Mit dem Konzert des Hannoveraner Quintetts Vocaldente kommt die Stadthalle den Wünschen vieler Besucher entgegen. Die baten nämlich um A-cappella-Gesang. (INGO MöLLERS)

Domweihpartys und Abiturientenbälle sorgen in den Sommermonaten für Betrieb in der Verdener Stadthalle. Doch auch, wenn die nächsten Konzerte und Auftritte von Komödianten noch in weiter Ferne scheinen, läuft der Vorverkauf bereits auf Hochtouren. Für den Auftritt von Atze Schröder, der mit seinem Programm „Echte Gefühle“ am 12. Oktober in Verden gastiert, sind bereits alle Karten verkauft.

Das offizielle Ende der Sommerpause markieren die Verdener Jazz- und Blues-Tage. Für deren Eröffnungskonzert haben die Organisatoren die NDR-Bigband verpflichten können (wir berichteten). Gemeinsam mit dem Duo Alon Yavnai und Joca Perpignan bieten sie am 20. September, so verspricht es die Ankündigung, „ein mitreißendes Konzerterlebnis“.

Auf das internationale Musikvergnügen – die beiden Co-Stars stammen aus Israel und Brasilien, der Dirigent aus Nordwegen – folgt am 29. September ein sehr regional anmutendes Event. „Schuum vörn Muul“ hat Werner Momsen sein komödiantisches Programm betitelt. Darin geht er auf feinstem Platt der Frage nach, warum der Mensch, der eigentlich vor Glück überschäumen sollte, stattdessen lieber vor Wut schäumt. „Warum tun wir uns so schwer mit dem sonnigen Leben?“, fragt sich die Komödiant. Der ist übrigens eine Puppe. „Wer mich näher kennt, hat das schnell vergessen“, versichert Momsen auf seiner Internetseite. „Viele kennen Glück nur aus den Keksen beim Chinesen“, stellt der Komiker mit Blick auf sein neuen Programm fest. Seine These: Wenn die Menschen nicht wissen, was Glück ist, dann wissen sie auch nicht, was es mit dem Pech auf sich hat. Hinter Momsen steckt übrigens der Puppenspieler Detlef Wutschik. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, das Publikum wahrhaftig glücklich zu machen. Ihre Mission beginnen sie um 19 Uhr, der Einlass startet eine Stunde früher. Karten sind gegen 20 Euro zuzüglich Gebühr erhältlich. Die Platzwahl ist frei.

Zurück zur Musik geht es am 18. Oktober. Nach langer Zeit ist wieder eine A-cappella-Gruppe in der Stadthalle zu Gast, kündigt Veranstaltungsleiterin Silvia Voige an. Viele Gäste hätten sich das wiederholt gewünscht. Die Hannoveraner Gruppe Vocaldente macht sich auf den Weg in die Allerstadt, um ihnen ihren Wunsch zu erfüllen. „Seit zwölf Jahren ist die A-cappella-Gruppe international bei Wettbewerben und Konzerten in Europa, den USA und Asien erfolgreich“, heißt es in der Ankündigung. Das Quintett pflege den traditionellen A-cappella-Gesang – pur, unverfälscht, ohne aufwendige Effekte und Technik. Ihr Programm bildet einen Querschnitt durch 100 Jahre Musikgeschichte. Doch die Männer singen nicht nur, sie haben auch einiges zu erzählen. Das Quintett bringt Lieder aus verschiedensten Orten mit und reichert diese mit Tour-Geschichten an. Neben Anekdoten aus Moskau, Philippinen, Shanghai und USA bringen sie Fußballrap, Klänge aus Bollywood und gefühlvolle Balladen auf die Bühne. Wer das miterleben möchte, muss knapp 26 Euro in sein Ticket investieren und am 18. Oktober die Stadthalle besuchen. Das Konzert der Hannoveraner Band beginnt um 20 Uhr, die Platzwahl ist frei und kann ab 19 Uhr getroffen werden.

Eine Woche später finden Comedy und Musik auf der Bühne der Stadthalle zueinander. Pawel Popolski kehrt am 25. Oktober mit seinem aktuellen Programm „Außer Rand und Band“ in die Allerstadt zurück. Manch einer mag sich erinnern: Popolski, ein polnischer Musiker, war vor sechs Jahren schon einmal in Verden und wird von Achim Hagemann gemimt. In seiner Show präsentiert er Sensationen aus der Welt der Popmusik. Das Publikum erfährt, wie Opa Popolski bei einem Gürkchenfrühstück mit einem Pfefferstreuer, zwei Paprikaschoten und einem gekochten Ei den Technobeat erfand. Er lüftet das Geheimnis um das wichtigste Instrument der Popgeschichte und erzählt vom uralten polnischen Volk der Mayek, die nicht nur die Pyramiden erfanden, sondern auch die größte Katastrophe der Popmusik vorhersagen: Dieter Bohlen. Noch mehr solcher Offenbarungen gibt es ab 20 Uhr. Wieder gilt: Einlass um 19 Uhr. Tickets kosten rund 33 Euro. Karten für alle Veranstaltungen sind unter anderem in den Geschäftsstellen von VERDENER NACHRICHTEN und WESER-KURIER erhältlich.