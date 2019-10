Einweihung des "Mobilitätsmeilensteines": Reiner Sterna (v.l.), Lutz Brockmann, Alexander von Seggern, Georg Wagner und Antje Radecke schneiden das Band durch. (Fotos: Björn Hake)

Endlich ist die große weite Welt an Wahnebergen angebunden. So sieht es zumindest Ortsvorsteherin Karin Plump. Dörverdens Bürgermeister Alexander von Seggern spricht hingegen von einem „Mobilitätsmeilenstein“. Wurde mit dem Bau der neuen Eisenbahnbrücke quasi die große Brücke zwischen Bremerhaven und Hannover geschlagen, folgt mit dem „angehängten“ Radweg nun also die kleine zwischen Verden und Dörverden. Passender als am Tag der Deutschen Einheit hätte dieses verbindende Bauwerk nach Worten des stellvertretenden Landrats Reiner Sterna gar nicht eingeweiht werden können.

Obwohl es das Wetter am Feiertag nicht immer gut mit den Radlern meinte, der Himmel nach Interpretation des Dörverdener Bürgermeisters „Freudentränen“ sandte, ließen es sich unzählige Pedalritter nicht nehmen, die neue Radbrücke persönlich einzuweihen. Dirk Großmann aus Verden und seine zwölfjährige Tochter Nina kamen aus dem Schwärmen überhaupt nicht mehr heraus: „Endlich muss ich nicht mehr über Hönisch an der nervigen Bundesstraße entlang fahren“, sagte Großmann und genoss dabei sichtlich den traumschönen Blick in die Landschaft. „Man fährt so richtig schön geschmeidig“, brachte es seine Tochter auf den Punkt. Ist der Weg über die neue Radbrücke nun kürzer oder länger als über die herkömmliche Strecke über Hönisch? Darüber schieden sich am 3. Oktober die Geister. Während Großmann von einer Zeitersparnis ausging, sprachen wiederum andere Drahteselfahrer von einem kleinen Umweg.

Ein Novum ist der gemeindeübergreifende Fahrradweg jedenfalls alle mal, auch ein politisches. Wann kommt es schließlich sonst schon einmal vor, dass die Stadt Verden auf Dörverdener Gemeindegebiet baut? Dafür musste im Vorfeld eigens eine entsprechende Vereinbarung geschlossen werden. Für die „Hinterlandanbindung“, die Nutzung von Deichverteidigungsweg und Deichkrone, hat wiederum der Stedorfer Deichverband gesorgt. Bundesmittel in Höhe von 1,8 Millionen Euro sind aus dem Programm „Klimaschutz durch Radverkehr“ für den Brückenschlag geflossen. Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann dankte seinem Rat noch einmal dafür, dass er die städtischen Mehrkosten ohne Murren mitgetragen hat. Der Landkreis Verden hat sich hingegen mit 300 000 Euro an dem klimaschonenden Leuchtturmprojekt beteiligt. Finanziell unterstützt hat Dörverden den Brückenschlag zwar nicht, kümmert sich jedoch künftig um die Unterhaltung.

Der insgesamt rund 1,4 Kilometer lange Brückenschlag führt auf 380 Metern über die Aller und auf 100 Metern über die Wätern. Insgesamt mussten dafür 38 Konsolen an der Eisenbahnbrücke befestigt werden, auf denen dann anschließend 18 Stahlbetonplatten montiert wurden. Antje Radecke vom Projektträger Jülich, die den Brückenschlag im Auftrag des Bundesumweltministeriums betreut hatte, schrieb der gemeindeübergreifenden Verbindung „Modellcharakter“ und einen „substanziellen Beitrag zum Klimaschutz“ zu. Ihre Hoffnung ist, dass nun viele Menschen vom Auto auf das Fahrrad umsteigen. Dank dem Lärmschutz entlang der Bahntrasse brauchen radelnde Pendler und naherholungssuchende Radwanderer jedenfalls keine Ohrenstöpsel verwenden. Georg Wagner von der Bahn-Tochter DB Netz AG wies in diesem Kontext auf die Unterschotterungsmatte hin: „Wie zu Hause unter der Waschmaschine.“

Bereits vor der Montage des Radwegs ist die neue Eisenbahnbrücke zu einem weiteren Wahrzeichen für die Dom- und Reiterstadt geworden, hat 2017 sogar den Deutschen Stahlbaupreis eingeheimst. Von der Eitzer Straße (Alte Burg) führt der Brückenschlag also direkt auf die Kreisstraße 14 (Wahnebergen-Donnerhorst). Selbst Hilde und Fritz Schmädeke aus Schweringen haben es sich am 3. Oktober nicht nehmen lassen und mit ihren E-Bikes die Route abgefahren. Auch Birgit Koröde, Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung im Verdener Rathaus, genoss beim Radeln den tollen Ausblick auf die Allerniederung und den Burgberg. „Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Rundweg“, meinte sie.