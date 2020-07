Neben Federmappe und Schulbuch gehört für viele Schüler künftig auch das Tablet zum Begleiter im Unterricht. (Uli Deck/DPA)

Verden. Die Corona-Krise hat in vielen Bereichen den Stand der Digitalisierung deutlich gemacht. So auch bei den Verdener Schulen, deren Schüler über Wochen von zu Haus aus das Lernpensum bewältigten und dabei nicht immer mit dem erforderlichen technischen Gerät ausgestattet waren. Ein Vorschlag der SPD soll die Kinder und Jugendlichen nun für eine etwaige zweite Welle, aber auch generell für eine digitalisierte Welt wappnen. Binnen zweier Monate wurde der Antrag der SPD, Schüler mit Tablets auszustatten, im Schulausschuss sowie im Rat diskutiert und schließlich einstimmig als Beschluss verabschiedet. Doch nicht alle Schulen werden nun automatisch mit Tablets ausgestattet – erst benötigen sie ein pädagogisches Konzept.

Dank Geld aus dem Digitalpakt haben in den vergangenen Wochen und Monaten bereits einige Schulen mehreren Tablets erhalten. 48 mobile Endgeräte gingen an die fünf Verdener Grundschulen, 64 wurden für die Oberschule Verdener Campus angeschafft. Dort gehört das Tablet inzwischen für den siebten Jahrgang zum Arbeitsmaterial wie Mathebuch und Notizblock. Viele Eltern mussten dafür privat in die Tasche greifen, für jene Familien, die sich das nicht leisten konnten, sollten die Geräte aus dem Digitalpakt dienen.

„Wir müssen jetzt die Chance nutzen“, findet Benedikt Pape (SPD). In Zukunft sollen Tablets für deutlich mehr Schüler zum alltäglichen Arbeitsmaterial werden. In den Grundschulen würden sie häufig auf einem „Tablet-Wagen“ in den Klassenraum gerollt, wenn sie für bestimmte Lerninhalte benötigt werden, erklärt Umut Ünlü (SPD), der Vorsitzende des Schulausschusses. Künftig könne ein jedes Kind ab einer bestimmten Klassenstufe ein eigenes Tablet im Ranzen tragen.

In der jüngsten Stadtratssitzung gab es beim Thema Tablets eine rege Diskussion. Anja König (CDU) fragte dort, ob denn nun jedes Kind gleich ein Tablet in die Schultüte bekommen müsse. Doch die Entscheidung darüber, ab welcher Jahrgangsstufe das technische Gerät eingesetzt wird, treffen die Schulen mit ihrem pädagogischen Konzept selbst. Momentan kommen Tablets an den Grundschulen in den dritten und vierten Jahrgängen zum Einsatz. An der Oberschule sind sie in der sechsten und siebten Klasse gefragt.

Für den 9. September ist die nächste Sitzung des Schulausschusses geplant. Ünlü ist zuversichtlich, dass dann die ersten pädagogischen Konzepte vorliegen. Während die Schulen über den Einsatz der Geräte beim Lernen entscheiden, fällt der Stadt Verden eine andere wichtige Aufgabe zu. Denn die Tablets werden „gemanagt“, erklärt Ünlü. Das bedeute, dass die Geräte von außen gesteuert werden können. Möglich ist beispielsweise, dass die Tablets in einem zuvor festgelegten Zeitraum ausschließlich für schulische Zwecke eingesetzt werden können. Auch welche Apps installiert und welche Internetseiten aufgerufen werden können, lasse sich beeinflussen, sagt Ünlü. „Die Geräte sind dadurch auch geschützt.“ Durch die einschränkbare Nutzung könnten die Tablets sogar bei Klassenarbeiten zum Einsatz kommen, ohne dass Schummel-Gefahr besteht. All das wäre mit privaten Tablets nicht möglich.

Da die Oberschule bereits Geräte der Marke Apple angeschafft hat, sollen nun auch die weiteren Tablets das Apfel-Logo tragen. Das Ziel: gleiche Geräte, gleiche Software, mehr Bildungsgerechtigkeit. Zusätzlich zu den iPads soll Geld in Inhouse-Fortbildungen für die Grundschulen und die Verdener Campus Oberschule fließen. 50 000 Euro werden dafür in den kommenden Jahren jeweils im Haushalt zur Verfügung gestellt. Die Anschaffung der Tablets werde 180 000 bis 200 000 Euro kosten, schätzt Benedikt Pape (SPD). In Verden profitieren davon die Schulen, die in städtischer Trägerschaft sind. Für die Finanzierung des Vorhabens greift die Stadt Verden auf Mittel des Bundes und des Landes Niedersachsen aus den vorhandenen Förderprogrammen zurück.

„Ich denke, wir sind auf einem guten Weg“, sagt Pape. Auch das Land Bremen und die Stadt Hannover hätten inzwischen die Anschaffung von Tablets für ihre Schüler auf den Weg gebracht. Doch mit der Anschaffung ist nur ein Schritt getan. Denn die Sozialdemokraten sind sich sicher, dass die Entwicklung weitere Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten mit sich bringt. So werde sich zeigen, ob in einigen Schulgebäuden das WLAN ausgebaut werden müsse. Auch die Nutzung von Tablets anstelle von Lehrbüchern könne künftig diskutiert werden. Zukunftsmusik sind hingegen neue Schultische, die das induktive Laden von Tablets ermöglichen, damit auf die Ausrede „Ich habe mein Buch vergessen“ nicht „Mein Akku ist leer“ folgt.

Für den IT-Experten der Stadt Verden, der die Geräte managt, werde die Zunahme der Tablets nicht zwingend mehr Arbeit bedeuten. „Der Administrationsaufwand wächst nicht proportional mit der Gerätezahl“, sagt Ünlü.