Damit Einbrecher erst gar nicht Hand ans Haus anlegen, sollten die Bewohner auch bei Abwesenheit versuchen, eine Anwesenheit zu simulieren oder ihre Nachbarn einzubinden. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Die Zahl der registrierten Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäusern ist laut Polizei im Landkreis Verden seit dem Jahr 2016 rückläufig, mit den diesjährigen pandemiebedingten Einschränkungen habe sich dieser Rückgang nochmals beschleunigt. Seitdem die Corona-Maßnahmen wieder gelockert werden, registriert die Polizeiinspektion Verden/Osterholz allerdings im gesamten Zuständigkeitsgebiet nun auch wieder mehr Einbrüche, das Niveau der Zeit vor Corona sei allerdings noch nicht erreicht, heißt es.

Vor diesem Hintergrund sowie wegen der anstehenden Sommerferien weist Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, auf die wichtigsten Tipps rund um den effektiven Einbruchschutz hin. Während Einbrecher im Herbst und Winter den Schutz der Dunkelheit suchen, so profitieren sie in den Sommermonaten „nämlich von den leider häufig erkennbar leer stehenden Wohnungen und Wohnhäusern“. Ein Großteil der Einbrüche wird laut Polizei durch sogenannte Gelegenheitstäter begangen. Dabei handele es sich keinesfalls um Täter, die nur gelegentlich einbrechen, sondern um Täter, die günstige Gelegenheiten für einen Einbruch nutzen. Daher weist der Kriminalbeamte Kopietz auf den wichtigsten Ansatz zum Schutz der eigenen vier Wände vor Einbrüchen hin: „Möglichen Tätern keine Hinweise auf die eigene Abwesenheit zu geben, sondern stattdessen Anwesenheit simulieren.“

Wachsame Nachbarn

Einbrecher scheuen das Antreffen von Bewohnern, sie wollen ihre Tat unentdeckt ausüben – ohne Eskalation und Auseinandersetzung. „Wir wissen, dass die Täter an einem potenziellen Einbruchsobjekt zuvor klingeln, um sich hinsichtlich der Abwesenheit der Bewohner zu versichern. Deshalb ist es sehr wichtig, auf das Klingeln zu reagieren.“ Habe man als Bewohner oder auch als Nachbar den Eindruck, dass Verdächtige nur die Anwesenheit überprüfen wollten, sollte unbedingt und unverzüglich die Polizei informiert werden, rät Joachim Kopietz. „Bei Abwesenheit sollte man die Klingel abschalten, um einem Täter kein Mittel der Anwesenheitskontrolle zur Verfügung zu stellen.“

Nicht zu unterschätzen ist aus Sicht der Gesetzeshüter eine gute Nachbarschaft – das gelte in der Kriminalprävention im Allgemeinen und im Speziellen auch für den Einbruchschutz. Der „Wachsame Nachbar“ sei „ein seit Jahren erfolgreiches bundesweites Projekt“ und komme sogar international zum Einsatz. Das Prinzip ist simpel: Täter, denen man in einem Wohngebiet offensichtlich interessiert hinterherschaut, die von Anwohnern womöglich sogar angesprochen werden („Kann ich Ihnen helfen?“), sehen von ihrem Vorhaben eher ab als in einer anonymen Nachbarschaft. „Daher ist es umso wichtiger, dass Nachbarn wissen, wann welche Häuser urlaubsbedingt verlassen sind und dass es Verantwortliche für leer stehende Häuser gibt“.

Dass Anrufbeantworter keine Hinweise auf ein zeitweise unbewohntes Haus geben dürfen, sei mittlerweile wohl bekannt, glaubt die Polizei. Aber auch Urlaubsfotos vom Strand, veröffentlicht in sozialen Netzwerken oder in der Statusmeldung bei WhatsApp und Co. können einladend auf Einbrecher wirken. „Daher ist auch hier Vorsicht geboten!“

Der Eindruck von Anwesenheit könne ungewünschten Gästen allerdings über Anwesenheitssimulationen durch den Einsatz von smarten Geräten oder aber auch durch den Einsatz simpler Zeitschaltuhren vermittelt werden. „Dabei ist es wichtig, realistische Szenarien zu programmieren, eher unsinnig ist beispielsweise das häufige Ein- und Ausschalten des Lichts mitten in der Nacht“, weiß Kopietz. Eine Investition in Beleuchtung zum Einbruchschutz sei immer dann sinnvoll, wenn mögliche Täter diese nicht einfach sabotieren können. Und: Eine Beleuchtung in einem nicht einsehbaren Grundstücksbereich hilft im ungünstigsten Fall nur dem Täter bei seiner Arbeit.

Fragen rund um den effektiven Einbruchschutz beantwortet Joachim Kopietz unter der Telefonnummer 0 42 31 / 80 61 08 sowie per E-Mail an die Adresse joachim.kopietz@polizei.niedersachsen.de. Im Internet gibt es Tipps unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch.

Der Aspekt „baulicher Einbruchschutz“ wird in einem weiteren Artikel behandelt, der in Kürze erscheint.