Ecke Große Straße/Bäckerstraße stand bis in die 1960er-Jahre das Hotel Stadt Verden, bis es durch einen Neubau ersetzt wurde. (Björn Hake)

Wer eine Internet-Suchmaschine mit den Worten „Hotel Stadt Verden“ füttert, landet genau 643 000 Treffer. Nur das Hotel Stadt Verden ist nicht dabei. Kein Wunder, denn es existiert auch schon seit über 50 Jahren nicht mehr. Aber es soll ältere Bürgerinnen und Bürger geben, die sich noch gut an diese illustre Stätte erinnern, die eigentlich ein gastronomisches Mehrzweckunternehmen war – geprägt durch Frieda Andermann, Tochter des Gründers und finale Betreiberin, und unvergessen allein wegen der legendären „Lichttanzdiele“.

Die Geschichte des zunächst Gasthof, dann Hotel genannten Hauses ist buchstäblich eine mit Licht und Schatten. Und als mal einige Jahre – wirtschaftlicher – Schatten darüber lag, soll sogar gelegentlich etwas Rotlicht aufgeglommen sein. Sagt man so. Wenn das so war, hatte das jedenfalls nichts mit Frieda Andermann (1904-1975) und ihrem umtriebigen Team zu tun. Friedas Vater Friedrich, seines Zeichens (Nacht-) Stadtpolizist, war 1927 ins Gastgewerbe umgeschwenkt. Das im Vorjahr von der Familie Biermann erworbene Gebäude samt Grundstück befand sich dort, wo viel später das Kaufhaus Woolworth und der erste Verdener Aldi-Markt entstehen sollten: Große Straße 21/ Ecke Bäckerstraße. Anfangs nur aus Schankraum und Klubzimmer bestehen, blühte der Betrieb bald auf. 1930 soll es schon fünf Fremdenzimmer gegeben haben.

Wie es dem Unternehmen in den nächsten Jahren und in der Kriegszeit erging, ist kaum bekannt. Wohl aber, wie es danach weiterging. Hausherr Friedrich Andermann war bereits 1939 gestorben, und fortan hielt Ehefrau Adelheid die Fäden in der Hand, tatkräftig unterstützt durch Tochter Frieda. Anfangs gab es, wie vielerorts, Einquartierungen. Aber anders als beispielsweise das nahegelegene Hotel Deutsches Haus und das Hotel Höltje blieb die Andermannsche Immobilie von einer Beschlagnahme durch die britische Rheinarmee verschont. Doch gerade die Angehörigen der Streitkräfte soll es nach Gastlichkeit und Amüsement verlangt haben.

Adelheid und Frieda Andermann erwiesen sich als weitblickend und investierten clever in das, was in Nullkommanix zum Publikumsmagneten werden sollte: die „Lichttanzdiele „nach dem Vorbilde der Großstädte“, wie es damals in einer örtlichen Tageszeitung hieß. Die Leserschaft erfuhr auch, was es mit diesem vermeintlichen Wunderwerk der (Tanzstätten-) Technik genau auf sich hatte. Den Boden bedeckte eine drei Zentimeter starke und 14 Zentner schwere Glasplatte, die, und das war der Clou, von unten beleuchtet wurde, durch exakt 134 farbige Glühbirnen. Um dieses Monstrum unterbringen zu können, war eigens eine Wand zum Klubzimmer entfernt worden. Somit befand sich die allseits als abenteuerliche Attraktion empfundene Tanzfläche „in einem neu geschaffenen und in seiner ganzen Ausstattung sehr geschmackvollen Raum, der einer größeren Gesellschaft bequem Platz bietet“. In einer Annonce ließen die Damen Andermann zudem verlauten, „solide Preise“ machten den Aufenthalt in der „gepflegten Unterhaltungsstätte“ besonders angenehm. Damit lagen sie goldrichtig, denn der Andrang war alsbald immens. Neugier und Tanzlust sorgten nicht selten dafür, dass die Schlange der Einlass Begehrenden bis zur St. Johannis-Kirche reichte. Die Musik kam selbstverständlich nicht aus der Konserve, sondern ertönte stets live. Eine kleine Kapelle bewies großen Einsatz.

Adelheid Andermann war es nicht vergönnt, sich lange über den anhaltenden Erfolg der gastronomischen Innovation zu freuen. Sie starb im Jahre 1953. Für Tochter Frieda war es keine Frage, unverzüglich die Nachfolge anzutreten. Sie verfügte schon über viel Erfahrung, war bekannt und beliebt und sollte dem Betrieb nun erst recht ihren Stempel ausdrücken. Sie war wohl so eine Art „wilde Hummel“, wie man damals sagte. Auf jeden Fall eine schillernde Figur. Sie hatte die private Höhere Töchterschule am Wall besucht (später Städtisches Lyceum)und bereits 1925 die Lizenz zum Führen eines Automobils erworben, die sie auch ausgiebig nutzte. Umso tragischer, dass ihr Verlobter Rudolf Schwarhausen 1929 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war, und Hermann Krause, der nach dem Krieg ihr Herz eroberte, in einer eisigen Nacht in seinem Auto erfror.

Frieda Andermann blieb unverheiratet. Es wurde ihr dennoch ermöglicht, ein Kind zu adoptieren. Die 1946 geborene, vor einigen Monaten verstorbene Verdenerin Gisela B., erst die Pflege-, dann die Adoptivtochter, hat die geliebte Mutter einmal als „herzensgut, gutmütig, aber auch etwas naiv“ beschrieben. Im Betrieb habe Mutter Frieda konsequent den Ton angegeben und bestens für ihr Personal gesorgt. In den 1950er-Jahren verstand es sich für Frieda Andermann auch von selbst, mit ihrem Unternehmen bei den großen Reitturnieren vertreten zu sein. Sie unterhielt auf dem Turniergelände ein viel frequentiertes Bewirtungszelt.

Auch eine andere Frau von Format war vor und hinter den Kulissen des Hotels gern gesehen und brachte sich auch mitunter dem geneigten Publikum zu Gehör: Cousine Sigrid Tegetöff, die Tochter von Adelheid Andermanns Bruder Hermann. Während Sigrid als begabte Sängerin mit schöner Stimme betörte, verfügte Vater Hermann Tegetöff über magische Kräfte und trat am Wochenende oft als Zauberer auf. Hexen zu können, hätte sich Frieda Andermann vielleicht auch gewünscht. Gesundheitlich angeschlagen, entschloss sie sich Ende 1958 schweren Herzens, das Hotel samt Lichttanzdiele an den Getränkelieferanten zu verpachten. Die Bremer Brauerei wiederum suchte sich Unterpächter und traf dabei nicht immer die beste Wahl. Innerhalb von zwei Jahren sollen allein vier verschiedene Betreiber am Werk gewesen sein. Frieda Andermann versuchte 1963 ein Comeback, und einige Jahre lief es auch ganz gut. Doch krankheitsbedingt musste sie ihren endgültigen Ausstieg einleiten. Das Haus wurde verkauft und durch einen Neubau ersetzt. Das Inventar des Hotels wurde versteigert.