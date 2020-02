Viele Eltern wollen ihre Kinder in Verden tagsüber betreuen lassen, die freien Plätze sind allerdings stets schnell vergeben. (Jens Büttner/DPA)

Die Stadt Verden sammelt noch bis Ende des Monats Anmeldungen der Eltern für das Kindergartenjahr 2020/21. Laut Christiane Morré vom Fachbereich Bildung und Kultur sind die Betreuungseinrichtungen für Kinder zurzeit komplett ausgebucht. „Wir wissen erst im Mai, wie viele Plätze frei werden“, beschreibt sie die aktuelle Situation.

Bis zum ersten Mai melden die Grundschulen, welche Kinder aus dem Kindergarten wechseln. „Dann können entsprechend viele Mädchen und Jungen nachrücken“, erklärt Morré. Aktuell gibt es in Verden etwa 1100 Plätze, inklusive freier Träger. Freie Betreuungsplätze sind stets knapp. Durch den Umzug von Familien in andere Kommunen entstehen im Jahresverlauf allenfalls ein paar Vakanzen für „Quereinsteiger“, also Familien, die wiederum nach Verden ziehen und ihre Kinder in die Krippe geben wollen.

Die Ursachen für die hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen sind zum einen die steigenden Geburtenraten in Verden, zum anderen ziehen offenbar immer mehr Familien mit Kindern in die Domstadt. „Die Betreuungssituation in Verden ist offenbar im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden gut“, sagt Christiane Morré. Zu der hohen Nachfrage beigetragen habe auch, dass seit August 2018 die Betreuung für Kinder über drei Jahren kostenlos sei. „Die Kommunen haben allerdings zunehmend Probleme, dem Bedarf zu entsprechen“, betont die Expertin.

„Die Platzsituation ist angespannt. Für Kinder, die noch im Februar und März aufgenommen werden wollen, ist es sehr schwierig. Wir planen ja nicht ohne Grund eine neue Kita in der Elisabeth-Selbert Straße“, betont Morré. Die neue Einrichtung wird voraussichtlich zum Kindergartenjahr 2021/22 fertig, also zum August 2021. Zumindest sei das der Plan, so Morré. Es entstehen drei Krippengruppen mit je 15 Plätzen sowie zwei Kindergartengruppen mit jeweils 25 Plätzen. Der Architektenentwurf eines Bremer Planungsbüros sieht ein Gebäudekonzept mit „kleinteiliger Struktur“ sowie geneigten Dachflächen vor, die mit Solar- und Photovoltaikzellen bestückt werden können. Dazu kommen etliche Nebenräume sowie ein Speiseraum. Die Räume könnten in sich verändert werden, um sie für größere Veranstaltungen, etwa Theateraufführungen, zu nutzen.

Als Übergangslösung werden zwei ehemalige Klassenräume in der Andreasschule, Jahnstraße, für die Krippenbetreuung genutzt. Diese Klassenräume wurden umgebaut, entstanden sind zwei Gruppenräume, je einer für Krippe und Kindergarten, sowie ein Schlafraum, eine Ausgabeküche und ein Essbereich für die Mädchen und Jungen. Die Sanitäranlagen wurden eigens eingebaut, außerdem gibt es eine Möglichkeit, um Kinder wickeln zu können. Die Träger der Kindertagesstätten in der Stadt Verden bitten alle Eltern, die ihre Kinder zum Kindergartenjahr 2020/21 in einer Tageseinrichtung anmelden wollen, Kontakt mit der entsprechenden Einrichtung aufzunehmen und ihr Kind dort spätestens bis Freitag, 28. Februar, anzumelden. Für Kinder, die zwischenzeitlich in der Kindertagesstätte „Grashüpfer“, der Kooperativen Kita der Lebenshilfe, der Kita der Domgemeinde Verden, der Kita St. Nikolai oder im Kindergarten der katholischen St. Josefgemeinde angemeldet wurden, ist keine erneute Anmeldung notwendig. Für die städtischen Kindertagesstätten werden die Eltern gebeten, ihr Kind auch dann anzumelden, wenn es für das Kindergartenjahr 2019/2020 bereits auf der Warteliste der angemeldeten Einrichtung steht.

Schulkinder, die im Schuljahr 2020/2021 im Hort Sachsenhain betreut werden sollen, müssen ebenfalls im Zuge des Aufnahmeverfahrens in der Kita Sachsenhain angemeldet werden. Die Kindertagesstätte Hönisch bietet eine Integrationsgruppe an, in der Kinder mit einem besonderen Förderbedarf aufgenommen und betreut werden können. Anmeldeformulare für die städtischen Kindertagesstätten sind in den Einrichtungen direkt sowie im historischen Rathaus Verden, Zimmer 160 und 161, erhältlich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.verden.de.