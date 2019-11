Stargast bei der Geburtstagsgala der Hafensänger und Puffmusiker und langjähriger Botschafter des Vereins: Entertainer Kay Ray. (Andreas Elstner)

Es gibt weit und breit keinen Verein, der solch einen provokativen Namen trägt. Zehn Jahre nach ihrer Gründung sind die Hafensänger und Puffmusiker nicht nur in aller Munde, sondern auch eine äußerst erfolgreiche eingetragene Marke. Ihren runden Geburtstag feiern sie nun an diesem Sonnabend, 9. November, im Verdener Niedersachsenhof (19 Uhr). Moderiert wird die große Geburtstagsgala vom Bremer Moderator Andree Pfitzner. Auf der Bühne unterhält unter anderem der schillernde Comedian Kay Ray das Publikum. Der glamouröse Künstler unterstützt die Hafensänger und Puffmusiker bereits seit vielen Jahren als Botschafter.

In der vergangenen Dekade hat der über 740 Mitglieder starke Verein rund 400 000 Euro für benachteiligte Kinder und Jugendliche gesammelt. Ihre schnelle und unbürokratische Hilfe zeichnet die Hafensänger und Puffmusiker aus. Um Spendengelder zu generieren, organisieren Vorsitzender Oliver Wolf und sein Team Veranstaltungen wie Fußballturniere, Trikottausch-Aktionen oder Konzerte.

Über tausend Schulranzen hat der Verein in den vergangenen Jahren bereits an Mädchen und Jungen aus benachteiligten Familien ausgegeben. „Im Januar schreiben wir immer die Schulen und Kindergärten aus den Landkreisen Verden und Nienburg an“, erzählt der Ex-Hülsener und heutige Eystruper Oliver Wolf. Die ausgefüllten Formulare samt Berechtigungsnachweisen und Eigenanteilen leiten die Einrichtungen später an den Verein weiter. Im Mai/Juni werden die Ranzen und Rucksäcke dann von den ehrenamtlichen Helfern, fleißigen Hafensängern und Puffmusikern, an den jeweiligen Schulen und Kitas verteilt. Um den insgesamt zehnten Hafensänger- und Puffmusiker-Benefizpokal spielen die Kicker am 13. Juni 2020 in Hülsen. Für 2019 – das Jahr seines zehnjährigen Bestehens – hat sich der Verein etwas ganz Besonderes ausgedacht und zwar die Geburtstagsaktion „10 für 10“. Die Bewerbungsphase ist beendet, welche zehn Großprojekte in den verschiedenen Landkreisen Verden vom Verein unterstützt werden, wird nach und nach bekannt gegeben.

Noch heute wird Oliver Wolf, der im täglichen Leben Jeans und T-Shirts verkauft, gefragt, warum der von ihm ins Leben gerufene Verein auf diesen ungewöhnlichen, ja fast sogar frivolen Namen hört. Ganz einfach: „Die Begriffe gehen auf meine frühe Jugend zurück. Damals haben wir uns aus Spaß als ,Du Hafensänger‘ oder eben auch ,Du Puffmusiker‘ bezeichnet“, erinnert sich der Familienvater. Während einer Erkrankung kam ihm schließlich die Idee, beide Wörter miteinander zu verbinden, und Gutes zu tun. Also sicherte er sich erst die Internet-Domäne und im nächsten Schritt die Markenrechte beim Deutschen Patentamt. „Ich hatte den Traum, dass es allen Kindern so gut geht wie meinen drei Söhnen zu Hause“, erzählt der Sohn der verstorbenen Hülsener „Hosen-Oma“ Irmgard Wolf. Das große Herz und das Gespür für Menschen hat ihr 1971 geborener Sohn von seiner Mutter geerbt. Noch heute ziert ihr Porträt das Jeans-Geschäft am Hülsener Hespenweg. „Ein guter Freund hat damals die T-Shirts mit dem prägnanten Aufdruck bei mir im Laden gesehen und mich dazu ermutigt, einen Verein zu gründen.“ Mittlerweile gibt es unter dem Label Hafensänger und Puffmusiker weit mehr als nur Shirts. Auch Wolfs blauen Hoodie ziert dieser Schriftzug.

Egal, ob das Kind Nachhilfe oder Schwimmunterricht benötigt oder von einer Teilnahme am Feriencamp träumt – die Hafensänger und Puffmusiker versprechen schnelle und unbürokratische Hilfe. Als Vize-Chefin und Verantwortliche für die Schulranzen-Aktion steht Oliver Wolf Sarah Dumschat zur Seite. Renate Vullmer wacht über die Finanzen, und Schriftführerin Petra Schulenburg kümmert sich neben der Öffentlichkeitsarbeit auch um das Sponsoring. Ansprechpartnerin in Fragen rund um Hilfe und Unterstützung ist hingegen Projektmanagerin Nadine Schmidt. Das Vorstandsteam träumt gemeinsam davon, allen Kindern – egal, ob mit oder ohne Handicap – die Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen. „Tue anderen Gutes, und es tut dir selber gut“ – niemand weiß das besser als der 2007 an einer bipolaren Störung erkrankte Oliver Wolf.



Infos über den Verein gibt es auch unter www.hafensaenger-und-puffmusiker.de.