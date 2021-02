Die Verdener Tafel konnte sich im vergangenen Jahr über mehr Spenden als je zuvor freuen. Doch auch die Ausgaben waren höher als gewohnt. (Björn Hake)

Die finanzielle Situation vieler Menschen ist in der Corona-Pandemie angespannt. Kurzarbeit und Job-Verlust schlagen sich im Haushaltsbudget nieder. Das wirkt sich auch auf viele Vereine aus, die für ihre ehrenamtliche Arbeit auch auf Finanzspritzen angewiesen sind. Viele gemeinnützige Gruppen im Landkreis Verden bekamen in den vergangenen Monaten die rückläufige Spendenbereitschaft zu spüren. Andere konnten sich hingegen über eine Zunahme an Zuwendungen freuen.

Im Fall der Tierhilfe Achim habe sich das Spendenvolumen deutlich verringert, wie Vereinsvorsitzende Melanie Windolf berichtet. 17.000 Euro Ausgaben stehen rund 1200 Euro Einnahmen in Form von Spenden gegenüber. Grundsätzlich lassen sich die Ausgaben bei Vereinen oftmals nicht reduzieren, sie sind da, auch in Pandemiezeiten. „Zudem sind einige Mitglieder aus finanziellen Gründen aus dem Verein ausgetreten“, sagt Windolf. Dem gegenüber stehe eine aktuell sehr arbeitsreiche Zeit, da bereits die ersten Jungtiere geboren seien und die Vogelsaison bald beginne. Im vergangenen Jahr habe der Verein 70 Igel versorgt, zudem knapp 400 Vögel. Die Kosten für die Aufzucht eines einzigen Jungvogels beliefen sich dabei auf 60 Euro, erläutert Windolf die Herausforderung. Außer über neue Mitglieder und Geld freue sie sich über Sachspenden, „eine Liste der benötigten Dinge ist auf unserer Facebook-Seite einsehbar“.

Etwas positiver beschreibt Heidi Seekamp, Leiterin des Tierheims Verden und Vorstandsmitglied des Tierschutzvereins Verden, die momentane Situation: „Bislang sind uns wider Erwarten trotz Corona noch keine Mitglieder abhandengekommen und auch die Futterspenden sind nicht weniger geworden.“ In einigen Supermärkten habe der Verein Futterspendenboxen aufgestellt, die stets gut gefüllt zurückkämen. „Außerdem gibt es hier in Verden gleich zwei Firmen, die Tierfutter produzieren und regelmäßig an uns denken.“

Mitglieder vereinsamen

Dagmar Guse, Geschäftsführerin des Awo-Kreisverbandes, zeigt sich nicht aufgrund sinkender Mitgliederzahlen besorgt – die seien auch während der Pandemie stabil – aber ihr macht etwas anderes Sorgen: „Unsere Mitglieder vereinsamen Zuhause, da alle gesellschaftlichen Aktivitäten seit einem Jahr wegfallen.“ Die acht Ortsvereine im Landkreis Verden organisierten sonst regelmäßig Ausflüge und Kaffeenachmittage für die im Durchschnitt bereits zwischen 75 und 80 Jahre alten, oft allein lebenden Mitglieder. Für Kundschaft geschlossen seien auch die beiden Sozialkaufhäuser in Oyten-Bassen und in Verden, lediglich zweimal die Woche könne dort noch Bekleidung abgegeben werden. „Alle Menschen räumen gerade auf, da ist mit der Zeit einiges zusammengekommen.“ Die Hauswirtschaftshilfe, ein weiterer Zweig der Awo, der sonst gut ausgelastet sei, fiel für viele Monate weg, doch ab dem 1. März laufe das Angebot wieder an.

Auch während der Corona-Pandemie immer für ihre Kundschaft da gewesen ist die Verdener Tafel, wie die stellvertretende Vorsitzende, Liane Schulz, stolz berichten kann. Sie hätten viel Geld investieren müssen, um sich den Corona-Regeln anpassen zu können, doch dadurch sei es ihnen als eine der wenigen Tafeln gelungen, durchgehend Essen an Bedürftige ausgeben zu können. Unter anderem nutze der Verein nun einen größeren Raum für die Essensausgabe.

Im vergangenen Jahr seien insgesamt über 27.000 Euro an Spenden zusammengekommen, was sogar mehr gewesen sei als in den Jahren zuvor. „Das hat aber auch einen Grund, denn wir haben so viel Spendenakquise betrieben wie noch nie.“ Schulz und ihre Mitstreiter haben viele Firmen angeschrieben und um Unterstützung gebeten. Leider habe der Verein kürzlich viel Geld für ein neues Kühlfahrzeug ausgeben müssen und da die Zahl der Bedürftigen Corona-bedingt weiter steige, bleibe die Finanzierung der Tafel weiterhin herausfordernd. „Ein sehr wichtiger Faktor für uns sind die Sachspenden, die wir von einigen Landwirte und Geschäfte erhalten“, sagt Schulz.

Hilfe durch Crowdfunding

Es sei grundsätzlich schwierig, an Spenden zu kommen, meint wiederum Marianne Tjarks von der Frauenberatungsstelle Verden. „Wir helfen beispielsweise Mädchen und Frauen, die Gewalterfahrungen ausgesetzt sind und beraten Schwangere, die an einen Schwangerschaftsabbruch denken – das sind alles keine Themenbereiche, für die viel Geld gespendet wird.“ Aus zwei Gründen sei die Beratungsstelle an der Grünen Straße derzeit aber dennoch recht gut aufgestellt: Zum einen gebe es öffentliche Mittel, die den Grundbedarf deckten, lediglich der Mehrbedarf müsse durch Eigenmittel finanziert werden. „Und der Mehrbedarf ist da, insbesondere in dieser Zeit, in der die Menschen viel Zuhause sind, was auch zu mehr Problemsituationen führt“, erläutert Tjarks. Zum anderen habe es eine größere Crowdfunding-Aktion mithilfe der Verdener Stadtwerke gegeben. „Die Herausforderung wird es aber auch in Zukunft sein, genügend Spendenmittel zu erhalten, um denen helfen zu können, die Hilfe am nötigsten haben“, betont die Sozialpädagogin.