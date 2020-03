Thorsten Müller-Rauschgold (v.l.) und Ute Rossmayer präsentieren Lutz Brockmann, Ulrike Kubelke, Wilken Treu und Philipp Baumgart die Pläne. (Björn Hake)

Die Verlegung der Isländer-Passbahn wurde bereits fertiggestellt, nun steht der zweite Bauabschnitt bei der Umgestaltung des Verdener Rennbahngeländes an. Rund zwei Millionen Euro nimmt die Stadt Verden dafür in die Hand. Die beiden Planer Ute Rossmayer und Thorsten Müller-Rauschgold haben die Pläne jetzt gemeinsam mit Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann sowie Vertretern der Reit- und Sportvereine der Öffentlichkeit präsentiert. Bis zum Beginn der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde im August dieses Jahres soll der Abschnitt fertiggestellt sein.

Er beinhaltet die Errichtung von drei Reitplätzen, einem Springplatz, einem Spring- oder Dressurplatz sowie einem Abreiteplatz (Dressur). Den Planungen zufolge ist der Springplatz so zu gestalten, dass darauf ein Dressur-Viereck mit den Standardmaßen 20 mal 60 Meter abgesteckt werden kann. Außerdem erhält der Springplatz eine feste Umzäunung. Auf dem zweiten Platz, dem Spring- oder Dressurplatz, sollen hingegen zwei Dressur-Vierecke aufgebaut werden können. Die Reitplätze werden so gestaltet, dass darauf sowohl vom Flächenbedarf als auch von der Ausstattung her internationale Turniere ausgerichtet werden können.

Für die Bewässerung der Reitplätze ist eine automatisch geregelte Unterflur-Bewässerung geplant. „Dabei wird die Sandfläche über ein perforiertes Rohrleitungsnetz unter der Sandoberfläche bewässert“, erläuterte Planerin Ute Rossmayer beim Vor-Ort-Termin in Verden. Im Vergleich zur herkömmlichen Bewässerung ließen sich somit rund 30 Prozent Wasser einsparen. Weil sich die Anlage im Wasserschutzgebiet (Zone 3) befindet, hatten die Genehmigungsbehörden im Vorfeld zur Auflage gemacht, dass das anfallende Oberflächenwasser zwischen den Passbahnen versickern muss. Die Sandfläche misst im Endausbau insgesamt 22.000 Quadratmeter.

Dritter Bauabschnitt: Errichtung von vier weiteren Reitplätzen

Der dritte Bauabschnitt sieht schließlich die Errichtung von vier weiteren Reitplätzen vor. Dabei handelt es sich um ein Dressur-Viereck sowie drei Abreiteplätze.

Während die Rennbahnen des Rennvereins bestehen bleiben, entfällt das Rennbahnkreuz zugunsten der neu geplanten Rennplätze. Trotz der Umgestaltung soll der bestehende Landschaftsparkcharakter erhalten bleiben.

Multifunktionalität steht beim Umbau des von vielen Vereinen (Reiter, Fußballer, Leichtathleten) genutzten Areals ganz oben. Ziel ist eine weitgehende Trennung der Verkehrswege von Zuschauern, Reitern, Ausstellern und Versorgern, um die Sicherheit und Übersichtlichkeit auf dem Gelände zu erhöhen.

Zwischen der im ersten Bauabschnitt neu angelegten Hammerwurfbahn und dem Springplatz wird ein rund 1,50 Meter hoher Wall aufgeschüttet, der beide Sportanlagen optisch voneinander trennt, jedoch auch als begrünter Zuschaueraussichtspunkt genutzt werden kann.

Brockmann zufolge will die Stadt auf dem Rennbahngelände für den Reitsport beste Bedingungen schaffen, ihn somit sichtbar und erlebbar machen. Das Pferd sei schließlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Verden. „Wir wollen auch andere Veranstalter nach Verden locken“, kündigte Wilken Treu, neuer Geschäftsführer des Hannoveraner Verbandes, an.

Auf dem Rennbahngelände wird von einer künftigen Nutzung in Form von 30 bis 40 Turniertagen pro Jahr ausgegangen.