Die Bauarbeiten haben begonnen: Bürgermeister Lutz Brockmann (li.) und Projektleiter Torsten Röpke verschaffen sich vor Ort einen Eindruck. (Focke Strangmann)

Es war keine Grundsteinlegung, aber ein offizieller Start der Bauarbeiten in der Elisabeth-Selbert-Straße. Dort entsteht seit diesem Montag die neue Kindertagesstätte der Stadt Verden. Die Bauarbeiten werden etwa ein Jahr andauern. „Mit der Eröffnung rechnen wir zum Kita-Jahr 2021/22“, sagt Bürgermeister Lutz Brockmann (SPD). Gemeinsam mit Projektleiter Torsten Röpke von der Hochbauabteilung der Stadt nahm der Verwaltungschef die Baustelle in Augenschein.

Dort waren am Montag vor allem schwere Baumaschinen im Einsatz, die das Sandfundament herrichteten und planierten. In der neuen Einrichtung sollen 105 Kinder betreut werden können: In der Kita sind es drei Gruppen mit insgesamt 75 Mädchen und Jungen ab drei Jahren, im Krippenbereich sind zwei Gruppen mit 30 Kindern vorgesehen. In der neuen Kita werden voraussichtlich 15 Erzieherinnen plus Leitung und Stellvertretung arbeiten.

Ein Teil wird aus der Andreasschule umziehen, wo die Stadt Räume angemietet hat und eine „provisorische Kita“, betreibt, wie Brockmann sagt. Mit dieser Anmietung wollte die Verwaltung seinerzeit dem großen Bedarf an Betreuungsplätzen entsprechen. „Inzwischen sieht es aber so aus, dass wir die Räume in der Andreasschule weiterhin benötigen, weil gerade in der Krippe noch zusätzliche Plätze gebraucht werden“, erklärt der Bürgermeister.

Die große Nachfrage war es, die das Projekt überhaupt in Gang gebracht hatte. Dem Grundsatzbeschluss im September 2017 folgte im August 2018 ein Planungswettbewerb, aus dem ein einstimmiger Siegerentwurf hervorging. Den Baubeschluss fasste der Stadtrat im Juni 2019. „Wir hatten hauptsächlich zwei Anforderungen, die der Siegerentwurf optimal erfüllt hat“, lobt Brockmann die Arbeit der Planer. Neben der Familienfreundlichkeit mit einer entsprechenden Raumplanung sollte der Neubau auch nachhaltig und barrierefrei werden. Das sei alles in den Planungen enthalten. So wird in der neuen Kita neben den eigentlichen Gruppenräumen auch ein Raum für Elternangebote realisiert. Dort sollen etwa Seminare und Elterngespräche stattfinden. Dem Thema Nachhaltigkeit entspricht die Entscheidung für eine Holzrahmenbauweise. „Die Wände werden fertig montiert angeliefert und dann vor Ort zusammengebaut“, erklärt Torsten Röpke das Verfahren. Der nachwachsende Rohstoff Holz verringere die Emissionen, außerdem werde auf diesem Weg die Bauzeit verkürzt. Auf dem Dach – eine Mischung aus Satteldach-Elementen und extensiv begrünten Flachdächern – ist eine Photovoltaik-Anlage vorgesehen. Der erzeugte Strom kann teilweise in der Kita verbraucht werden. Bereits im Vorfeld des Baubeginns wurde die Elisabeth-Selbert-Straße im Bereich der neuen Kita verlegt, um die Außenspielfläche der Kinder zu vergrößern. Kostenpunkt: 200 000 Euro. Der eigentliche Kita-Bau ist mit etwa 4,05 Millionen Euro kalkuliert.

„Der Standort ist jedenfalls optimal gewählt, weil sowohl Dauelsen als auch Scharnhorst davon profitieren“, ist Brockmann begeistert. Zudem sei die Einrichtung für viele Kinder fußläufig erreichbar.