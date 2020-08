Liebt die Begeisterungsfähigkeit des Verdener Publikums: Stefan Gwildis. (DPA/Axel Heimken)

Herr Gwildis, Sie sind einer, der in der ausverkauften Elbphilharmonie auftritt. Trotzdem kommen Sie schon zum dritten Mal in unsere kleine Stadt. Was reizt Sie zum Wiederkommen?

Stefan Gwildis: Das wunderbare Publikum! Die Menschen hier sind so aufmerksam, so begeisterungsfähig. Es macht so viel Spaß, mit ihnen in Kontakt zu treten.

Das ist so ein Credo von mir, mir die Dinge nicht einmal auszudenken und danach nur noch abzuspulen. Ich mag einfach immer wieder ungewohnte Gangarten ausprobieren. In der Elbphilharmonie, da gab es zum Beispiel nur einen Flügel und ein Mikrofon. Jetzt waren wir gerade auf der Hallig Langeneß, da haben wir mit Klavier und Streichquartett gespielt. Das macht so viel Spaß, immer wieder etwas Neues zu probieren. Das ist auch ein guter Check für meine Lieder. Es gibt ja diesen Spruch, dass man einen guten Song daran erkennt, dass man ihn auch auf einem Kamm blasen kann. Es wird immer ein guter Song bleiben.

Offen gestanden, die Entscheidung, in deutscher Sprache zu singen, ist schon ganz früh gefallen. Als Jugendlicher habe ich natürlich wie alle anderen die Songs von Simon und Garfunkel oder den Beatles nachgespielt. Aber bei meinen eigenen Sachen habe ich bald gemerkt, dass es so besser passt: Das kleine Quäntchen, das nötig ist, um den Ausdruck ganz genau zu finden, das weiß ich eben nur in meiner Sprache, ich fühle, welches Wort mehr nach Ironie oder mehr nach Sarkasmus klingt, oder wann ich ein Wort ganz lang dehnen muss, damit es wirkt. Ich hab schon manchmal Sachen auf Englisch übersetzt. Aber das war irgendwie so, als ob Charles Aznavour auf Deutsch singt – ganz und gar einstudiert und so, als ob er selbst nicht versteht, was er da singt. Das wollte ich nicht. Klar, das schränkt mich natürlich in meinen Auftrittsmöglichkeiten ein; Deutschland, Österreich, die Schweiz, und dann ist auch schon Feierabend. Aber das ist überhaupt kein Problem für mich; ich mach das ja, weil ich Bock darauf habe. Ich mag auch mein Privatleben, und 60 bis 80 Auftritte im Jahr sind für mich deshalb genug.

Auch dabei gibt es ja viele Freiräume, die man ausfüllen kann. Aber das Spannendste daran ist das Zusammenspiel, und dass man den Text total ernst nimmt. Mit zwölf Leuten, so viele spielen in der „Großen Freiheit“ mit, da muss man sich absolut aufeinander verlassen können und sicher wissen, dass das Stichwort auch kommt. Und dann trotzdem was ganz Unverwechselbares daraus zu machen, das ist der Reiz.

Nein, ich glaube, die Mischung macht‘s. Nicht jedes Solo muss frei sein, gute Einfälle kann man ja gern wiederholen. Natürlich gibt es immer eine grobe Set-List, aber die kann jederzeit umgestellt werden; es ist ja immer eine andere Location, ein anderes Publikum, eine andere Stimmung; da müssen wir den Fahrplan immer wieder anpassen. Einmal habe ich mich geirrt und angefangen, einen Song mit einem ähnlichen Intro zu singen. Da ist die ganze Band sofort drauf eingegangen! Das ist ein großes Vergnügen, mit so tollen Leuten zu spielen, mit Partnern, die aufeinander eingehen und sich jederzeit umstellen können. Und dann ist da ja noch das Publikum, mit dem man ständig im Dialog steht. Was dabei an Kommunikation entsteht, das begeistert mich immer wieder. Und das kann man nicht in ein starres Korsett zwängen.

Ich kann in der Tat keine Noten lesen und schreiben. Ich spiele, was mir einfällt, und wenn ich etwas notieren will, dann sing ich mir das aufs Handy. Ich habe auch einen Stempel mit den sechs Saiten der Gitarre und den Bünden. Da schreibe ich mir immer auf, wo meine Finger gerade sind, und dann gehe ich zu meinem Bandleader und Produzenten Tobias Neumann, und der sagt mir dann, was das für ein Akkord ist. Und wenn das dann ein Akkord mit so einem tollen Namen ist, dann bin ich ganz stolz, dass mir der eingefallen ist! Und dann ist da ja auch noch die ganze Creme der Arrangeure. Allen voran Jörg Achim Keller, der schreibt einfach traumhafte Arrangements. Zum Beispiel die Songs auf dem NDR-Bigband-Album, wie „Das mit dem Glücklichsein“ oder „Lass mich nicht allein heut Nacht“, die hat er arrangiert.

Ich denke, das Wichtigste ist, dass man das, was man empfindet und hört, zur Sprache bringen und musikalisch ausdrücken kann. Darum geht es ja, das, was man als Eingebung hat, umzusetzen. Und das mache ich.

Na ja, die einen sagen, Corona ist ne Chance, und die anderen sagen, Corona ist ne Scheiße. Irgendwo dazwischen bewege ich mich. Fast alle Auftritte sind auf lange Sicht abgesagt; das ist wirklich schmerzlich. Jetzt sind mal ein paar kleinere Sachen, aber die kann ich an einer Hand abzählen. Man muss sich mal vorstellen wie das ist, wenn man plötzlich aus heiterem Himmel beinahe seine Familie nicht mehr ernähren kann, obwohl all die Jahre vorher alles perfekt gelaufen ist!

Man kann ja nun auch ganz klar feststellen, dass wir Künstler nicht systemrelevant sind, ebenso wenig wie die Schausteller, die Sex-Arbeiter und andere Berufe, die jetzt absolut bedroht sind. Die großen Akteure wie Banken, Lufthansa, Automobilkonzerne, die haben sich gleich am Anfang auf Merkels Schoß gesetzt und ihre Unterstützung gesichert, und dass man wieder Fußball gucken kann, darum wurde sich auch gekümmert – Brot und Spiele eben, so wie in den 1920er-Jahren.

Wenn es jetzt noch mal ne zweite Welle gibt, wird das für viele von uns das Ende sein. Und das ist ja nicht, wie wenn man sich nen Arm bricht. Irgendwann ist das wieder gut. Aber bei Corona kann niemand sagen, wann es wieder normal weitergeht. Die Ungewissheit ist so schwer zu ertragen.

Vor allem kommt man zu vielen Sachen, für die man sonst nie Zeit hat. Ich mache viel mit meinen Händen. Mein Großvater hatte eine Tischlerwerkstatt, und ich habe eine Hobelbank von ihm geerbt, da habe ich mir gerade eine Friesenschaukel gebaut und einen Holzschuppen, und natürlich habe ich viel geschrieben und neue Projekte geplant – das ist das eine. Das andere ist, dass man viel darüber nachdenkt, was das überhaupt für eine Normalität war, die zur Zeit in Frage steht, all die Dinge, die man sich jetzt sozusagen durch die Lupe ansieht. Zum Beispiel die Bankwirtschaft, die Automobilindustrie, die Kreuzfahrten, die Fleischproduktion; man schaut viel genauer auf all die Schweinereien und fragt sich: Zu welcher Normalität wollen wir eigentlich zurückkehren?

Ich habe ja viel Zeit gehabt und bin ziemlich kreativ gewesen. Ich arbeite an einem neuen Album, das im Frühjahr erscheinen soll, und an einer weiteren Lesung – im vergangenen Jahr habe ich ja Storms „Schimmelreiter“ gelesen. Und dann kommt noch ein eigenes Musical – ich darf darüber noch nicht viel verraten, nur, dass es „Hallelujah“ heißen wird, wie der Song auf dem Album „Frei Händig“.

Weil ich einfach total Bock drauf habe. Ich liebe es, mit so großartigen Musikern zu arbeiten. Ich habe so viele tolle Leute kennen gelernt, und dass ich das alles machen kann, ist ein solches Geschenk! Ich habe unbändige Lust darauf, noch viel mehr davon zu erleben, und ich werde das so weiter machen, bis ich umfalle.

Ach, da fällt uns schon was ein. Ich hatte ja bereits mehrere Auftritte unter diesen Bedingungen, und das war jedes Mal toll. Es treffen ja auch zwei Parteien aufeinander, die beide ausgehungert sind; wir Künstler und das Publikum, und da wird bestimmt schon was passieren.

Ich komme mit dem Cellisten Hagen Kuhr, dem Posaunisten Jon Welch und Tobias Neumann am Piano. Wir werden eine schöne Mischung aus all meinen 15 Alben spielen, eben das, was die Leute am liebsten hören wollen, und auch ein paar Sachen vom neuen Album – und „Halleluja“ wird natürlich auch dabei sein. Auf jeden Fall wird es riesig Spaß machen!

Zur Person

Stefan Gwildis

hat die Corona-Zwangspause zum Nachdenken und Kreativsein genutzt. Nun tritt er mit drei weiteren Musikern auf dem Verdener Domplatz auf und bringt die Kultur in die Allerstadt zurück. Musikalisch drückt sich Mister Soul am liebsten auf Deutsch aus.