Der Zonta Club Verden feierte kürzlich das 100-jährige Bestehen von Zonta International: Petra Böhmer, Ute Scholz und Carola Schäfer (v.l). (Björn Hake)

Alles andere als falsche Bescheidenheit sollen diejenigen Mädchen an den Tag legen, die sich für den Young Women in Public Affairs Award (YWPA) bewerben. Dieser wird nun zum elften Mal vom Zonta Club Verden ausgeschrieben. Bei Zonta handelt es sich um eine Menschenrechtsorganisation, die sich für soziale und rechtliche Gleichstellung von Frauen und Mädchen weltweit einsetzt. Den Preis gewinnen können ehrenamtlich tätige junge Frauen. Er soll Mädchen anspornen, früh Führungsaufgaben zu übernehmen und den Status der Frau durch ihr Engagement zu verbessern.

Streitschlichterin

2010 erhielt das erste Mal eine strebsame junge Frau den Award. Antonia Sudkämper überzeugte die Jury mit ihrer Tätigkeit als Streitschlichterin am Gymnasium am Wall. Außerdem setzte sie sich bei Greenpeace ein und organisierte mehrere Veranstaltungen für karitative Zwecke. Bei der neuesten Gewinnerin handelt es sich um die 18-jährige Maite Pesci. Sie wurde Anfang des Jahres zur Preisträgerin gewählt. Während ihrer Schulzeit war sie in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften tätig, schrieb Artikel für die Schülerzeitung und gab Geflüchteten ehrenamtlich Nachhilfeunterricht. „Der Preis hat mir ermöglicht, viele interessante Frauen kennenzulernen und mich in meinem Engagement bestärkt“, erzählt die heutige Studentin rückblickend.

Der Gewinnerin winkt ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro sowie die Möglichkeit, an weiteren internationalen Wettbewerben teilzunehmen. Die Bewerberinnen, die den Award nicht gewinnen, müssen sich jedoch nicht grämen. „Alle Mädchen, die sich bewerben, werden von Zonta aufgenommen“, betont Carola Schäfer, Vorsitzende des Verdener Clubs und Koordinatorin des YWPA-Komitees. Ihnen steht nämlich das weltweite Netzwerk der Organisation offen. Zonta hilft den jungen Mädchen bei der Vermittlung von Praktikumsplätzen, Auslandskontakten oder Stipendien. Außerdem erhalten sie mehrmals jährlich Einladungen für Veranstaltungen. Auch Maite Pesci hat bereits an einigen Angeboten teilgenommen. Dabei habe sie, wie sie erzählt, Persönlichkeiten wie Rukiye Cankiran, Katarzyna Mol-Wolf oder Melanie Leonhard kennenlernen dürfen. „So wie alle Frauen von Zonta sind auch unsere Angebote sehr vielseitig“, sagt Schäfer.

In ihrer Bewerbung beantworten die jungen Frauen Fragen über ihre Ziele, die Stellung der Frau und natürlich ihr eigenes Engagement. Außerdem müssen sie zwei Referenzen angeben. „Die Mädchen sind meistens viel zu bescheiden“, verrät Schäfer. Die erste Schwierigkeit sei für viele bereits, einen Text über sich selbst zu schreiben. Dabei seien die meisten Bewerberinnen mehr als qualifiziert. „Sie sind aktiv in der Kirche, engagieren sich für Parteien, in der DLRG oder helfen Flüchtlingen“, erzählt die Koordinatorin. Auch Maite Pesci sei es, wie sie sagt, trotz ihres beeindruckenden Ehrenamtes zuerst schwergefallen, sich zu bewerben. Heute rät sie jedem Mädchen: „Wenn du darüber nachdenkst, dich zu bewerben, mach es einfach.“ Der Bewerbungsprozess habe sie nämlich auch gelehrt, sich selbst darzustellen und ihre Leistungen zu reflektieren und anzuerkennen.

Kleine Unterschiede

„Die Jury, der sich die Mädchen schließlich stellen müssen, setzt sich aus fünf Personen zusammen“, schildert Schäfer. „Zu den Mitgliedern gehören immer zwei Persönlichkeiten aus Verden sowie drei Zonta-Mitglieder.“ Sich bei so engagierten und leidenschaftlichen Mädchen für eine Gewinnerin zu entscheiden, falle der Jury mitunter schwer. Wie selbständig ist die Bewerberin? Wie viel und welche Verantwortung trägt sie? Diese und mehr Fragen helfen schließlich dabei, die kleinen Unterschiede zwischen den Teilnehmerinnen festzustellen und eine Preisträgerin zu wählen. Ermöglicht wird die Übergabe des Awards durch den gemeinnützigen Verein Freunde von Zonta International. Dieser finanziert sowohl Spendenprojekte als auch den Gewinnpreis.

Junge Frauen, die am 1. April 16 bis 19 Jahre alt sind, können sich bis 3. Februar für den Young Women in Public Affairs Award bewerben. Die Preisübergabe findet am 19. Februar ab 19 Uhr im Hotel Höltje in Verden statt. Weitere Informationen und die Bewerbungsunterlagen sind online unter www.zonta-verden.de abrufbar.