Mit Masken und dem erforderlichen Sicherheitsabstand haben die Teilnehmenden der Kundgebung auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht. (Björn Hake)

Verden. Er habe einen Mix aus Sonne und Wolken bestellt, erklärte Boris Krahn mit Blick in den Himmel und hoffte kurz vor Beginn der Mai-Kundgebung in Verden darauf, dass sich die Bestuhlung auf dem Rathausplatz noch füllen würde. Etwa 60 Männer und Frauen waren es letztendlich, die auf Einladung des Kreisvorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) erschienen waren und den Ansprachen der Gastgeber folgten. Neben Krahn feierte auch Ute Gottschaar, stellvertretende Landesbezirksleiterin der Verdi Niedersachsen-Bremen, die Errungenschaften der Gewerkschaften und forderte gleichzeitig gerechte Arbeits- und Lebensbedingungen für jedes Mitglied der Gesellschaft. Bürgermeister Lutz Brockmann erinnerte in einem Grußwort an die Herausforderungen, die es im Zuge der Pandemie noch zu bewältigen gelte. Besonderen Lob spendete er den Menschen, die in systemrelevanten Berufen täglich gefordert, damit aber oft auch gefährdet wären.

Das Thema Corona dominierte die Reden der beiden Gewerkschafts-Funktionäre. Krahn verwies in dem Zusammenhang auf das schnelle und entschlossene Handeln der einzelnen Organisationen. In Zusammenarbeit mit Betriebs- und Personalräten sei es gelungen, die Existenzgrundlagen zahlreicher Menschen zu sichern. Weltweit werde das Modell der Kurzarbeit kopiert, zu dem die Arbeitnehmervertretungen einen nicht zu unterschätzenden Beitrag geleistet hätten. „Durch die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf bis zu 87 Prozent des normalen Lohns konnten Massenarbeitslosigkeit und soziale Abstürze mehrheitlich verhindert werden“, zeigte sich Krahn zufrieden über das Erreichte. „Wir haben gemeinsam gezeigt, was Solidarität heißt.“ Gleichzeitig erinnerte er daran, dass es auch in der Zukunft gelte, Insolvenzen zu verhindern und Arbeitsplätze zu sichern. Mit Schuldenbremsen und schwarzen Nullen gelinge das nicht, umfangreiche Investitionen seien weiterhin erforderlich.

Sichtbare Missstände

„Wir wollen keine Generation Corona“, wandte sich der Vater dreier schulpflichtiger Kinder an seine Zuhörer und beschrieb das derzeitige Szenarium in vielen Städten der Republik. Von Unterrichtsausfällen, erschwerten Lernbedingungen und verschleppten Prüfungen schlug er den Bogen zu fehlenden Ausbildungsplätzen und Studierenden, die im Zuge von Corona ihren Nebenjob verloren haben. Die Schere zwischen Arm und Reich habe sich weiter geöffnet, worunter besonders die prekär Beschäftigten zu leiden hätten. Die Krise habe Missstände sichtbar gemacht und zur Verunsicherung in Teilen der Bevölkerung geführt, eine Situation, die Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner zu nutzen suchten. „Die Krise zeigt, dass eine Gesellschaft, die keine Solidarität kennt, auch keine Zukunft haben wird“, wagte Krahn einen Ausblick und sagte gleichzeitig den Notleidenden in der Bevölkerung die Solidarität der Gewerkschaften zu.

Redner Boris Krahn ist Vorsitzender des DGB Kreis Verden. (Björn Hake)

Rechtspopulisten und Querdenker waren es auch, die am Anfang der Rede von Gottschaar standen. „Wir lassen uns durch sie nicht von unseren Plätzen vertreiben“, erklärte sie. Gleichzeitig äußerte Gottschaar Verständnis für diejenigen, die genervt seien, Ängste und Sorgen wegen schleppender Impfstoffbeschaffung und immer noch fehlender Hilfen hätten. Es ist jedoch klar: „Kritik an der Politik unserer Regierung hat dort eine Grenze, wo das Leben und die Gesundheit Anderer gefährdet wird.“ Wer das Virus leugne und sich nicht an die vorgegebenen Regeln halte, sei rücksichtslos und unsolidarisch.

Frauen, die in kleinen und mittleren Betrieben ohne Tarifbindung schwere Arbeit leisteten, widmete Gottschaar einen weiteren Teil ihrer Ansprache. Alten- und Krankenpflegerinnen, Kassiererinnen im Supermarkt sowie Erzieherinnen erwähnte sie explizit und wies auf die Probleme hin, die das Homeschooling und die Schließung von Kitas mit sich bringen würden. Wohnortnahe Betreuungseinrichtungen und Arbeitszeitmodelle, die Familien und Alleinerziehenden Freiräume ermöglichten, sowie zusätzliche Tarifverträge seien daher Forderungen, die ganz oben auf der Liste der DGB-Frauen stünden.

Zahlreiche Forderungen

Auch die Eröffnung des Amazon-Logistikzentrums in Achim sprach die Gewerkschafterin an und beschrieb in dem Zusammenhang die Situation im lokalen Einzelhandel als überwiegend unbefriedigend. Während der Versandhandel sich über hohe Renditen freue, sei der Umsatz von Textilien und Schuhen vor Ort um etwa 20 Prozent gesunken. Die Last für die Erfolge des Online-Riesen trügen zudem die dort Beschäftigten, die inzwischen zwar über verbesserte Einkommen verfügten, jedoch unter hohem Zeitdruck und permanenter Überwachung zu leiden hätten. „Wir erklären uns solidarisch mit unseren Kolleginnen und Kollegen bei Amazon“, versprach Gottschaar und forderte die Konzernleitung auf, ihren Mitarbeitern den nötigen Respekt zu erweisen. Ihre Sorge gelte darüber hinaus den mobilen Arbeitnehmern, die Lohn- und Sozialdumping in der fleischverarbeitenden Industrie sowie auf den Gemüsefeldern im Lande ausgesetzt seien. Verschärfte Hygienemaßnahmen, die Unterbringung in Einzelzimmern sowie eine soziale Absicherung seien hier die Forderungen der Gewerkschaft.

Weitere Probleme sieht die Interessenvertreterin im Gesundheitswesen, in der Altenpflege und besonders auch im Klimaschutz. Zudem gelte es, in flächendeckend verfügbares Internet zu investieren und in leistungsfähige Stromnetze. „Die beste Garantie für eine solidarische Gesellschaft ist unsere eigene Stärke“, schloss sie ihre Ausführungen und warb um die Mitarbeit der Anwesenden.