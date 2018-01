Scheidet die Geister: Das Podest auf dem Rathausplatz. (FOCKE STRANGMANN)

Mit einem großen Fest wurde im Mai 2014 der umgestaltete Rathausplatz und das neue Podest, das rund 80 000 Euro teuer war, eröffnet. In der Stadt war der wuchtige Granitklotz schon von Beginn an umstritten. Das neue Podest vor dem Rathaus ruft immer noch unterschiedliche Reaktionen hervor. Nicht nur die Bürger, sondern auch die Politiker sind darüber uneins. Die CDU fordert nun, das Podest ersatzlos zurückzubauen. Unsere Zeitung hat sich bei den Menschen in der Fußgängerzone und bei den Nutzern auf Facebook umgehört, was sie von der Idee halten.

„Der Rathausplatz ist hier schon so trist. Das wird mit dem Bauwerk noch einmal unterstrichen“, findet Ulrike Brandstädter. Die Martfelderin betreibt einen Stand auf dem Wochenmarkt. Den Vorschlag der CDU kann sie nicht nachvollziehen. „Es nun wieder abzureißen, finde ich blödsinnig. Man sollte das Geld lieber für mehr Pflanzen und Bäume investieren. Dann wirkt es nicht mehr so grau hier“, meint Ulrike Brandstädter.

Etwas mehr Farbe wünschen sich auch Kirsten und Siegfried Fenzau aus Hönisch. „Man könnte Blumenkübel drumherum platzieren und mehrere Bänke aufstellen, damit die älteren Menschen eine Sitzmöglichkeit haben“, lautet ein Vorschlag des Ehepaares. Deswegen sei ein Abriß eine doppelte Verschwendung. Der Bau des Podests sei unsinnig gewesen. Die Politik hätte das Geld für wichtigere Dinge ausgeben können. „Es wird nicht so genutzt, wie man es sich gedacht hat. Wir sehen meistens nur Kinder darauf toben“, erzählt das Ehepaar.

Das konnte auch ein Bürger aus Verden beobachten, der ab und an in der Fußgängerzone unterwegs ist. „Von den Kindern wird es gerne angenommen. Das war es dann auch.“ Von Anfang an hat er keinen Sinn darin gesehen, warum jetzt genau an dieser Stelle ein Podest aufgebaut wurde. „Die Politik hätte sich mehr Gedanken darüber machen müssen. Optisch stört es mich nicht – mir fehlt einfach der Sinn der ganzen Sache“, stellt der Mann aus Verden klar.

Sigrid Meyer aus Verden und Susanne Mersmann aus Bremen, Mitarbeiterinnen der Deutschen Bank, haben täglich mit dem Bauwerk zu tun. Es steht direkt vor der Filiale und beide Fragen sich, warum: „Ich hab es nie verstanden, wieso man es genau hier hingesetzt hat. Vor dem Rathaus wäre es doch viel besser gewesen“, glaubt die Verdenerin. Besonders störend seien vor allem die Kinder im Sommer. „Wenn die Schulklassen dort am Toben sind, ist es sehr laut“, sagt die Bremerin. Beide wünschen sich mehr Farbe in der Innenstadt und würden ein ähnliches Konzept, wie das am Kreisel Osterkrug, wünschen.

„Eine grausame, tote Ecke“

Malis Brunner aus Eitze stört das Podest nicht. Wichtig sei ihr, dass es sauber gehalten wird. Dass durch die Kinder ein bisschen Leben in die Innenstadt kommt, findet sie gut: „Das ist doch schön, wenn sie dort spielen können.“ Ein Abbau käme für sie nicht in Frage. „Die Stadt hat oft genug unsere Steuergelder verschwendet. Dann sollen sie lieber Sitzplätze daraus machen und etwas Farbe reinbringen. Das ist momentan eine grausame, tote Ecke“, betont die Eitzerin.

Auch auf der Facebookseite unserer Zeitung läuft derzeit eine Umfrage, ob das Podest bleiben soll oder beseitigt werden kann. Bisher sind 83 Stimmen für und 129 gegen einen Verbleib. Unter den Kommentaren gibt es viele, die eine klare Stellung zu dieser Thematik beziehen, wie zum Beispiel Facebook-Nutzerin Julia Thöle: „Ich habe in diesem Ding noch nie einen Sinn sehen können, und um sich da mal rauf zu stellen, oder eine Band ein paar Lieder trällern zu lassen, ist das ja wohl etwas unglücklich. Schade um das Geld, das in meinen Augen rausgeworfen wurde.“

Auch Thomas Hilbers hat eine eindeutige Meinung dazu: „Überflüssig und viel zu teuer. Für das Geld hätte man lieber Bäume pflanzen sollen. So hat der Rathausplatz den Charme einer Betonwüste, und wirkt alles andere als einladend. Zudem bräuchten die ansässigen Gastronomen keine Plastikpalmen aufzustellen. Mein Vorschlag: das Podest entsorgen und den Verantwortlichen gleich mit.“

Dem ehemaligen Verdener CDU-Landtagsabgeordnete Adrian Mohr kommen solche Aussagen entgegen. Immer wieder finden sich unter den Kommentaren anderer Nutzer, Aussagen wie diese von ihm: „Ist im Weg, behindert bei Veranstaltungen, sah und sieht schlecht aus und war von Anfang an eine Geldverschwendung.“



Wer an der Facebook-Umfrage teilnehmen möchte, hat noch drei Tage Zeit. Auf der Seite www.facebook.com/Verdener.Nachrichten/ kann jeder seine Stimme abgeben.