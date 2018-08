Café verwüstet

Schwere Auseinandersetzung zwischen zwei Familiengruppen in Verden

Am führen Samstagabend kam es in der Lindhooper Straße auf Höhe des Arbeitsamtes in Verden zu einer Auseinandersetzung zweier Familiengruppen, die mit Schlagwerkzeugen aufeinander losgingen.