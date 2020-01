Schauspieler Bernd Maas aus Kirchlinteln schlüpft traditionell drei Wochen vor Ostern in seine Paraderolle als Störtebeker. (Björn Hake)

Drei Wochen vor Ostern, am Montag nach Lätare, werden auf dem Verdener Rathausplatz traditionell Brot und Heringe von Spitzenpolitikern aus Bund und Land unter das Volk gebracht. Die geladenen Gäste des anschließenden Heringsessens unterstützen mit ihren Beiträgen soziale Projekte, die Verden zu Gute kommen. Diesmal ist es am 23. März soweit.

„Wer sich mit einem Projekt seiner Verdener Organisation, Einrichtung oder Verein um eine Spende bewerben möchte, kann dies bis Freitag, 17. Januar, bei der Stadt Verden, Abteilung Stadtmarketing und Tourismus tun“, kündigt deren Leiterin Angelika Revermann an. Das entsprechende Bewerbungsformular steht online unter der Adresse www.verden.de zur Verfügung. „Eine Bewerbung mit einem kurzen Anschreiben, in dem der direkte Nutzen des Projekts dargestellt und die beantragte Summe genannt werden, kann ebenfalls bei uns eingereicht werden“, erläutert Revermann. Sie gibt allerdings zu bedenken, dass bei der Auswahl nur Projekte berücksichtigt werden, die soziale und gemeinnützige Zwecke verfolgen und in der Stadt Verden ausgeführt werden.

Die Lätare-Spende geht der Legende nach auf Störtebekers Vermächtnis zurück. Kurz vor seiner Hinrichtung im Jahr 1401 soll der berühmte Seeräuber bestimmt haben, dass jährlich 530 Brote und 1600 Heringe an die Verdener Bevölkerung verteilt werden. Zur Verbüßung der sieben Todsünden – Hochmut, Geiz, Wollust, Völlerei, Neid, Zorn und Trägheit des Herzens – soll der Rotbart dem Verdener Dom darüber hinaus sieben Kirchenfenster gestiftet haben.

Zahlreiche Bundes- und Landesminister haben dem gesellschaftlichen Ereignis bereits beigewohnt – auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil. Wer am 23. März auf dem Verdener Rathausplatz ins Heringsfass greift und Störtebeker-Steven verteilt, verrät Angelika Revermann natürlich noch nicht. 2019 hießen die Ehrengäste jedenfalls Carsten Sieling (SPD), mittlerweile Altbürgermeister von Bremen, Birgit Honé (SPD), niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Hendrik Hoppenstedt (CDU), Staatsminister bei der Bundeskanzlerin.

Einer, der sich schon Wochen vorher auf seinen großen Auftritt auf dem Verdener Rathausplatz vorbereitet, ist Schauspieler Bernd Maas aus Kirchlinteln. Ein Bart benötigt schließlich Zeit zum Wachsen. Was im Winter als stoppeliger Dreitagebart beginnt, muss sich binnen weniger Wochen in einen flauschigen Vollbart verwandeln. Weil Störtebeker, der berühmte Seeräuber, nun einmal kein Dunkelblondschopf, sondern vielmehr ein Rotbart gewesen sein soll, färbt sich der Mime seinen „Gesichtspullover“ eben für die Lätare-Spende in Rot ein. „Danach nehme ich den Bart sofort wieder ab“, freut sich Maas, dass er seine Frau dann endlich wieder küssen kann. Glatt wie ein Babypopo und nicht mehr rau und kratzig wie ein Seebär.

Bäckermeister Christoph Baalk und seine Mannschaft stellen die Störtebeker-Steven eigens für die Lätare-Spende in ihrer „Seeräuber-Backstube“ an der Max-Planck-Straße her. Doch was macht dieses rund 700 Gramm schwere Roggenmischbrot eigentlich aus? „Es ist eben ein Brot mit Ecken und Kanten“, findet Baalk. Raue Schale, weicher Kern – diese Charaktereigenschaften träfen sowohl auf Störtebeker als auch auf das Schrotbrot zu.

Der Hering wird meist aus der Seestadt Bremerhaven angeliefert. Seit vielen Jahren richtet der Verdener Gastronom Gördt Glander nun schon das Wohltätigkeits-Essen in der Stadthalle aus. „Selbst die Servietten werden wie ein Fisch gefaltet“, verrät er lachend. Glander weiß um den Stellenwert der Lätare-Spende, sieht in ihr das Pendant zur Bremer Eiswette.

Goedeke Michels, Störtebekers engster Kumpan, soll angeblich einer Gutsherrenfamilie aus Eitze oder Scharnhorst entstammen. Demzufolge soll der bekannte Seeräuber gemeinsam mit seinen Likedeelern (Gleichteilern) am Allerstrand Unterschlupf gefunden haben, bevor er schließlich auf dem Hamburger Grasbrook ein jähes Ende gefunden hat. Um den trinkfesten Rotbart ranken sich aber noch weitere Legenden: „Manche sagen, dass Klaus von Baden und Störtebeker dieselbe Person waren“, erzählt beispielsweise der Achimer Gästeführer Manfred Drews. Von Baden sei ebenfalls ein Seemann wie Störtebeker gewesen. Es gebe kein einziges Zeugnis über Klaus von Baden, nachdem Störtebeker hingerichtet wurde. Der Seefahrer verschwand ebenfalls 1401 ohne jegliche Spur. „Man weiß nicht, ob er auf hoher See umkam oder hingerichtet wurde“, sagt Drews.

Der VA entscheidet

Wie immer entscheidet der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss (VA) der Stadt über die Verteilung des Geldes. Im vergangenen Jahr konnten sich ein halbes Dutzend Bewerber über 5000 Euro freuen. Zu den Spendenempfängern gehörten 2019 die Kinderfeuerwehren der Stadt Verden, das Frauenhaus, das Gemeinde- und Begegnungszentrum St. Nikolai, die Frauenberatung sowie der Verein für Psychomotorik und Entwicklungsförderung. Auch der Imkerverein Verden wurde bedacht.