So wie in Berne beteiligten sich auch Landwirte aus dem Landkreis Verden an dem Schlepper-Flashmob. Sie sorgten dafür, dass der Verkehr stockte. (Christian Kosak)

Landkreis Verden. Eine Trecker-Demo hat am Mittwochnachmittag in den Landkreisen Verden und Osterholz zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Laut Polizeiangaben waren im Landkreis Verden bis etwa 18 Uhr vor allem Verkehrsteilnehmer in Ottersberg, Posthausen, Achim und Verden betroffen. An den Autobahnabfahrten Schwanewede und Achim kam es durch die Aktion der Landwirte zudem zu Rückstaus bis auf die A 27. Gegenüber den Anweisungen der Polizei zeigten sich die Fahrer der Traktoren zum überwiegenden Teil einsichtig.