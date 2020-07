Zwei Menschen sind mit einem Transporter gegen einen Baum geprallt. (Christian Butt)

Zwei Menschen sind mit einem Kleintransporter gegen einen Baum geprallt und dabei verletzt worden. Am frühen Freitagmorgen sei der Transporter aus zunächst unbekannter Ursache bei Kirchlinteln (Landkreis Verden) von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Ein Insasse sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Der zweite Insasse sei leicht verletzt worden. Sonst sei niemand am Unfall beteiligt gewesen. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.