Monika Andrzejewski und Bernward Nüttgens vom Drübberholz behalten den Überblick trotz rund 8500 im Tagungshaus gelagerter Brett- und Kartenspiele. (Björn Hake)

Stay home. Zwei Worte, die nicht nur die vergangenen Monate auf den Kopf gestellt haben, sondern nun auch noch das Familienleben während der Weihnachtszeit erheblich beeinflussen werden. Und auch in der Zeit danach, bis Kitas und Schulen wieder öffnen, wollen die Kinder zu Hause beschäftigt werden. „Wie wäre es also mit einem Gesellschaftsspiel?“, schlägt Bernward Nüttgens vom Tagungshaus Drübberholz in Dörverden vor.

Um die 8500 Brett- und Kartenspiele umgeben den 66-jährigen spielebegeisterten Nüttgens, der das Tagungszentrum seit 1985 leitet und dessen Faszination für Gesellschaftsspiele wenige Jahre später mit dem Besuch der Spielemesse in Essen begonnen hat. „‚Die Siedler von Catan‘, ‚Der Palast von Alhambra‘ und ‚Stone Age‘ sind aus meiner persönlichen Favoritenliste nicht wegzudenken“, erzählt er.

Wer sich für Spiele begeistern könne, der verfolge häufig auch jedes Jahr aufs Neue interessiert die Vergabe der Auszeichnungen wie „Spiel des Jahres“ oder „Deutscher Spiele Preis“. „Bis auf wenige Ausnahmen kann ich die Sieger auch empfehlen“, sagt Nüttgens. Wenn man Spiele empfehlen wolle, so seien Parameter wie die Zahl und das Alter der Mitspieler von wesentlicher Bedeutung. Außerdem sei zu klären, ob man lieber mit- oder gegeneinander spielen und wie viel Zeit man sich für ein Spiel nehmen wolle.

Wer nach einem Spiel für die nächsten Wochen sucht, "das man mit zwei bis sechs Personen und mit Kindern ab etwa acht Jahren spielen kann, dem würde ich ‚Celestia‘ empfehlen“, lässt der Fachmann wissen. Bei diesem etwa 20 Minuten dauernden Spiel sitzen die Spielfiguren in einem aus Pappe nachgebauten Flugzeug, bereisen die Städte von Celestia und versuchen, möglichst wertvolle Schätze zu erlangen. Nüttgens augenzwinkernd: „Ein großer Spaß für die ganze Familie – und gerade in Coronazeiten besonders attraktiv, denn es gibt keine Reisebeschränkungen.“

Ab wann man sich wieder im Tagungshaus Drübberholz wird treffen können, ist aufgrund der Pandemielage noch nicht absehbar. „Zwischen Mai und Mitte Oktober hatten wir wieder eine ganz gute Belegung und für 2021 sind wir theoretisch ausgebucht.“ Um die Zeit bis dahin sinnvoll zu überbrücken und sich über die Weihnachtsfeiertage beschäftigen zu können, hat Nüttgens weitere Spieletipps, ideal geeignet für Familien mit noch kleinen Kindern: Zum einen sei da das Spiel „Obstgarten“ zu nennen, das etwa 15 Minuten dauere und bei dem die Spieler gemeinsam gegen einen frechen Raben antreten und versuchen müssen, das Obst von den Bäumen in den Körbchen einzusammeln, bevor der Rabe es erwischt. „Die Farben können dabei ebenso gut erlernt werden wie das Zählen“, sagt Nüttgens. Zum anderen könne er „Traumfänger“ sehr empfehlen, bei dem Kuscheltiere gegen böse Träume antreten und sie in süße Träume verwandeln können.

Schon etwas älter, mindestens acht Jahre alt, sollten die Mitspieler für „Dixit“ sein, ein Spiel, „das 2010 zurecht zum Spiel des Jahres gekürt wurde“, wie der 66-Jährige befindet. Es handelt sich um ein Brettspiel mit insgesamt 84 großformatigen Karten, von denen jeder Spieler sechs erhält. Reihum muss jeder zu einer seiner Karten treffende Aussagen machen und die anderen suchen aus ihren eigenen Karten eine passende dazu aus. Eine Runde dauere etwa 30 Minuten.

Wer gerne einen Spieleautor aus der Region unterstützen wolle, der sollte sich eingehender mit dem Spiel „Faultier“ (empfohlen ab acht Jahren) von Friedemann Friese aus Bremen beschäftigen, bei dem die Mitspieler in die Rolle sehr fauler Faultiere schlüpfen und sich von anderen Tieren über das Spielfeld tragen lassen, um als schnellster ans Ziel zu kommen. „Und wer einem Kartenspiel den Vorzug gibt, dem möchte ich ‚CuBirds‘ ans Herz legen, ein Sammelspiel, bei dem es um Vögel geht“, sagt Nüttgens.

Leider vergriffen und nur noch als gebrauchte Ware erhältlich sei das Brettspiel "Papua". Ziel dabei ist es, den Töpfen der Kannibalen zu entfliehen, was sich nur gemeinsam bewerkstelligen lässt. Beliebt sei dieses Spiel auch stets auf den Spieleabenden in Drübberholz. „Hoffen wir, dass die bald wieder stattfinden können", zeigt sich Nüttgens erwartungsfroh.