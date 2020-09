Passionierte Radsportler und Helfer: Wolfgang Pade (l.) und Jürgen Jakob. (Björn Hake)

Auf der Speisekarte von Wolfgang Pade gibt es einen Neuzugang. Sciatt heißen die schmackhaften Käsewürfel im Backteig, die er seinen Gästen auf Endivien-Salat kredenzt. Der Verdener Koch hat das Rezept aus dem Valtellina, dem Veltlin, in Norditalien mitgebracht. Gemeinsam mit Barbara Bax, Veronika Jones, Thomas Bax, Daniel Dietsch, Jürgen Jakob und Jakob Struif ist er bei der insgesamt 16. Ride 4 Help Wohltätigkeitstour in die Pedale gestiegen. Einen fünfstelligen Betrag haben die Radsportler aus Verden dabei erstrampelt. Die Spendeneinnahmen kommen wie immer dem Verein Hunde für Handicaps sowie den SOS-Kinderdörfern zugute.

Diesmal ging es für das Team aus Verden ins Dreiländereck Österreich, Schweiz und Italien. „Wir sind in Nauders auf 1400 Metern Höhe gestartet“, erzählt Jürgen Jakob beim Blick in sein virtuelles Reisetagebuch auf dem Smartphone. Und wo haben die folgenden Tagesetappen die Verdener hingeführt? Gemeinsam mit Teilnehmern aus der ganzen Welt passierten sie mehrere Alpenpässe wie den Berninapass oder das Stilfser Joch und meisterten „nie enden wollende Abfahrten“. Davos, Klosters, St. Moritz, die imposanten Viadukte der Rhätischen Bahn vor Augen – mit unzähligen Impressionen im Gepäck sind die Verdener Pedalritter nach Hause zurückgekehrt. Mal in Österreich, mal in der Schweiz, mal in Italien, „wir konnten oft über die Grenze spucken“, erzählen Pade und Jakob lachend. Es sei einfach großartig, dass die Tour trotz aller Corona-bedingten Rückschläge in diesem Jahr dennoch stattfinden konnte, freut sich Rolf Zepp, Sprecher des Verdener Radsport-Teams.

Im Vorfeld der Wohltätigkeitstour sprechen die Mitglieder des in Verden ansässigen Vereins Ride 4 Help traditionell Unternehmen sowie Freunde und Bekannte an. „Manche spenden einen Pauschalbetrag, manche auch für jeden gefahrenen Höhenmeter“, verraten die passionierten Rennradfahrer. Stichwort Zahlen: Insgesamt 460 Kilometer und mehr als 10 000 Höhenmeter hat das Team Verden bei seiner Tour durch das Dreiländereck Österreich, Schweiz und Italien zurückgelegt.

Von Muskelkater keine Spur – wer Wolfgang Pade bei der Zubereitung der norditalienischen Käsewürfel am Herd beobachtet, gewinnt jedenfalls nicht den Eindruck, dass er gerade eine sportliche Höchstleistung vollbracht hat. Vorbereitung ist schließlich alles. „Mal eben mit dem Holland-Rad zur Eisdiele fahren, reicht bei weitem nicht aus“, gesteht der Koch. Um ein Gefühl für das Bremsen zu bekommen und die persönliche Kurventechnik zu verbessern, müssten zwei bis vier Mal Training die Woche eben schon sein. Jakob taucht im Winter gerne auf seinem Indoor-Trainer in virtuelle Welten ein, simuliert damit die steilsten Abfahrten. „Bevor man solche Bergtouren angeht, sollte man schon mindestens 2500 Kilometer in den Beinen haben“, spricht er aus Erfahrung.

Auf die Spuren legendärer Radrundfahrten wie der Tour de France oder dem Giro d'Italia haben sich die Radsportbegeisterten aus Verden bereits oft begeben. Damit weiterhin für Abwechslung gesorgt ist, stehen dann für nächstes Jahr Kärnten und Slowenien auf dem Programm. Organisiert werden die Benefiz-Touren übrigens von der Agentur Champions Training. Die Ausarbeitung der Streckenführung und die Hotelreservierungen wird den Verdenern also abgenommen, um die Anreise kümmern sie sich dagegen selbst.

Für Jürgen Jakob und Wolfgang Pade ist es eine Selbstverständlichkeit, ihren Sommerurlaub zu opfern und sich für den guten Zweck auf das Rennrad zu schwingen. Getrieben vom Ansporn, anderen Menschen zu helfen, werden selbst in den engsten Kehren immer wieder ungeahnte Kräfte mobilisiert, wird der innere Schweinehund überlistet. Von ihrem Engagement profitieren in diesem Jahr der 23-jährige Marco aus Kelkheim – er hat einen Assistenz-Hund bekommen – sowie die SOS-Kinderdörfer. „Seit der Vereinsgründung im Jahr 2006 haben wir schon über 400 000 Euro an Spendengeldern gesammelt“, rechnet Rolf Zepp vor. Auch die Schwestern Michaela und Stefanie Eckhoff aus der Gemeinde Kirchlinteln werden seit einigen Jahren von Assistenz-Hunden im Alltag begleitet. Übrigens: Die Wohltätigkeits-Aktion Ride 4 Help läuft noch bis Weihnachten. Wer Gutes tun will, hat also noch Gelegenheit dazu.