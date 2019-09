Das ehemalige Meyer-Verden-Gebäude im Hintergrund: Der langgestreckte Backsteinbau gilt als ortsbildprägend. (Björn Hake)

Ein Nachtragshaushalt signalisiert in den meisten Fällen ungeplante Mehrausgaben in erheblicher Höhe, und das ist auch nicht anders bei der Haushaltssatzung, die der Ausschuss für Finanzen und Vermögen jetzt einstimmig empfohlen hat. Er hat ein Volumen von 14 Millionen Euro. Trotz dieser erheblichen Investitionen war die Stimmung im Finanzausschuss überwiegend gut. Denn der einzige Grund für den Nachtragshaushalt ist die Sanierung und der Umbau des Gebäudes Allerufer 8, ehemals Meyer Verden. Wie berichtet, plant das Land Niedersachsen, das Objekt als Ausweichquartier für die Staatsanwaltschaft Verden mit derzeit mehr als 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzumieten. Das gesamte Justizzentrum in Verden soll umgebaut werden.

„Aufgrund dieser geplanten Ausgabe ergeben sich erhebliche Veränderungen im Finanzhaushalt. Deshalb stellen wir den Nachtrag auf“, begründete Kämmerer Andreas Schreiber den Schritt. Zwar hat die Kostenberechnung für den Umbau ein Volumen von etwa 10,4 Millionen Euro. „Wir haben uns aber dafür entschieden, gleich 14 Millionen Euro anzusetzen, um handlungsfähig zu bleiben“, sagte Schreiber. „Gerade heutzutage gibt es Risiken bei Ausschreibungen, die man vorher nicht kalkulieren kann“, erklärte der Kämmerer. Zudem seien nicht alle Kostenfaktoren in die Berechnungen eingeflossen, etwa die Außenanlagen, die Stellplätze sowie die Anlagen für den Hochwasserschutz.

Projekt absichern

Der Nachtragshaushalt dient laut Schreiber auch dazu, das Projekt finanziell abzusichern, um im laufenden Jahr noch mit den Ausschreibungen beginnen zu können. Mit der eigentlichen Bauphase rechnet die Stadt für 2020 und 2021. Dass ein Teil der Beratungen im Ausschuss nicht-öffentlich abgehalten wurde, begründete Schreiber damit, dass sich die Verhandlungen mit dem Land Niedersachsen gerade in einer „sensiblen Phase“ befänden. „Wir wollen alle, dass dieses Projekt nicht scheitert“, betonte Schreiber.

Seit mehreren Jahren sei das Gebäude kaum genutzt worden, allenfalls als Lagerraum oder für die Proben des Domfestspiel-Ensembles. „Dabei handelt es sich mit dem Allerufer 8 um ein ortsbildprägendes Gebäude“, erklärte Schreiber das Engagement der Stadt. „Wenn es saniert ist, kann die Stadt das Objekt sehr gut nutzen.“

Zudem sei das Land Niedersachsen als Mieter ein sicherer und solventer Partner. Zur Dauer einer Anmietung für die Staatsanwaltschaft machte Schreiber öffentlich keine Angaben, es sei eine unterschiedliche Mietdauer möglich und im Gespräch. „Fest steht aber, dass die Stadt das Gebäude auch nach dieser Nutzung gewerblich oder als Büroflächen vermarkten kann“, ist der Kämmerer überzeugt. Sanierung und Umbau finanziert die Stadt jedenfalls in Eigenregie und ohne die Aufnahme eines Kredits. „Das nehmen wir aus der Liquiditätsreserve“, sagte Schreiber.

Im Finanzausschuss erntete die Verwaltung überwiegend Lob für das Großprojekt. Jürgen Weidemann (FDP) sagte, die Liberalen hätten den Gesamthaushalt zwar abgelehnt, würden dem Nachtragshaushalt aber zustimmen. „Dieses Projekt ist eine kluge Maßnahme, die der Stadt langfristig zugute kommt“, lobte er. Zudem sei das Land Niedersachsen als Mieter ein solventer Partner, nach dem man sich die nur die Finger lecken könne. „Das ganze Projekt ist ein Glücksfall für den Bürgermeister“, sagte er.

Lars Brennecke (CDU) beurteilte die Situation etwas vorsichtiger. „Ob das wirklich ein Glücksfall für den Bürgermeister wird, muss sich erst noch erweisen. Wir müssen sehen, ob das Land die Konditionen akzeptiert“, so Brennecke. Rasmus Grobe (Grüne) gab zu bedenken, dass die Höhe des Nachtragshaushalts eine gewisse Außenwirkung habe. „Es ist fraglich, was von den 14 Millionen Euro wirklich in diesem Jahr ausgegeben wird“, sagte Grobe.

In Bezug auf die aktuelle Finanzsituation in Verden hatte Kämmerer Andreas Schreiber positive Nachrichten zu berichten. Bislang habe sich ein Überschuss von fast zwei Millionen Euro angesammelt. Damit sei auch der ursprünglich kalkulierte Fehlbetrag „verschwunden“. Der Überschuss resultiert aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und soll auch verwendet werden, um den Haushalt 2020 auszugleichen.