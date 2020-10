Für den Nahverkehr soll Alpha E Vorteile bringen, und zwar stündliche Verbindungen zwischen Verden und Rotenburg. (Björn Hake)

Um das prognostizierte Schienenverkehrsaufkommen künftig bewältigen zu können, sollen die Bestandsstrecken im Städtedreieck Hamburg-Bremen-Hannover als Alternative zur ad acta gelegten Y-Trasse ausgebaut werden. Stichwort Seehafen-Hinterlandverkehr. Dass sich die kostengünstigere Alpha-E-Variante mittlerweile bereits wieder auf dem Abstellgleis befinden könnte, hat Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann (SPD) am Freitag ganz klar ausgeräumt. Er berief sich dabei auf ein entsprechendes Schreiben.

Die drei lokalen Arbeitsgruppen (Walle, Dauelsen, Kernstadt) sowie die städtische Lenkungsgruppe haben nun ihre Bedingungen für den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Verden-Rotenburg formuliert. Damit sollen der Schienenausbau und die Stadtplanung in Einklang gebracht werden. Der umfangreiche Forderungskatalog sieht insgesamt drei Kernforderungen vor: den Lärmschutz, die Integration des Schienenausbaus für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung sowie den Klimaschutz. Der von der Deutschen Bahn geplante Neubau eines Bahnbetriebshofes in der Innenstadt wird hingegen abgelehnt.

Für Dauelsen, wo die Bahnstrecke auf einem Bahndamm verläuft, sind riesige Lärmschutzwände, fünf bis sechs Meter hoch, geplant. Im Gegensatz zur Bahn, die dafür Bäume fällen will, kämpft die Stadt für den Erhalt des Grüns. „Parallel zum Lärmschutz muss auch die modernste Technik zum Einsatz kommen“, fordert Verdens CDU-Fraktionsvorsitzender Jens Richter im Hinblick auf Flüsterachsen und Co. Die Errichtung eines Bahnhaltes in Dauelsen steht ebenfalls im Forderungskatalog. Bislang ist der Haltepunkt an den fehlenden Gleiskapazitäten gescheitert. Mit dem geplanten Überwerfungsbauwerk und dem mittigen Wendegleis im Bahnhof Verden soll nun allerdings eine deutliche Optimierung des Knotens Verden erfolgen.

Die Stadt Verden hat bereits einen Landeszuschuss für ein Modellvorhaben zur städtebaulichen Begleitplanung zum Schienenausbau eingeworben.

Nachdem der Forderungskatalog für einen menschen- und umweltgerechten Schienenausbau die verschiedenen Ortsräte passiert hat, soll er am 10. November vom Verdener Stadtrat final verabschiedet werden. „Ende des Jahres leiten wir die von uns formulierten Bedingungen an die Bahn und das Ministerium weiter“, erläuterte Brockmann.

Der Ausbau der Strecke Verden-Rotenburg wird als erstes geplant, weil er bereits im damaligen Bundesverkehrswegeplan enthalten war. Der weitere Fahrplan sieht vor, dass die Vorplanung für den Schienenausbau möglichst noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll. Nach dem für Anfang 2021 geplanten Bundestagsbeschluss und der anschließenden Genehmigungsplanung soll schließlich 2023 das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Brockmann geht davon aus, dass die Bauarbeiten nach dem Planfeststellungsbeschluss in den Jahren 2025/2026 beginnen könnten und bis 2030 abgeschlossen sind.

Welchen Nutzen hat Alpha E eigentlich für den Nahverkehr? Die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) hat laut Brockmann bereits zugesagt, das es künftig ein stündliches Zugangebot zwischen Verden und Rotenburg mit guten Umstiegsmöglichkeiten in Richtung Hamburg geben soll. Der Regionalexpress zwischen Bremen und Hannover soll dagegen sogar im Halbstundentakt fahren.

Um einen durchgängigen Schallschutz für Holtum (Geest) zu gewährleisten, fordert der Landkreis Verden gegenüber der Bahn, dass die beiden Bahnübergänge entlang der Kreisstraßen 11 und 21 durch zwei Straßenunterführungen ersetzt werden.

Zur Alpha-Variante gehört neben dem zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Rotenburg-Verden und der eingleisigen Ertüchtigung und Elektrifizierung der sogenannten Amerikalinie auf dem Abschnitt Langwedel-Uelzen im weitesten Sinne auch die sogenannte Blockverdichtung zwischen Verden und Wunstorf. In der Gemeinde Dörverden gibt es deswegen bereits Befürchtungen, dass die Ortschaft Diensthop durch die mögliche Auflösung des Bahnübergangs „abgehängt“ werden könnte.

Dass die Diskussion um Alpha E wieder wieder ordentlich Fahrt aufnimmt, zeigen die jüngsten Äußerungen von Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann (CDU). Ihm zufolge können die Verkehrsziele durch einen Bestandsausbau nicht erreicht werden.

Lars Klingbeil (SPD), der den Bundestagswahlkreis Osterholz-Verden betreut, erklärt dazu: „Das Schienenprojekt Alpha-E hat für unsere Region eine große Bedeutung, denn auch hier werden die Schienenwege von den Seehäfen nach Süden ausgebaut.“ Für ihn sei deshalb klar, dass die Ergebnisse des Dialogforums Schiene Nord (DSN) gelten und umgesetzt werden müssen. Die Aussagen des Staatssekretärs aus dem Verkehrsministerium würden mit dem Konsens brechen.

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD), Landesverband Niedersachsen, hält indes eine Neubaustrecke entlang der Bundesautobahn 7 für denkbar. Diese Variante sei aus Sicht des Verkehrsclubs zwar die teuerste, nähme jedoch nur Flächen in Anspruch, die bereits durch die Autobahn entwertet seien.