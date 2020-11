Trotz sofort eingeleiteter Fahndung blieb die Suche nach den Tätern ohne Erfolg. (Silas Stein / dpa)

Unbekannte Täter haben in Verden einen Geldautomaten gesprengt und einen Schaden von etwa 200.000 Euro angerichtet. Danach seien sie mutmaßlich mit einem Auto geflüchtet, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Fahndung sei bislang vergeblich verlaufen. Die Täter waren nachts gegen halb drei am Samstagmorgen in die Bankfiliale am Berliner Ring eingedrungen und hatten sich mit Gewalt Zugang zu dem Geldautomaten verschafft. Das Gebäude, in dem der Automat steht, wurde durch die Explosion schwer beschädigt. Zur Höhe der Beute wurden keine Angaben gemacht.

Mehrere Anwohner meldeten die Explosion in der Bankfiliale, die von Polizei und Feuerwehr abgesperrt wurde. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Verden unter der Rufnummer 04231 / 8060 entgegen.