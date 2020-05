Kim Müscher führt das Cine City seit 2013 mit ihrem Mann Christian. Filme sind ihre Leidenschaft, und sie vermisst es, sie in ihrem familiengeführten Kino zu zeigen. (Björn Hake)

Die meisten Filme gehören auf eine große Leinwand – so sieht das Kim Müscher, Geschäftsführerin des Kinos Cine City in Verden. Und auch die Filmverleiher teilen diese Meinung, wie die Unternehmerin weiß. Deshalb haben ihren Angaben zufolge rund 95 Prozent der großen Studios wie Walt Disney Studios, Warner Bros, Paramount sowie ihre deutschen Pendants wie Constantin und Concorde die Starttermine ihrer Filme wegen der Corona-Krise verschoben, anstatt sie auf einem Streaming-Dienst anzubieten. „Bei den anderen fünf Prozent hat es wohl finanzielle Gründe, dass sie ihre Filme dann doch bei Netflix und Co anbieten“, mutmaßt Müscher.

Leere blaue Sitze im Saal des Verdener Kinos sind in diesen Wochen alltäglich. Auch kein Geruch nach frischem süßem Popcorn. Wenn Müscher in diesen Tagen durch das Cine City läuft, weiß sie nicht, ob sie lachen oder weinen soll. Und auch für die Kinofans ist es bitter: Auf den neuen „James Bond“, „Peter Hase“, „The Fast and the Furios“ und auch auf „Ostwind“, die ohne Corona angelaufen wären, müssen sie erst einmal verzichten. Ostwinds Produktionsfirma Constantin Film hat den Starttermin des Familien-Abenteuerfilms von Mai auf Juli verlegt, und Daniel Craig wird als James Bond voraussichtlich erst im November Bösewichte zur Strecke bringen.

Kim Müscher blickt jedenfalls erwartungsvoll auf die Zeit nach der Schließung. Wie fühlt sich der Besucher dann? Welche Sicherheitsvorkehrungen müssen Kinobetreiber treffen? Und wie sind die Menschen nach der Isolation drauf? Es sind Fragen wie diese, die der Unternehmerin derzeit durch den Kopf gehen. „Ich glaube schon, dass es einen großen Nachholbedarf geben wird, sobald die Lage entspannter ist“, prophezeit sie. Die Leute hätten ihr Leben vorher schließlich gemocht, so die Mutter zweier Töchter. Dass die Verdener ihr Kino vermissen, zeigt sich für Kim Müscher derzeit auch auf der Straße. In der Stadt wird sie angesprochen, bekommt sogar Vorschläge von ihren Kinobesuchern für die Zeit nach der Schließung. „Das ist wirklich süß, die Leute haben mir schon ihre Ideen für Thementage, also zum Beispiel einen Western-, Disney-, und Horrortag, mitgeteilt.“

Auf Achse

Sonst ist Müscher sieben Tage die Woche auf Achse, gemeinsam mit ihrem Mann Christian, führt sie den Familienbetrieb. „Ich muss mich erst einmal an das neue Tempo gewöhnen, für den Kopf ist die Situation gerade langweilig“, erzählt sie. Im Kino schaut sie regelmäßig nach dem Rechten, lüftet und fährt die Maschinen hoch, damit diese ihre Updates bekommen. Neben Arbeitszeugnissen für ihre Mitarbeiter erstellt die Verdenerin nun unter anderem ein Liquiditätsprofil für das Cine City. Es sei aber schwierig, die Zukunft zu planen. „Man redet eben über ungelegte Eier, weil ein Plan für die Kinos aus der Politik noch fehlt“, sagt sie. 1734 Kinos sind in Deutschland laut Müscher geschlossen – Zeit also, dass sich etwas tue. Die AG Kino (Arbeitsgemeinschaft Kino) und der HDF Kino (Hauptverband Deutscher Filmtheater) haben am 23. April diesen Maßnahmenkatalog für eine Wiedereröffnung der Kinos an die Politik übergeben. Sie fordern eine „Wiedereröffnung mit Abstand und Augenmaß“ und erhalten dabei Unterstützung von den Verleihern. Denn mehr als die Hälfte der Kinos in Deutschland kann eine Corona-bedingte Schließung laut einer Umfrage nur noch zwei, maximal drei Monate durchhalten. Daher sei eine Öffnung der Kinos spätestens im Juli notwendig.

Kim Müscher weiß von Kindesbeinen an, wie wichtig die Filmkultur ist. Ihr Vater ist auch in der Filmbranche. Er habe ihr neulich gesagt, dass man es merke, wenn in einem Ort kein Kino sei, erzählt Müscher. „Das hinterlässt ein echtes Loch, die Leute fahren dann raus aus der Stadt.“ Gleiches gelte für Schwimmbad, Eisdielen und den Kletterpark, ist sich Müscher sicher. Das Kino sei ein sozialer Treffpunkt – sehen und gesehen werden, aber auch einfach mal abschalten – stehe dort auf dem Plan. „Die Menschen gehen wieder mehr ins Kino. Sie wollen dann voll bei der Sache sein, zwei Stunden mal ohne Handy auskommen.“ Ob sie die zunehmende Dominanz der Streaming Dienste merkt? Der klassische Netflix-Kunde sei gleichzeitig auch ein Kinogänger. „Das haben Studien ergeben“, erzählt Kim Müscher.

Darüber hinaus hat sie die Erfahrung gemacht, dass „wenn die Filmware gut ist, die Besucher ins Kino kommen“. Manchmal wünscht sich die Unternehmerin dennoch, dass die Verleiher mutiger sind und Filme besser platzieren. „Manchmal werden innerhalb von vier Wochen drei Actionfilme gezeigt, oder die Verleiher machen den dritten oder vierten Spin-Off eines Frauenfilms, wo auch ein Teil gereicht hätte“, erläutert Müscher ihre Kritik. Doch oft sei eine sichere Bank nun mal finanziell vorteilhafter als das Risiko eines Totalflops. Der Kinoerfolg sei aber auch sehr stark von Jahreszeiten abhängig. „Es gibt eben Mega-Jahre mit drei, vier Blockbustern, in denen Der Hobbit und James Bond in ein Jahr fallen.“ Und auch, wenn Herbst und Winter als die Haupt-Kinojahreszeiten gelten – „Harry Potter läuft auch im Sommer“. Dennoch hätten Filme eine kürzere Halbwertszeit als früher, stellt Kim Müscher fest.

Als coronafreie Alternative feiert das Autokino gerade Comeback. In Brinkum können Filme seit dem 24. April auf dem Grundstück hinter der BMÖ-Tankstelle an der Bremer Straße 112 auf einer 200 Quadratmeter großen Leinwand geschaut werden. Mit ihrer Familie hat Kim Müscher auch schon über diese Option diskutiert, doch sie weiß: „Ein Autokino stampft man nicht mal eben so aus dem Boden, das ist ein Wahnsinns-Aufwand.“ Dennoch könne sie es sich prinzipiell vorstellen, aber momentan noch keine Entscheidung dazu verlauten lassen. Generell träume sie schon länger von einem Sommer-Openair-Kino an der Aller. Ihren aktuellen Investitionsplan hat die Krise zwar „zerschossen“. Dennoch ist die Geschäftsfrau sich sicher: „Wir werden das schaffen“. Und dann kann das Cine City, das sie in drei Worten als „persönlich“, „jung“ und „emotional“ beschreibt, bald wieder in seinem alten Glanz erstrahlen.