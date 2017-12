Die Polizei sicherte am Tag nach der Messerstecherei am Verdener Bahnhof die Spuren. (Björn Hake)

Nachdem es am Donnerstag, 23. November, am Verdener Bahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen war, in deren Verlauf ein Beteiligter durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt wurde, hat das Amtsgericht Verden auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen einen 30-jährigen Mann aus Langwedel Haftbefehl wegen versuchten Totschlags sowie vollendeter gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Der am vergangenen Donnerstag verhaftete Mann sei dringend verdächtig, während eines Streits zwischen zwei Gruppen mindestens einmal mit einem Messer auf einen der Kontrahenten eingestochen und dabei den Tod des Opfers jedenfalls billigend in Kauf genommen zu haben.

Das Opfer wurde durch einen Stich in den Rücken erheblich verletzt und musste notoperiert werden. Insgesamt wurden bei der Auseinandersetzung mehrere Menschen verletzt. Die Ermittlungen zum Tathergang und zu den Hintergründen werden durch die Polizeiinspektion Verden/Osterholz geführt und dauern an.