Ristow. Ein Hubschrauber der Bundespolizei habe die Bahnstrecke daraufhin nach Brandnestern abgeflogen.