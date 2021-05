Die Wölfe im Wolfcenter mussten lange Zeit ohne Publikum auskommen. (Björn Hake)

Dass das Ansteckungsrisiko im Freien geringer ist als in geschlossenen Räumen, mag heute kein Aerosolforscher mehr bestreiten. Christina und Frank Faß, Inhaber des Dörverdener Wolfcenters, haben ihrem Ärger über die Corona-Auflagen für Betriebe mit Angeboten im Freien nun Luft gemacht, und zwar in Form eines offenen Briefes an Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Sozialministerin Daniela Behrens (SPD). Ein Antwortschreiben aus der Staatskanzlei in Hannover oder den zuständigen Ministerien haben die beiden zwar noch nicht erhalten, dennoch sehen sie inzwischen einen Silberstreif am Horizont. Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen mit Gültigkeit vom 10. Mai dürfen Zoos, Tierparks und botanische Gärten bis zu einer Auslastungsgrenze von 50 Prozent ohne Test besucht werden. Zuvor galt bei 50-prozentiger-Kapazitätsbegrenzung auch eine Testpflicht für den Außenbereich. Ausgenommen davon waren Kinder unter sechs Jahre.

Ursprünglich sollte für Zoos ab einem Inzidenzwert von über 100 ab Montag eine Testpflicht gelten. Die Zoo- und Tierparkbetreiber sind überzeugt davon, dass ihr massiver Widerstand gegen diese Pläne die Regierung doch noch zum Umdenken bewegt hat.

Seit dem Ausbruch der Pandemie hatte das Wolfcenter rund die Hälfte der Zeit geschlossen, sieben Wochen im Frühjahr vergangenen Jahres und noch einmal von November bis Mitte März. Wie viele andere Unternehmen auch hat die Pandemie das Wolfcenter auf eine harte Probe gestellt. „Bisher haben wir die Corona-Krise unter erheblichen Anstrengungen überstanden. Dies war nur durch Inanspruchnahme der Hilfen des Bundes und des Landes sowie eine massive Neuverschuldung möglich“, betonen Christina und Frank Faß. Die Corona-Hilfen seien zum Teil auch noch nicht ausgezahlt worden und müssten zudem später versteuert werden. „Wir sind dringend darauf angewiesen, jetzt wieder normale Besucherzahlen und somit reguläre Umsätze generieren zu können“, betonen die beiden Unternehmer.

Die sogenannte „Bundes-Notbremse“ habe die Situation noch einmal enorm verschlechtert. „Wir konnten in den vergangenen Wochen kaum Besucherzahlen verzeichnen, obwohl wir öffnen durften“, bedauern die Inhaber des Wolfcenters und ergänzen: „Anhand der Auflagen wie Anmeldepflicht, Kapazitätsbegrenzung und Testpflicht können wir genau ablesen, was einen direkten Einfluss auf unsere Besucherzahlen hat.“ Im Gegensatz zur Anmeldepflicht, die lediglich einen leichten Besucherrückgang verursacht habe, seien die Zahlen durch die Testpflicht um 80 bis 90 Prozent eingebrochen. „Die Leute haben einfach keine Lust darauf, sich für einen Besuch im Freien testen zu lassen, das tun sie, wenn sie zum Einkaufen oder zum Friseur gehen möchten“, moniert Frank Faß die Auflagen. Er kann einfach nicht nachvollziehen, warum Betriebe mit Angeboten im Freien bislang „derartig benachteiligt“ wurden.

Faß ist überzeugt davon, dass ein Zoobesuch im Freien gerade für Familien eine sehr gute Möglichkeit ist, um sich zu erholen. Nicht ohne Grund werde das Risiko einer Ansteckung im Freien von den Virologen als „äußerst gering“ eingestuft.

Das privat geführte Wolfcenter existiert bereits seit elf Jahren. 2016 wurde dort eine Auffangstation für verletzte wildlebende Wölfe eröffnet, die für alle Bundesländer zugänglich ist. Von 2015 bis 2018 war Frank Faß zudem Vorsitzender des Arbeitskreises Wolf im Niedersächsischen Umweltministerium. Zum Thema Herdenschutz für Nutztiere hat der Dörverdener ein Fachbuch veröffentlicht.

Der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen zufolge gilt die Testbefreiung lediglich für die Außenbereiche von Zoos und Wildparks. Sollten auch die Innenräume, beispielsweise Ausstellungen, geöffnet werden, greift für alle nicht vollständig geimpften oder genesenen Besucher die Testpflicht. Innenbereich und Außengastronomie bleiben im Wolfcenter derzeit noch geschlossen. Momentan wird dort nur „to go“, also zum Mitnehmen serviert. „Wir würden uns wünschen, dass künftig auch in der Außengastronomie die Testpflicht entfällt“, erklärt Christina Faß.