Mit ihren rasanten Fahrgeschäften ist die Domweih immer ein riesiger Spielplatz für Adrenalin-Junkies. (fotos: Björn Hake)

Erst die Domweih, dann der Brokser Markt, dann der Bremer Freimarkt – so lautet die offizielle Rummel-Reihenfolge im Nordwesten. Mit der insgesamt 1034. Domweih stehen Verden nun sechs tolle Tage bevor. Keine Sorge, die wahlkämpfenden Bürgermeisterkandidaten Lutz Brockmann (SPD) und Jens Richter (CDU) haben versichert, die große Politik aus der Domweih-Woche herauszuhalten. Dann steht einer entspannten Dauersause also nichts mehr im Wege. Eröffnet wird die fünfte Jahreszeit in der Allerstadt an diesem Sonnabend, 1. Juni, um 15 Uhr – natürlich mit kräftigen Böllerschüssen, einem lauten „Prost Domweih“ und einem ordentlichem Schluck aus dem Humpen. Vorher setzt sich ab 13.30 Uhr aber noch der Domweih-Umzug in Bewegung.

Die Domweih gehört zu Verden wie der Dom, die Aller und die Pferde. Das Volksfest war den Verdenern immer so wichtig, dass sie selbst in Kriegszeiten höchst selten drauf verzichtet haben. Die Anfänge der Kirmes reichen jedenfalls bis ins Mittelalter zurück. Vor genau 1034 Jahren, also 985, wurde dem damaligen Bischof Erpo neben anderen Privilegien eben auch das Marktrecht zugesprochen. Der Pöttcher-Markt erinnert noch heute daran, dass die Domweih ursprünglich ein freier Markt war, auf dem auch auswärtige Anbieter ihre Waren verkaufen durften.

Weil dem Bremer Erzbischof erst 1035 die Marktrechte verliehen wurden, ist die Verdener Domweih nach Adam Riese sogar ein halbes Jahrhundert älter als ihr Bremer Pendant. Doch Vorsicht: „Das Alter orientiert sich an der Verleihung der Markt-, Münz-, Bann- und Zollrechte im Jahr 985. Ich vermute jedoch, dass die Verdener Domweih deutlich älter ist, weil es bereits vorher einen Dom und somit auch eine Domweihe in Verden gab“, spekuliert Angelika Revermann, Leiterin der Abteilung Stadtmarketing und Tourismus im Verdener Rathaus.

Erst im Jahre 1905 zog das Volksfest an seinen heutigen Standort rund um das Verdener Rathaus und den Wall. Vorausgegangen war dem ein jahrhundertelanger Streit zwischen den damals noch zwei voneinander getrennten Stadthälften. Während sich die Domherren über die sprudelnden Einnahmen freuten, waren sie den Kaufleuten und Handwerkern rund ums Rathaus natürlich ein Dorn im Auge. Als sich das bunte Markttreiben schließlich immer weiter in Richtung Norden ausdehnte, zog der Verdener Stadtrat kurzerhand die Budenpacht für sich ein. Da die Süderstadt das Geld fest in ihrem Budget verplant hatte, entwickelte sich daraus folglich ein ewig währender Streit auf der Straße und vor Gericht.

Mit dem Gassenhauer „Du söte Deern aus Verden“ hat Rolf Simson der Domweih früher sogar ein eigenes Lied gewidmet. Darin besingt er den Domweih-Bummel mit seiner Süßen. Die Verdener Stadtführerin Sabine Lühning hat herausgefunden, dass sich 1809 das erste Karussell auf der Domweih gedreht hat und dort rund hundert Jahre später die erste Bratwurst verkauft wurde. Das Jahr 1985 stand ganz im Zeichen des großen Jubiläums (1000 Jahre Verdener Domweih). Die britische Prinzessin Anne schaute ebenso zum Gratulieren vorbei wie der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Selbst eine Boeing 737 der Lufthansa wurde Sabine Lühning zufolge auf den Namen Verden getauft und auch die Post ließ es sich nicht nehmen und brachte eine Sondermarke auf den Markt.

Doch warum sind die Verdener Männer eigentlich bis in die 1960er-Jahre hinein immer am Domweih-Montag mit einem Holzlöffel in der Brusttasche über die Festmeile gelaufen? „Weil an diesem Tag der Holzmarkt abgehalten wurde“, klärt Lühning auf.

Bis die Domweih am Donnerstagabend, 6. Juni, zu Grabe getragen wird, haben die Jungs jetzt jedenfalls sechs Tage lang Zeit, um ihrer Söten eine Rose zu schießen. Beliebter Treffpunkt zum Anbändeln ist auch immer der Autoscooter, wo an diesem Sonntag wieder der Domweihweih-Gottesdienst (10 Uhr) abgehalten wird. Für alle, die sich jetzt schon Urlaub für die 1035. Domweih nehmen wollen, gibt es eine gute Eselsbrücke: Das vermutlich älteste Volksfest Norddeutschlands beginnt immer vor dem ersten Montag im Juni. Es sei denn, an diesem Montag ist Pfingsten, dann verschiebt sich der Start nämlich um eine Woche.