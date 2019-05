Fristlos entlassen: Werner Schade. (Björn Hake)

In der Affäre um die fristlose Entlassung des Zuchtleiters und Geschäftsführers Werner Schade aus dem Hannoveraner Verband haben sich jetzt der Ehrenvorsitzende Manfred Schäfer sowie der ehemalige Zuchtleiter und Geschäftsführer Jochen Wilkens in einem offenen Brief an den Vorstand des Hannoveraner Verbandes zu Wort gemeldet und ihn zum Rücktritt aufgefordert. Die Entlassung habe im In- und Ausland große Wellen geschlagen. „Wir machen uns große Sorgen um die Zukunft des Hannoveraner Verbandes“, schreiben die beiden Autoren.

„Als Vorstand des Hannoveraner Verbandes haben Sie in den letzten Monaten nicht gerade durch vertrauensbildende Maßnahmen auf sich aufmerksam gemacht. Statt nach Innen und Außen zusammenzustehen, brach der im Vorstand schwelende Konflikt offen aus. Interne Vorgänge des Verbandes wurden aus Ihren Reihen in die Öffentlichkeit gespielt. Damit wurde Misstrauen geschürt und Rufschädigung betrieben. Wie sollte das Hauptamt mit einem geschäftsführenden Vorstand und einem Gesamtvorstand vertrauensvoll zusammenarbeiten, der immer wieder bedeutende Interna an die Öffentlichkeit brachte. Sie waren in keiner Weise ein belastbarer Vorstand, der den leitenden Mitarbeitern die notwendige Rückendeckung für ihre Arbeit bieten sollte“, schreiben die Initiatoren.

Fachkundige Delegierte waren gegen Trennung

Die beschlossene Trennung der Ämter von Zuchtleiter und Geschäftsführer könne die Mängel in der Zusammenarbeit nicht lösen. Mehrere fachkundige Delegierte hätten sich gegen diese Trennung ausgesprochen. „Für die Bearbeitung der Strukturreform wurde auf der Versammlung die Bildung einer Kommission durch den Vorstand bekannt gegeben. Die entsprechende Ausschreibung für die Besetzung der Kommission erfolgte dann jedoch nicht auf der Homepage des Verbandes. Es war nach unserer Einschätzung verfehlt, dass diese durch einen persönlichen Berater des Vorsitzenden auf dessen Homepage erfolgte“, schreiben Schäfer und Wilkens.

Obwohl in den vergangenen Jahren bei sinkenden Pferdezahlen die Rahmenbedingungen nicht gerade günstig gewesen seien, habe der Verband ein positives Geschäftsjahr 2018 verzeichnet, das mit einem Jahresüberschuss von 316 500 Euro geendet habe. Dazu beigetragen hätten ein gutes Auktionsjahr mit dem besten Hengstmarkt in der Geschichte des Hannoveraner Verbandes. „Neben der Qualität des Junghengst-Jahrgangs 2016, vorgestellt von seinen Züchtern und Aufzüchtern, trug dieser Hengstmarkt hinsichtlich seiner Gestaltung und Durchführung in besonderer Weise die Handschrift von Werner Schade“, heißt es in dem Brief. Dabei sei ein wesentlicher Faktor des Erfolges gewesen, dass bei ihm als Zuchtleiter und Geschäftsführer die Zügel von Körung und Verkauf der Junghengste in einer Hand gelegen hätten.

„Es ist skandalös, dass Sie einem leitenden Mitarbeiter, der sich 14 Jahre für den Hannoveraner Verband engagiert hat, weder bei der Trennung seiner Aufgabenbereiche noch bei der Freistellung und auch nicht vor der fristlosen Kündigung eine Anhörung gewährt haben. Für den anstehenden Rechtsstreit sind die Aussichten des Verbandes, die fristlose Kündigung zu verteidigen, nicht gerade rosig. Die möglichen sehr hohen Kosten des Verfahrens haben allein Sie zu verantworten“, so Wilkens und Schäfer. „Mit dieser Entscheidung haben Sie als Vorstand dem Hannoveraner Verband großen Schaden zugefügt. Der wirtschaftliche und Imageschaden ist einzig und allein Ihnen als Vorstand anzulasten. Es ist an der Zeit, als Vorstand zurückzutreten.“