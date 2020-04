Die Corona-Pandemie stellt die Ärzte Ralf Weßel (v.l.), Lothar Gawlik, Peter Ahrens und Friedrich Wenner sowie ihre Mitarbeiter vor ungeahnte Herausforderungen. (Björn Hake)

Verden. Binnen weniger Wochen haben sich die Krankenhäuser in Verden und Achim auf die Behandlung von womöglich vielen Covid-19-Patienten eingestellt. „Wir haben gespürt, wie es ist, in Angst vor einer Welle zu leben“, erzählt Peter Ahrens, der Ärztliche Direktor der Aller-Weser-Klinik (AWK). Bisher blieb diese Welle aus. Und so führen die vielen Vorkehrungen bisweilen sogar zu unerwarteten Entwicklungen.

Innerhalb von einer Woche mussten Lothar Gawlik, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Geriatrie in Achim, und sein Team drei Patienten mit Nierenversagen behandeln. Bei allen dreien habe sich der Gesundheitszustand unnötig verschlechtert, da sie sich erst spät für den Weg in die Klinik entschieden hatten. „Man muss rechtzeitig ins Krankenhaus“, betont der Mediziner. Dass der Betrieb in den beiden Hospitälern mit Blick auf die Pandemie heruntergefahren wurde, habe keinen Einfluss auf Notfälle. Lediglich sogenannte elektive Eingriffe wurden – soweit medizinisch vertretbar – vorerst auf Eis gelegt. In einigen Fällen ließen sich die Betroffenen bis zum verschobenen OP-Termin gut mit Schmerzmitteln behandeln, erklärt Friedrich Wenner, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und minimalinvasive Chirurgie in Verden. Auch er hat seine Erfahrungen mit dem veränderten Verhalten der Patienten gemacht. „Es ist noch keine exorbitante Zahl an verschleppten Krankheitsbildern“, doch eine leichter Erhöhung sei unverkennbar. Ein Patient mit Blinddarmproblematik musste dadurch statt der üblichen drei Tage zehn Tage im Krankenhaus verbleiben.

Noch gravierender können die Auswirkungen für jene Menschen sein, die Chefarzt Ralf Weßel in der Klinik für Innere Medizin, Kardiologie, Gastroenterologie und Internistische Intensivmedizin behandelt. Er berichtet von einem Mann, der sich nach einem Herzinfarkt 48 Stunden zu Hause quälte, ehe er den Notruf wählte. Als Grund für die Scheu der Menschen, das Krankenhaus aufzusuchen, sehen die Mediziner die Angst davor, sich in der Klinik mit dem Coronavirus zu infizieren. Diese Sorge sei allerdings unbegründet, denn der Schutz der Patienten, aber auch der Mitarbeiter sei in der aktuellen Situation oberstes Gebot. Wer aus Angst vor Corona eine Erkrankung verschleppt, riskiere zudem gesundheitliche Folgeschäden.

„Wir sind da – 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag“, versichert Ahrens. Alle Fälle werden auf ihre Dringlichkeit geprüft, Notfälle jederzeit behandelt. Weiterhin bieten die Mediziner auch Sprechstunden an – aktuell jedoch nur telefonisch. Im Gespräch zeige sich schon schnell, wie dringlich das Anliegen sei. Im Zweifelsfall sind auch weiterhin Untersuchungen vor Ort möglich.

Die Entwicklungen haben allerdings auch positive Folgen. Durch die Einschränkung privater Kontakte und fehlende Großveranstaltungen sind auch Lungenentzündungen in den Häusern der AWK seltener geworden. Auch geschlossene Fitnesscenter und anderer Einrichtungen schlagen sich auf die Fallzahlen nieder und so verzeichnen die Ärzte einen deutlichen Rückgang von Sportverletzungen.

Ein weiterer Nebeneffekt: „Die Krankenhäuser arbeiten administrativ besser zusammen“, sagt Ahrens. Eine Entwicklung, die sich bundesweit zeigt. Denn alle Kliniken müssen ihre freien Intensivbetten melden. Inzwischen hat sich auch die Versorgung mit Schutzmaterial wieder eingependelt. „Unsere Versorgungsketten laufen.“ Die Klinik hatte zudem aus China Maskenspenden erhalten. Das die Versorgung nun wieder gut ist, hat allerdings ihren Preis. Für Schutzkittel, die vor wenigen Monaten noch 75 Cent kosteten, müssen Kliniken inzwischen 15 Euro auf den Tisch legen, erzählt Ahrens. In wie weit die Klinik in der aktuellen Situation – auch durch den Wegfall vieler geplanter Eingriffe – finanzielle Einschnitte hinnehmen muss, erläuterten die Mediziner nicht.