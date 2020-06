Stehen der älteren Generation wieder per Sprechstunde zur Verfügung: Christine Klasen (li.) und Wolfgang Paul. (FOCKE STRANGMANN)

Die Corona-Pandemie macht auch den Planungen des Seniorenbüros der Stadt Verden einen Strich durch die Rechnung. „Es wird im dritten Quartal und vermutlich auch im vierten Quartal dieses Jahres kein Veranstaltungsprogramm des Seniorenbüros geben“, verkündet Wolfgang Paul, der wie seine beiden Mitstreiter Christine Klasen (Seniorenbeauftragte der Stadt Verden) und Eberhard Geiler die Auswirkungen der Corona-Pandemie direkt zu spüren bekommt. „Wegen des Infektionsschutzes für die ältere Generation haben wir uns entschlossen, keine Veranstaltungen für die letzten beiden Quartale dieses Jahres anzubieten. Dies geschah in Absprache mit Lena Fiektau und Silja Weßelmann von der Stadt Verden“, erklärt Christine Klasen die Entwicklung.

Dementsprechend sind sowohl die Schifffahrt für Senioren auf Aller und Weser anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Seniorenbüros als auch die offizielle Jubiläumsfeier abgesagt worden, teilt das Seniorenbüro mit. „Aufgrund dessen, dass unser Klientel zur Risikogruppe gehört, mussten wir diese Entscheidung fällen“, so die Seniorenbeauftragte. Falls sich die aktuelle Lage in den kommenden Monaten bessern und Veranstaltungen wieder möglich sein sollten, wird sich das Seniorenbüro rechtzeitig zurückmelden, teilen die Veranstalter in ihrem Flyer mit.

Erfreuliche Nachrichten

Doch das Team des Seniorenbüros hat auch erfreuliche Nachrichten zu verkünden. „Das Seniorenbüro hat ab sofort wieder geöffnet, auch wenn die Rathaustür weiterhin geschlossen bleibt“, erzählen Christine Klasen und Wolfgang Paul nahezu im Einklang. Dementsprechend hat die Institution der Stadt Verden, die die vergangenen Wochen ihre Tore schließen musste, Vorkehrungen getroffen, um fortan den Senioren persönliche Sprechzeiten anbieten zu können. „Die Plexiglasscheibe, die als Spuckschutz dient, ist ganz neu hier im Büro“, verrät Paul. Vorrangig sollten die Senioren aber versuchen, ihre Sorgen, Nöte oder Anregungen telefonisch oder per Mail zu klären, bittet das Seniorenbüro um Verständnis in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Dringende Angelegenheiten, wie beispielsweise ein Antrag auf Schwerbehinderung, könnten in einem persönlichen Gespräch vor Ort geklärt werden, so Klasen. Laut Seniorenbüro bedarf es dabei einer vorherigen Terminvereinbarung.

„Was immens fehlt, ist der kurze Schnack, wie mit den Bewohnern des umliegenden Altersheims, die öfters mal bei uns im Büro vorbeigekommen sind“, erzählt Paul. Deshalb sei das Team des Seniorenbüros nun froh, dass es Sprechstunden unter Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregelungen anbieten könne. Ein Mundschutz sei zwingend erforderlich. Zudem weist das Seniorenbüro darauf hin, dass Bürger nicht selber ins Rathaus kommen können. Senioren, die einen Termin haben, werden gebeten, an der Rathaustür in der Ritterstraße zu warten. Sie werden dort vom Team des Seniorenbüros in Empfang genommen.

„Wir sind in den vergangenen Wochen immer abwechselnd im Büro gewesen, um weiterhin Angelegenheiten bearbeiten zu können“, so Klasen. Sie nennt ein paar Fälle: Beispielsweise sei die Seniorenbeauftragte zu Beginn der Pandemie öfter von Senioren gefragt worden, woher diese Masken bekommen könnten, als es noch Lieferengpässe gegeben habe. Auch half Christine Klasen weiter, wenn es um die Vermittlung von Einkaufshilfen für Bürger ging, die zur Risikogruppe gehören, indem sie an die Zeit-Spende-Freiwilligenagentur verwies. „Aber auch Gehwegschäden wurden uns gemeldet, die wir dann weiter an das Rathaus geleitet haben, damit sie behoben werden“, berichtet Klasen über die Themen, die während der vorübergehenden Schließung des Seniorenbüros angefallen sind.

Das Seniorenbüro der Stadt Verden ist dienstags von 10 bis 12 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 0 42 31/ 1 23 40 und via E-Mail unter Seniorenbuero@verden.de zu erreichen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für die ältere Generation in der Stadt Verden, sich direkt an die Seniorenbeauftragte Christine Klasen unter der Telefonnummer 0 42 31/ 8 36 64 zu wenden.