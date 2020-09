Unverbrauchte Faszination: Die drei Darsteller schlüpfen während des Stücks in 29 Rollen. (FOCKE STRANGMANN)

Faszination des Puppenspiels und In­tensität der Körpersprache – das sind doch zwei entgegengesetzte Dinge, denn Puppen sind starr. Emotionaler Ausdruck und undurchdringliche Maske – ein Widerspruch in sich? Nicht für das grandiose Theateren­semble Familie Flöz. Es bringt ge­nau diese scheinbar widersprüchlichen Elemente miteinander in Verbindung und fügt noch Poesie und Geheimnis hinzu: Fertig ist ein Theater ohne Worte, das tiefgründiger, spannender und berührender ist als jeder Dialog.

Das Stück „Teatro Delusio“, vor 16 Jahren uraufgeführt und bis heute von unverbrauchter Faszination, erzählt vom Alltag hinter den Kulissen, von Lust und Leid der Bühnenarbeiter, aber auch von den kleinen Ei­genarten und Eitelkeiten eines Theater-En­sembles hinter und vor dem Vor­hang.

Anstelle von „Othello“

Die Organisatoren des Verdener The­ater Abonnements hatten das Stück, das nur drei Personen auf der Bühne benötigt, anstelle von Shakespeares „Othello“ eingesetzt – mit stark abge­speckter Publikumszahl, aber dafür gleich zweimal hintereinander, damit jeder, der mochte, zum Zuge kam.

Das begeisterte Publikum erlebte das Theater als eine Welt im Kleinen, die sich schnell um ihre Achse drehte, so dass vorne hinten wurde und hinten vorne, dass echte Gefühle und Büh­nenillusion sich vermischten und der kleine Arbeiter zum tragischen Helden wurde. Die Bühnenarbeiter Bernd, Bob und Ivan müssen dafür sorgen, dass die strahlende Theater-Illusion mit all ih­rem Drama, ihrer Leidenschaft, mit Tanz und Gesang, mit Degengefecht und Intrige wie am Schnürchen ab­läuft. Logisch, dass das nicht immer klappt. Da gibt es schon so manchen Kurzschluss, und mancher Hammer landet auf dem Daumen. Und obwohl die Figuren starre Masken tragen, bil­det man sich ein, ein schmerzver­zerrtes Gesicht zu sehen.

Doch noch viel mehr schmerzen Bos­heit und unerfüllte Liebe. Bob ist ein Tyrann, der gern Intrigen spinnt, und Ivan ein Kontrollfreak, und alle beide hacken sie auf dem sensiblen und ver­peilten Bernd herum. Der sucht sein Glück in Büchern, in der Freundschaft mit einer Theaterratte aus der Requi­sitentruhe und in einer zarten Liebe zur Primaballerina. Dabei geht es hinter der Bühne ebenso turbulent zu wie davor, denn in einem atemberaubenden Wechselspiel werfen sich die drei Akteure in immer neue Kostüme. Sie sind Musiker und Diri­gent, Primadonna und Primaballerina, Musketier, höchst gewichtiger Inspi­zient, Kostümbildnerin und Putzfrau. Insgesamt 29 Figuren verkörpern die drei Darsteller in geradezu akroba­tisch rasantem Kostümwechsel; jede von ihnen erhält Individua­lität und Charakter.

Inszeniert hat das Stück Mi­chael Vogel, der auch das Bühnenbild mit tausenderlei witzigen Details und eine Ausstattung voller Skurrilitäten schuf. Die unverwechselbaren, Traum­bildern gleichenden Masken entwarf Hajo Schüler. Großartig abgestimmt waren auch Beleuchtung und Büh­nenmusik. Letztere, raffiniert zusam­mengestellt von Dirk Schröder, bot ei­nen geistreich karikierenden Quer­schnitt aus Oper, Ballett- und Schau­spielmusik und wurde in den ständig wechselnden Szenen zu einem tragen­den Element.

Der Kostümbildnerin Eliseu R. Weide möchte man zu gern einmal über die Schulter schauen, denn wie kann es möglich sein, ein opulentes Kostüm mit allem drum und dran innnerhalb von Sekunden gegen ein ebenso auf­wendiges zu tauschen und den Schau­spieler einen Moment später von der anderen Seite wieder auf die Bühne zu schicken?

Dana Schmidt, Johannes Stubenvoll und Thomas van Ouwerkerk agierten mit Präzision, Einfühlung und bemer­kenswerter Ausdruckskraft – wobei zu bedenken ist, dass Ausdruck sonst durch Sprache und Mimik erzeugt wird. Beides fällt bei Familie Flöz weg, und wie die Darsteller ihren Körper sprechen lassen, das ist die ei­gentliche Faszination dieses En­sembles. Von Kummer niedergedrückt, von Leidenschaft gepackt, von Stolz geschwellt, wütend, imposant, grei­senhaft gebrechlich, autoritär, unwi­derstehlich – all das sind die Figuren, ohne nur eine Miene verziehen zu können. Am Ende fließt nicht nur Theaterblut. Trotzdem bleibt das Stück zart, oft geradezu zärtlich, genauso philo­sophisch, wie es der Pantomime eigen ist, und von einer stillen, sanften Trau­rigkeit.