Trauerland-Gründerin Beate Alefeld-Gerges hat Tipps für Familien, die während der Quarantäne trauern. (Christina Kuhaupt)

Neben vielen anderen Vereinen muss auch Trauerland aktuell seine Treffen einstellen. Der Bremer Verein bietet insbesondere trauernden Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen eine Anlaufstelle. Seit anderthalb Jahren gibt es neben den Gruppen in Bremen und Oldenburg auch regelmäßige Treffen in Verden. Dass der heilsame Austausch momentan ausfällt, mache vor allem Kindern und Jugendlichen zu schaffen, erklärt Silke Boos, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig ist. Gerade nach dem Verlust eines geliebten Menschen seien Nähe und Miteinander gefragt. Stattdessen sei nun allerdings seit Wochen soziale Distanz das oberste Gebot. Besuche bei Verwandten sowie Treffen mit Freunden fallen aktuell weitestgehend weg. Noch bedrückender ist für viele Trauernde in jedem Alter, dass Beerdigungen nur noch im sehr kleinen Kreis stattfinden können.

„Viele Kinder und Jugendliche haben ohnehin Schwierigkeiten damit, im Alltag einen Ort für ihre Trauer zu finden“, erklärt Beate Alefeld-Gerges, die Trauerland vor über 20 Jahren gegründet hat. „Wenn jetzt gemeinsame Zeremonien und Zusammenkünfte nicht stattfinden können, kann das Ängste und Gefühle von Einsamkeit verstärken.“ Um dem vorzubeugen, können Familien auf drei Strategien zurückgreifen. „Das Wichtigste ist, dass sich Angehörige bewusst Zeit für die Kinder nehmen und für sie da sind“, nennt Alefeld-Gerges den ersten Punkt. „Kinder haben ganz unterschiedliche Ausdrucksformen ihrer Trauer.“ Daher sei es besonders wichtig, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen, auch wenn sie erst einmal ungewöhnlich erscheinen mögen.

Vielen Kindern helfe es auch, ein tägliches Ritual in den Alltag einzubauen. Dabei können die Familien sehr kreativ sein. Gemeinsames Lesen am Abend ist ein Beispiel. Ein anderes ist, regelmäßig eine Kerze für den verstorbenen Menschen anzuzünden. Auch andere kleine Aktionen können helfen. „Die Rituale geben Halt und öffnen den Raum für die Trauer“, erklärt Alefeld-Gerges die Bedeutung.

Positives aufschreiben

Ein weiterer Punkt, der Kindern bei der Bewältigung der Trauer helfen kann, ist ein Freudentagebuch. „Gerade in diesen Zeiten geraten schöne Momente leicht in Vergessenheit.“ Vieles wirke bedrückend. Eine gute Übung sei es, gemeinsam mit dem Kind zu überlegen, was ihm an dem Tag gefallen habe. Die positiven Momente können die Kinder dann niederschreiben. Es können ganz kleine Begebenheiten sein, etwa ein Spaziergang bei Sonnenschein, der Anruf einer Freundin oder ein Eis zum Nachtisch. „Durch das regelmäßige Bewusstmachen schöner Momente wird das Gehirn darauf trainiert, sie im Alltag leichter wahrzunehmen“, erklärt die Trauerland-Gründerin.

Mit akuten Problemen können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene allerdings weiterhin auch telefonisch an den Verein wenden. An jedem Werktag ist dieser unter der Rufnummer 04 21/ 69 66 72 80 zu erreichen. Darüber hinaus ist der Verein auch im Internet aktiv. Unter „Trauerland Bremen“ sind auf der Video-Plattform Youtube mehrere Clips zu verschiedenen Themen hinterlegt. Unter anderem geht es dort ebenfalls darum, täglich einen guten Moment festzuhalten. In den Beiträgen stellen die Trauerland-Mitarbeiter auch Atemübungen und Übungen vor, die dabei helfen, die eigenen Gefühle zu regulieren. Weitere Informationen zur Arbeit von Trauerland gibt es zudem im Internet unter www.trauerland.org.

Wann genau die Treffen der Verdener Trauerlandgruppe wieder beginnen können, steht noch nicht fest. „Unser Wunsch ist es, in Kürze wieder Kleingruppen unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen anbieten zu können“, erklärt Pressesprecherin Silke Boos. In den kommenden Wochen soll es möglichst so weit sein.