Imker Heinrich Kersten an seinem Bienenstand in Eissel: Im Schnitt erntet er 500 Kilo Honig im Jahr. (FOCKE STRANGMANN)

Als überzeugter Streiter für das Wohl seiner Bienen ist der Eisseler Hobbyimker Heinrich Kersten bekannt. Ebenso überzeugt ist er von der Qualität seines regional erzeugten Honigs. Umso mehr haben ihn jüngst Medienberichte gewurmt, die beim – vor allem importierten – Honig von Panschereien und Belastungen mit Spritzmitteln berichten. „Ich bin deswegen auch von Kunden angesprochen worden“, erzählt Kersten. Um bei seinem eigenen Honig gar keine Zweifel aufkommen zu lassen, hat er Proben seines Frühtrachthonigs im Labor untersuchen lassen. „Mit dem Ergebnis, dass keine Pestizide und andere Spritzmittel nachgewiesen wurden“, betont der Imker.

Auch Cord Lankenau vom Imkerverein Verein ist überzeugt, dass regionaler Honig bedenkenlos konsumiert werden kann. „Schwarze Schafe gibt es überall, aber das ist nur ein sehr geringer Anteil“, sagt Lankenau.

695 Pestizide getestet

Nach dem Prüfbericht hat das Labor das Produkt der Eisseler Bienenvölker auf insgesamt 695 Pestizide getestet – nachweisbar war kein einziger Stoff. „Das gilt aber nur für den jeweiligen Standort und die spezielle Tracht“, erklärt Kersten die Bedeutung des Ergebnisses. Honigkauf sei Vertrauenssache, davon sei er überzeugt. Das Ergebnis des Labors sei für ihn auch deshalb bemerkenswert, weil die Bienen ein Rapsfeld besucht haben, das am 20. April mit einem Fungizid besprüht worden sei. „Der Honig wurde am 19. Mai geschleudert, also nach dem Spritzen und gegen Ende der Rapsblüte. Ich bin selbst etwas überrascht, dass dieses Mittel nicht nachgewiesen wurde“, erzählt Kersten. Der Imker führt dieses Ergebnis auch auf die gute Zusammenarbeit mit den Landwirten zurück. „Man muss miteinander reden, dann klappt das auch“, ist er überzeugt. So habe der Landwirt in Absprache erst nach dem Bienenflug, also gegen 21 Uhr, mit dem Spritzen des Fungizids begonnen und das in der am weitesten entfernten Ecke des Rapsfeldes. Positiv ausgewirkt habe sich auch, so Lankenau, dass es sich um ein Mittel der Schadensklasse B4 gehandelt habe, das für Bienen ungefährlich sei. „Imker haben keinen Einfluss darauf, wohin die Bienen fliegen. Bei der Futtersuche haben die Tiere einen Radius von drei bis fünf Kilometern rund um den Bau“, erklärt Kersten. Insofern sei der Kontakt zu den umliegenden Landwirten für Imker wichtig. „Landwirtschaft und Imkerei stehen nicht im Widerspruch zueinander“, betont auch Cord Lankenau.

Allerdings können regionale Erzeugnisse den bundesweiten Bedarf nur zu einem Teil decken. Denn Deutschland gilt als Weltmeister beim Honigkonsum. Statistisch konsumiert jeder pro Jahr etwa 1,3 Kilo des süßen Brotaufstrichs, der als gesund und natürlich vermarktet wird. „Davon stammen nur etwa 20 Prozent aus heimischer Produktion, der Rest wird importiert“, weiß Kersten. Laut des statistischen Bundesamtes wurden 2016 insgesamt 83 816 Tonnen Honig im Wert von 251 Millionen Euro nach Deutschland importiert. Damit ist Deutschland der größte Importeur von Honig in der Europäischen Union, schreibt der Deutsche Honigverband. Die größten Importeure nach Deutschland sind laut Cord Lankenau Kanada, China, Ukraine, Chile, Argentinien und Mexiko.

Mit einem jährlichen Ertrag von im Schnitt 500 Kilo Honig pro Jahr trägt Heinrich Kersten nur einen geringen Teil zur heimischen Honigproduktion bei, zumal er seine Bienen ausschließlich am Standort in Eissel hält. „Ich mache keine Wanderimkerei, weil ich keine Lust habe, der Tracht hinterherzulaufen“, sagt Kersten. Bei der Ernte des Honigs schleudert er jedes Volk getrennt. „Damit kann ich eine größere Vielfalt erreichen“, so der Imker. Nach dem Schleudern werde der Honig nicht weiter behandelt. Bei der Laborprobe lag der Wassergehalt bei 15 Prozent. Der Grenzwert des Deutschen Imkerbundes liegt bei 18 Prozent, nach dem Lebensmittelrecht sind 20 Prozent erlaubt.

Nach dem Abblühen des Rapses fliegen die Bienen laut Kersten die Blühstreifen im Landkreis Verden an, um Nektar und Pollen zu ernten. Auf rund 300 Hektar blühen Pflanzen, die in den vergangenen Jahren mit der Verdener Imkermischung angesät wurden. Dazu kommt seit 2019 die Verdener Frühjahrsblüte als Ergänzung zum Raps, dessen Flächenanteil immer weniger wird. „920 Kilo Saatgut haben wir im ersten Jahr verkauft. 2020 haben die Pflanzen erstmals geblüht“, erzählt Kersten stolz.