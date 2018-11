Der Angriff auf der erste Opfer kam unvermittelt. (dpa)

Der Verdächtige soll am Donnerstag gegen 17 Uhr zu Fuß mit einer jungen Frau aus dem Ysotunnel gekommen sein. An der Straße Am Alten Pulverschuppen in Höhe Moorstraße habe der Mann unvermittelt einem 13-jährigen Mädchen ins Gesicht geschlagen. Ein 53-jähriger Taxifahrer sei zufällig anwesend gewesen und hätte ihn zur Rede gestellt. Ihm habe der Verdächtige daraufhin mehrfach ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei er gemeinsam mit seiner weiblichen Begleitung, die versuchte hatte, den Mann von seinen Taten abzuhalten, zu Fuß in Richtung Moorstraße geflüchtet.

Mit Verletzungen im Krankenhaus

Das Mädchen hat leichte Verletzungen erlitten, der Helfer schwere. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Bei dem höchstens 20 Jahre alten Schläger soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen athletischen Mann mit kurzen schwarzen Haaren und dunklem Teint handeln. Bei der Tat soll er eine blaue Jeans, eine braune Jacke sowie eine Schirmmütze getragen haben. Seine Begleitung habe laut lange dunkle Haare und ebenfalls einen dunklen Teint. Hinweise nimmt die Polizei Verden telefonisch entgegen unter (04231) 8060. (skr)