Aus einer „verrückten Idee“ auf einem Gartenfest der Verdener Musikerfamilie Shehata wurde ein Kammermusikfest von Weltklasse. Im dritten Jahr ihrer Existenz besitzen die „Maiklänge“ am Verdener Domgymnasium bereits über­regionale Bedeutung. Hauptmerkmal ih­rer Faszination ist die Kom­bination aus internationaler musikali­scher Meister­schaft und geradezu famili­ärer Intimität. Dass die in vier Konzerten aufgeführten Kammermusik-Werke nicht von festen Ensembles, sondern in immer wechseln­den Zusammensetzun­gen, also – abgese­hen von einem einzi­gen Probentag – ad hoc interpretiert wer­den, ist einzigartig. Und jeder Skeptiker, der glaubt, dass so etwas nicht geht, wird hier auf überra­gende Weise eines Besse­ren belehrt.

Erklangen in den Vorjahren nur Werke für Klavier und Streicher, so spielte in diesem Jahr erstmals auch die Klarinette eine Hauptrolle. Mit Mozarts „Kegel­statt-Trio“ eröffneten der israelische Kla­rinettist Chen Halevi, der argentini­sche Pianist José Gallardo und der südaf­rikanische Bratschist Gareth Lubbe das Programm des ersten Abends unter dem Motto „Offene Zweierbeziehung“.

Die ungewöhnliche Besetzung mit Viola und Klarinette gibt diesem Werk, das mit einem inspirierten Andante begin­nend sich im Tempo immer weiter stei­gert, seinen weichen, melodieselig ver­spielten Charakter. Die Intimität der Mu­sik, die sich daraus ergibt, dass Mozart sie sich selbst und zwei engen Freunden auf den Leib geschrieben hatte, wurde von den drei Musikern mit bewundernswerter Leich­tigkeit und Zartheit umgesetzt.

Clara Schumann komponierte ihr Kla­viertrio in g-Moll im Jahr 1846, also lange vor der Düsseldorfer Zeit und der Bekanntschaft mit Brahms. Die Inter­pretation von José Gallardo, dem mit 25 Jahren bereits in­ternational renommier­ten Geiger Momo Hiber und dem perua­nisch-uruguayi­schen Cellisten Claudio Bohórquez setzte das anspruchsvolle Werk in seiner eigenständigen, intensi­ven Tonsprache in Szene. Besonders be­eindruckend war dabei die lebendige Zugewandt­heit der Musiker. Im span­nungsreichen Beziehungsgespräch ent­wickelten sie eine Art Kammermusik­ballade voll Leid, Leidenschaft und ei­genwilliger Energie.

Eine Überraschung erwartete das Publi­kum mit dem Brahms-Sextett op.18, für das anstelle des zweiten Cellos Festival-Leiter Nabil Shehata mit seinem Kontra­bass das Podium betrat. Doch diese ori­ginelle und musikalisch voll überzeu­gende Idee war nicht der ein­zige Grund für die Singularität der Inter­pretation. Bis in kleinste Detail wurde der samtig schwebende, in changieren­den Farben leuchtende Tonfall getroffen, mit dem Brahms die Gattung „Streich­sextett“ zu einer neuen Instanz der Kammermusik werden ließ. Mit Shehata musizierten die in Novosibirsk geborene Geigerin Natalia Lomeiko und Momo Hiber an den Violinen, Konstantin Sell­heim und Gareth Lubbe an den Violen sowie der koreanische Cellist Tim Park. Die sechs weltweit anerkannten Solisten interpretierten das Werk mit absoluter Geschlossenheit und funkelndem Esprit. Leuchtkraft und Reinheit des Tones so­wie technische Vollendung von den herrlichen, über alle Instrumente wan­dernden Solokantilenen bis zu den duf­tig leichten Pizzicati, mit denen das Werk durchsetzt ist, machten das Publi­kum staunen und atemlos lauschen. Der tief berührende Einklang der Empfin­dung machte die Aufführung zu einem unvergesslichen musikalischen Moment.

Begeisternde Höhepunkte

Auch der folgende Tag brachte Überra­schungen und begeisternde Höhepunkte. Am Anfang der Soirée mit dem Titel „Selige Sehnsucht“ stand wieder das Werk einer Frau. Die im selben Jahr wie Fanny Mendelssohn geborene Louise Farrenc (1804-1875) war eine hervorra­gend ausgebildete Pianistin und Kompo­nistin, in Musikerkreisen so hoch aner­kannt, dass ihre Kammermusikwerke mit wichtigen Preisen ausgezeichnet wurden. Ihr Klavierquintett Nr. 2 in E-Dur be­sticht durch seine meisterhaft durch­dachte Kompositionsweise und seinen melodischen Reichtum. Robert Schu­mann schrieb über das Werk, das exakt auf der Grenze zwischen Klassik und Romantik steht, dass „ein ganz leiser romantischer Duft“ über ihm schwebe. In der Interpretation mit Gallardo, Hiber, Sellheim, Park und Shehata konnte er sich vollends entfalten. Wieder begeis­terte die lebendige Kommu­nikation der Musiker untereinander. Der Spaß am Spiel war ihnen so deutlich anzumerken, dass er direkt aufs Publi­kum übersprang. Schumanns „Phantasiestücke op. 73“ für Klarinette und Piano erklangen in einer ebenfalls oft gespielten Fassung für Cello, und tatsächlich schien es nun, als sei das Stück für Bohórquez' großen, warmen und hier besonders zärtlichen Ton geschrieben. Das war ein romantisches Träumen von einer harmo­nischen Welt ohne Schmerz und Bedro­hung.

Das Klarinettenquintett von Johannes Brahms, im Jahr 1891 geschrieben, äh­nelt in seinem Tonfall vor allem im tieftraurigen zweiten Satz dem 23 Jahre frü­her entstandenen Deutschen Requiem. In der grandiosen, tief nachdenklichen In­terpretation mit Halevi, Lomeiko, Hiber, Lubbe und Bohórquez war die Klarinette eine sanfte, von Weisheit durchdrungene Sängerin, die von den letzten Dingen des Menschseins erzählte. Der dritte Satz, dessen Motiv an den dritten Satz der Ersten Sinfonie erinnert, pulsierte von frohen Erinnerungen und Sehnsucht nach vergangenem Glück. Bis zum Zer­reißen spannend und intensiv war der Finalsatz, der den ganzen Emp­fin­dungs-Kosmos von Wehmut, Rück­be­sinnung und Abschied noch ein­mal durchmaß, um ganz leise als Klang gewordener Schmerz zu enden. Bewegt und begeis­tert dankte das Publikum den großarti­gen Musikern, deren offene Per­sön­lich­keit, immenses Können und un­erschöpf­liche Spielfreude die Mai­klänge zu solch einzigartigem Event ma­chen.