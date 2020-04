Auch der Verdener Schleppjagd-Reitverein, hier bei einer Hubertusjagd, wirkte in dem Film mit und trug Uniform. (Hans-Henning Hasselberg)

Als Anfang 1954 der erste Teil von „Meines Vaters Pferde“ in die Kinos kam, sollen viele Verdener geradezu darauf versessen gewesen sein, sich das Filmdrama anzusehen. Waren doch etliche Szenen im Jahr zuvor in der Stadt gedreht worden. Schaulustige hatten da manch mehr oder weniger namhafte Leinwand-Mimen zu Gesicht bekommen. Und einige Mitglieder des örtlichen Schleppjagd-Reitvereins konnten sogar mit Stolz von sich sagen, als Statisten in dem Schwarzweiß-Streifen mitgewirkt zu haben. So auch der spätere Bürgermeister Hartmut Friedrichs.

Für die Verfilmung des gleichnamigen Romans aus der Feder von Clemens Laar hatten die Münchner Produktionsfirma Carlton-Film GmbH und Regisseur Gerhard Lamprecht die illustre Crew zunächst ins Niedersächsische Landgestüt Celle beordert. Aufnahmen entstanden aber unter anderem auch in Bremen, Stade, Schneverdingen und eben vor allem in Verden. Hier fand man ideale Bedingungen und genügend Fachleute vor, um auch knifflige, gar gefährliche Passagen der Story planmäßig auf Zelluloid bannen zu können.

Im Fokus der Zaungäste standen natürlich die prominenten Darstellerinnen und Darsteller. Und da gab es mit Curd Jürgens (1915 – 1982) einen Mann, der fast alle – weiblichen – Blicke auf sich zog. Der internationale Durchbruch sollte dem Sohn eines Hamburger Kaufmanns und einer französischen Lehrerin zwar erst mit „Der Teufels General“ gelingen. Doch schon 1953 war der Luxus liebende Wahl-Österreicher eine bewunderte Filmgröße – und Frauenschwarm. Die damalige Dame seines Herzens hatte Curd Gustav Andreas Gottlieb Jürgens, der in dem Film den tollkühnen irischen Freiheitskämpfer Pat verkörperte, praktischerweise gleich dabei.

Eva Bartok (1927 – 1998) spielte Pats über alle Widrigkeiten hinweg treue Gattin, die Aristokratin Nicoline. Apropos Gattin: Die gebürtige Budapesterin Bartok wurde später Jürgens‘ dritte Ehefrau. Was in beider bewegter Biografie aber nur eine kleine Episode sein sollte: Von der Hochzeit bis zur Scheidung verging nur ein gutes Jahr.

Die Geschichte, die in „Meines Vaters Pferde 1. Teil Lena und Nicoline“, so die komplette Bezeichnung, erzählt wird, ist ziemlich verwickelt. Sie wird mittels Rückblenden und diversen Rahmenhandlungen aufgerollt und setzt im Jahre 1897 ein. Bei dem Vater, dem Titelhelden sozusagen, handelt es sich um den ehemaligen Ulanen-Offizier und passionierten Pferdezüchter Michael Godeysen (Schauspieler: Martin Benrath, 1926 – 2000). Dessen bewegte Vita wird mit der seines Sohnes Jürgen verwoben. In der Rolle des schwerverwundeten Soldaten, der erst durch die Tagebücher des Vaters seinen Lebensmut zurückgewinnt, brillierte der Wiener Ernst Stankowski (91).

Stilvoll gewohnt hat das Filmteam in einem Verdener Hotel, von dem es in der Festschrift zum 150-jährigen Bestehen (1954) schlicht hieß, so lange sei es auch schon „das führende Haus am Platze“. Die Jahre des Hotels Hannoverscher Hof, vormals Hotel d’Hanovre, in der Großen Straße/ Ecke Brückstraße waren aber bereits gezählt. 1956 war es mit der Hotel-Herrlichkeit vorbei. Die Familie Debler kaufte das Gebäude; heute befindet sich darin der Drogeriemarkt Müller.

Längst verschwunden ist auch die alte Niedersachsenhalle („Bullenhalle“) am Lönsweg, wo bis in die 1990-er Jahre die Hannoversche Reit- und Fahrschule ihren Standort hatte. Damals wirkte – und wohnte – dort Reitlehrer Theo Hansen. Und über den wird in Kreisen älterer Verdener, die seinerzeit etwas Filmluft schnuppern durften, bei Gelegenheit noch immer gern was erzählt. Nämlich, dass der muntere Junggeselle allergrößten Gefallen an der aparten Ungarin Eva Bartok gefunden habe.

Ob Hansen der Jürgens-Partnerin persönlich seine Sympathien bekundet hat, ist nicht bekannt. Überliefert ist indes, dass die fesche Eva sich für einige Filmsequenzen in der Reitschule mehrfach umziehen musste und zu ihrer textilen Ausstattung auch ein schniekes Schnürmieder gehörte. Und das Ding war eines Tages weg. Nun, eine Reinmachefrau soll es gefunden haben – unter der Matratze von Theo Hansens Bett. In fremde Klamotten stiegen anno 1953 auch einige mutige Mitglieder des Verdener Schleppjagd-Reitvereins, die sich als Statisten verdingt hatten. In schmucken Uniformen stiefelten etwa der Rechtsanwalt und Hobbyreiter Hartmut Friedrichs (Bürgermeister 1956 – 1961 und 1970 – 1990) umher sowie der ebenfalls pferdesportbegeisterte Unternehmer Horst Witte (Spielwaren Witte).

Die „Schleppis“ leisteten aber noch einen ganz anderen Dienst. Für besonders brisante Reitszenen stellten sie eine Schimmelstute namens Birke zur Verfügung. Birke sollte quasi Stunt-Pferd sein und den Part von Abony übernehmen, Nicolines heißgeliebter Stute, die Ehemann Pat bei einem Turnier bewusst in den Tod reitet. Nach dem angeblichen Genickbruch blieb die ebenso begabte wie brave Birke auch drehbuchgemäß „tot“ liegen. Aber oweia, der Tierarzt hatte sie etwas zu stark narkotisiert. Die Stute brauchte Stunden, um sich zu berappeln.

Das Lexikon des internationalen Films wertete den ersten Teil als „leicht gesellschaftskritischen, von vielen schönen Landschafts- und Reiterbildern geprägten Generationenfilm“. Störend sei indes ein „uneinheitlicher Handlungsrhythmus“. Etwa zeitgleich wurde an den genannten Orten auch für den zweiten Teil („Seine dritte Frau“) gedreht. Darin waren Jürgens und Bartok übrigens nicht mehr dabei. „Klüger im Aufbau, maßvoller in der Regie und besser im Spiel“, lautete das Urteil über die Fortsetzung. 1956 kam eine Zusammenfassung beider Teile in die Lichtspielhäuser. (Seit 2006 als DVD erhältlich).