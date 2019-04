Wegen ihrer schweren Verletzungen musste die Frau schließlich per Hubschrauber in eine Bremer Klinik ausgeflogen werden. (Christian Butt)

Eine 81-jährige Frau ist am Mittwochmittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, war die Seniorin auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes an der Verdener Max-Planck-Straße von einem Lkw überfahren und unter dem Gefährt eingeklemmt worden. Beim Eintreffen der Wehr stand der Wagen auf Höhe eines Fußgängerübergangs, teilt Pressesprecher Torben Voigt mit. Während Rettungsdienst und Ersthelfer die Frau versorgten, setzten die Blauröcke hydraulische Rettungsgeräte ein, um den Lkw im Bereich der Vorderachse anzuheben. So konnte die Frau aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Die weitere Behandlung erfolgte im Rettungswagen, ehe sie aufgrund ihrer schweren Verletzungen ausgeflogen werden musste. Die Wehr sicherte das Geschehen mit Planen vor dem Blicken von Schaulustigen ab. Über mehrere Stunden war die Zufahrt für Kunden nicht möglich. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit unklar. Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Augenzeugen, sich unter der Rufnummer 0 42 31/ 80 60 zu melden.